Türkiye otomobilden alınan vergide Avrupa lideri: İşte AB'deki vergi oranları

Tam Boyutta Gör Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) sosyal medya platformu Twitter (X)'da Avrupa Birliği üyesi ülkelerde yeni otomobil satışlarında uygulanan vergi oranlarını paylaştı. Yayınlanan listeye göre AB ülkelerinde otomobile en çok vergi uygulayan ülke %27 ile Macaristan. Macaristan'ı %25 ile Hırvatistan, Danimarka ve İsveç takip ediyor.

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KDV oranlarına göre AB ülkeleri

Yüzde 27: Macaristan

Macaristan Yüzde 25: Hırvatistan, Danimarka ve İsveç

Hırvatistan, Danimarka ve İsveç Yüzde 24: Finlandiya ve Yunanistan

Finlandiya ve Yunanistan Yüzde 23: İrlanda, Polonya ve Portekiz.

İrlanda, Polonya ve Portekiz. Yüzde 22: İtalya ve Slovenya.

İtalya ve Slovenya. Yüzde 21: Belçika, Çekya, Letonya, Litvanya, Hollanda, İspanya.

Belçika, Çekya, Letonya, Litvanya, Hollanda, İspanya. Yüzde 20: Avusturya, Bulgaristan, Estonya, Fransa, Slovakya.

Avusturya, Bulgaristan, Estonya, Fransa, Slovakya. Yüzde 19: Güney Kıbrıs, Almanya, Romanya.

Güney Kıbrıs, Almanya, Romanya. Yüzde 18: Malta.

Malta. Yüzde 17: Lüksemburg.

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Türkiye'de ise otomobilde KDV oranı %20. Ancak bunun dışında içten yanmalı araçlardan motor hacmi ve satış fiyatına göre %45 ile %220 arasında ÖTV'de alınıyor. Elektrikli otomobillerde ise motor gücü ve satış fiyatına göre %10 ile %60 arasında değişen ÖTV oranları uygulanıyor. Üstelik otomobilin satış fiyatına önce ÖTV oranı eklenip daha sonra bu tutar üzerinden KDV hesaplanarak ekleniyor. Dolayısıyla otomobillerdeki vergi yükü daha da artıyor. Nihai vergi yükü içten yanmalı araçlar için %74 ile %284 arası, elektrikli araçlar için ise %32 ile %92 arasında değişiyor.

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