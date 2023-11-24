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    Renault'nun ardından Stellantis de "fabrika çıkışlı 2. el" dönemini başlatıyor

    Stellantis'in SUSTAINera başlığıyla faaliyete geçireceği yeni strateji kapsamında yeniden üretim, onarım, yeniden kullanım ve geri dönüşüm uygulamaları çok yönlü bir biçimde ele alınacak.
    Stellantis de 'fabrika çıkışlı 2. el' dönemini başlatıyor Tam Boyutta Gör
    Renault'nun Avrupa'nın ardından ülkemizde de hayata geçirdiği "fabrika çıkışlı ikinci el" konsepti bu kez Stellantis'in gündeminde. Gruptan yapılan açıklamada, sürdürülebilirlik kavramının 4R kavramıyla bir üst evreye geçirileceği belirtildi: Reman (yeniden üretim), Repair (onarım), Reuse (yeniden kullanım) ve Recyle (geri dönüşüm).

    Stellantis Grubu, SUSTAINera başlığı altında 360 derecelik kapsamlı bir yaklaşımla ele aldığı bu girişim için İtalya'nın Torino şehrindeki Mirafiori tesisini dönüştürecek. 40 milyon euro yatırımla "döngüsel ekonomi merkezi" haline getirileceği belirtilen 73 bin metrekarelik tesiste 2025'e kadar bu iş için 550 kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor.

    Attıkları bu adımın, grubun 2038 itibarıyla net karbon nötr hedefine ulaşmasında önemli bir rol oynayacağı belirtilen açıklamada, döngüsel ekonomi iş kolundan 2030 yılına kadar 2 milyar euronun üzerinde gelir elde edilmesinin öngörüldüğü de ifade edildi.

    Stellantis'in kuracağı "döngüsel ekonomi merkezi"nin ana hedefi, parçaların ve araçların ömrünü uzatarak mümkün olduğu kadar uzun süre dayanmalarını sağlamak olacak. Bu mümkün olmadığında ise ikinci faz olan yeniden üretim faaliyeti devreye girecek. Ömrünü tamamlamış olan araçlardan alınan parçalar geri dönüşüm sürecinden geçirilerek yeni araçlar ve parçalar üretmek üzere döngüye geri kazandırılacak. Bu parçalar arasında motor, şanzıman ve yüksek voltajlı bataryalar gibi pek çok önemli bileşen de yer alıyor.

    Peki yukarıda bahsettiğimiz 4R stratejisi kapsamında yapılacak işler neler? Gelin kısaca onlara da göz atalım:

    Stellantis de 'fabrika çıkışlı 2. el' dönemini başlatıyor Tam Boyutta Gör

    • Yeniden Üretim (Reman): Motorlar, şanzımanlar ve bataryalar gibi kullanılmış, aşınmış veya arızalı bileşenler, kaliteden ödün vermeden sökülür, temizlenir ve orijinal OEM spesifikasyonlarına göre yeniden üretilir. Buradaki amaç, Stellantis yedek parça teklifi kapsamında SUSTAINera etiketi altında sürdürülebilir ve uygun fiyatlı bir alternatif sunmak. Tesisin 2025 yılına kadar 50.000'den fazla yeniden üretilmiş parçayı yönetmesi ve bu sayının 2030 yılına kadar 150.000'e çıkması bekleniyor.
    • Ayırma Merkezi (Reman, Geri Dönüşüm): Çekirdek olarak bilinen tahmini 2,5 milyon aşınmış parça, 2025 yılına kadar tesisin yeniden üretim ve geri dönüşüm faaliyetlerini karşılayacak ve 2030 yılında bu sayı 8 milyona çıkacak.
    • Araç Yenileme (Onarım, Yeniden Kullanım ve Yeniden Kullanım): Araçlar yeni, yeniden üretilmiş veya kullanılmış parçalar kullanılarak estetik ve mekanik olarak onarılacak ve daha sonra Stellantis'in üretici sertifikalı ikinci el araç programı olan SPOTiCAR ve Stellantis &You, Satış ve Servis ağı aracılığıyla yeniden satılacak.
    • Araç Sökümü (Geri Dönüşüm, Yeniden İmalat ve Yeniden Kullanım): Yaşam döngülerinin sonunda araçlar, yeniden üretilecek, yeniden kullanılacak veya geri dönüşüm malzemesi olarak kullanılacak parçalar için değerli bir kaynak haline gelir. Spesifik olarak, CE Hub tarafından yönetilen kullanılmış OEM parçaları, SUSTAINera Yeniden Kullanım teklifini sağlamak için ortağımız B-Parts'tan temin edilen stokları entegre edecektir.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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