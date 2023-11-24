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    Türkiye otomobilden alınan vergide Avrupa lideri: İşte AB'deki vergi oranları

    Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), Twitter (X)'da Avrupa Birliği ülkelerindeki otomobil vergi oranlarını paylaştı. Zirvede %27 KDV oranıyla Macaristan bulunuyor.
    Türkiye otomobilden alınan vergide Avrupa lideri Tam Boyutta Gör
    Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) sosyal medya platformu Twitter (X)'da Avrupa Birliği üyesi ülkelerde yeni otomobil satışlarında uygulanan vergi oranlarını paylaştı. Yayınlanan listeye göre AB ülkelerinde otomobile en çok vergi uygulayan ülke %27 ile Macaristan. Macaristan'ı %25 ile Hırvatistan, Danimarka ve İsveç takip ediyor.

    Türkiye otomobilden alınan vergide Avrupa lideri Tam Boyutta Gör

    KDV oranlarına göre AB ülkeleri

    • Yüzde 27: Macaristan
    • Yüzde 25: Hırvatistan, Danimarka ve İsveç
    • Yüzde 24: Finlandiya ve Yunanistan
    • Yüzde 23: İrlanda, Polonya ve Portekiz.
    • Yüzde 22: İtalya ve Slovenya.
    • Yüzde 21: Belçika, Çekya, Letonya, Litvanya, Hollanda, İspanya.
    • Yüzde 20: Avusturya, Bulgaristan, Estonya, Fransa, Slovakya.
    • Yüzde 19: Güney Kıbrıs, Almanya, Romanya.
    • Yüzde 18: Malta.
    • Yüzde 17: Lüksemburg.

    Türkiye'de ise otomobilde KDV oranı %20. Ancak bunun dışında içten yanmalı araçlardan motor hacmi ve satış fiyatına göre %45 ile %220 arasında ÖTV'de alınıyor. Elektrikli otomobillerde ise motor gücü ve satış fiyatına göre %10 ile %60 arasında değişen ÖTV oranları uygulanıyor. Üstelik otomobilin satış fiyatına önce ÖTV oranı eklenip daha sonra bu tutar üzerinden KDV hesaplanarak ekleniyor. Dolayısıyla otomobillerdeki vergi yükü daha da artıyor. Nihai vergi yükü içten yanmalı araçlar için %74 ile %284 arası, elektrikli araçlar için ise %32 ile %92 arasında değişiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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