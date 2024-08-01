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    Stellantis'in kilit modelinde üretimdeki aksamalar nedeniyle ertelemeler yaşanıyor

    Çin ittifakına karşı Avrupa'da Stellantis'in elini güçlendirecek olan kilit model e-C3'ün son yazılım kontrollerindeki aksamalar, teslimatların ertelenmesine sebep oluyor. 
    Stellantis, Avrupa'daki elektrikli araç üretiminde zorluk yaşıyor Tam Boyutta Gör
    Avrupa'nın en büyük otomotiv üreticilerinden Stellantis, sahaya süreceği uygun fiyatlı elektrikli otomobillerle Çin ittifakına direnmeye çalışıyor ancak gelen son haberler şirketin Citroen ve Peugeot markalı elektrikli araçların üretiminde sıkıntılar yaşadığını gösteriyor.

    Stellantis'in bu konuda en çok güvendiği modellerden bir tanesi elektrikli Citroen e-C3. Bloomberg'in haberine göre, şirket, e-C3'ün üretiminde bir engele takıldı. Modelin üretimi, son yazılım kontrollerinde yaşanan gecikmeler nedeniyle programın birkaç ay gerisinde kaldı.

    Normal şartlarda Citroen e-C3 teslimatlarının ikinci çeyrekte başlaması planlanıyordu. Ancak konuya yakın kaynaklara göre ön sipariş sahipleri araçlarını muhtemelen ancak yaz sonuna doğru alabilecek. Citroen e-C3 için ön sipariş sayısının şu an 30 bin adet civarında olduğu konuşuluyor.

    Stellantis, Avrupa'daki elektrikli araç üretiminde zorluk yaşıyor Tam Boyutta Gör
    Citroen e-C3, Stellantis için kilit modellerden bir tanesi. 23.300 euroluk fiyatıyla grubun diğer elektrikli otomobillerine kıyasla daha erişilebilir bir model olan e-C3, bu yönüyle Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara karşı önemli bir silah görevi görüyor.

    Bir başka Stellantis markası Peugeot'nun da e-3008'in üretiminde sorunlar yaşadığı ifade ediliyor. Kaynaklara göre seri üretimdeki sorun güç aktarma organları başta olmak üzere bileşen tedarik sorunlarından kaynaklanıyor. Bu nedenle e-3008 teslimatlarının bazı Avrupa ülkelerinde programın geride kaldığı bilgisi paylaşıldı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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