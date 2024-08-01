Stellantis'in kilit modelinde üretimdeki aksamalar nedeniyle ertelemeler yaşanıyor

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Tam Boyutta Gör Avrupa'nın en büyük otomotiv üreticilerinden Stellantis, sahaya süreceği uygun fiyatlı elektrikli otomobillerle Çin ittifakına direnmeye çalışıyor ancak gelen son haberler şirketin Citroen ve Peugeot markalı elektrikli araçların üretiminde sıkıntılar yaşadığını gösteriyor.

Stellantis'in bu konuda en çok güvendiği modellerden bir tanesi elektrikli Citroen e-C3. Bloomberg'in haberine göre, şirket, e-C3'ün üretiminde bir engele takıldı. Modelin üretimi, son yazılım kontrollerinde yaşanan gecikmeler nedeniyle programın birkaç ay gerisinde kaldı.

Normal şartlarda Citroen e-C3 teslimatlarının ikinci çeyrekte başlaması planlanıyordu. Ancak konuya yakın kaynaklara göre ön sipariş sahipleri araçlarını muhtemelen ancak yaz sonuna doğru alabilecek. Citroen e-C3 için ön sipariş sayısının şu an 30 bin adet civarında olduğu konuşuluyor.

Tam Boyutta Gör Citroen e-C3, Stellantis için kilit modellerden bir tanesi. 23.300 euroluk fiyatıyla grubun diğer elektrikli otomobillerine kıyasla daha erişilebilir bir model olan e-C3, bu yönüyle Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara karşı önemli bir silah görevi görüyor.

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Bir başka Stellantis markası Peugeot'nun da e-3008'in üretiminde sorunlar yaşadığı ifade ediliyor. Kaynaklara göre seri üretimdeki sorun güç aktarma organları başta olmak üzere bileşen tedarik sorunlarından kaynaklanıyor. Bu nedenle e-3008 teslimatlarının bazı Avrupa ülkelerinde programın geride kaldığı bilgisi paylaşıldı.

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Stellantis, Avrupa'daki elektrikli araç üretiminde zorluk yaşıyor