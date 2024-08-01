Stellantis'in kilit modelinde üretimdeki aksamalar nedeniyle ertelemeler yaşanıyor

Stellantis'in bu konuda en çok güvendiği modellerden bir tanesi elektrikli Citroen e-C3. Bloomberg'in haberine göre, şirket, e-C3'ün üretiminde bir engele takıldı. Modelin üretimi, son yazılım kontrollerinde yaşanan gecikmeler nedeniyle programın birkaç ay gerisinde kaldı.
Normal şartlarda Citroen e-C3 teslimatlarının ikinci çeyrekte başlaması planlanıyordu. Ancak konuya yakın kaynaklara göre ön sipariş sahipleri araçlarını muhtemelen ancak yaz sonuna doğru alabilecek. Citroen e-C3 için ön sipariş sayısının şu an 30 bin adet civarında olduğu konuşuluyor.
Bir başka Stellantis markası Peugeot'nun da e-3008'in üretiminde sorunlar yaşadığı ifade ediliyor. Kaynaklara göre seri üretimdeki sorun güç aktarma organları başta olmak üzere bileşen tedarik sorunlarından kaynaklanıyor. Bu nedenle e-3008 teslimatlarının bazı Avrupa ülkelerinde programın geride kaldığı bilgisi paylaşıldı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.