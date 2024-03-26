Renault, bataryaları büyük ölçekte geri dönüştüren ilk Avrupalı üretici olmak istiyor

Automotive News Europe'a göre Renault, pilleri endüstriyel ölçekte geri dönüştüren ilk Avrupalı otomobil üreticisi olmayı hedefliyor. Renault'un The Future Is Neutral (TFIN) isimli çevre bölümünün başkanı Jean-Philippe Bahuaud, "Avrupa'da şu anda kullanılmış pilleri kapalı döngüde nikel, kobalt ve lityumu geri dönüştürerek yeni piller üretmeyi açıklayan hiçbir üretici yok" dedi.
Renault, geri dönüşüm konusunda ileri aşamada olan uzman şirketlerle görüşmeler yapıyor. Ekim ayında Stellantis, hidrometalurjik metal geri kazanımı konusunda uzman Orano şirketi ile elektrikli araç bataryalarının ve üretimdeki atık malzemelerin geri dönüştürülmesi için ortak bir girişim kurmak üzere anlaşma imzalamıştı.
Bu yöndeki çabalar, elektrikli araçlarda kullanılan metallerin çoğu Avrupa dışında çıkarılıp işlendiğinden, pillerde kullanılan metaller konusunda Çin'e daha az bağımlı olma yönündeki Avrupa stratejisinin bir parçası. Geri dönüştürülmüş metaller, batarya maliyetinin %70'ini oluşturuyor. Bataryalar ise elektrikli otomobilllerin maliyetinin %40'ını oluşturuyor. Bu nedenle geri dönüşüm maliyetlerin azaltılması için büyük önem taşıyor.
Bu yıl 9000 bataryayı onaracak
Automotive News Europe'un haberine göre Renault, gelecek ay Aubergenville, Fransa'daki Flins fabrikasında yeni araç üretimini durduracak ve kısmen geri dönüştürülmüş araç parçaları ve yenilenmiş otomobil üretimine geçecek. Bahuaud, şirketin bu yıl fabrikada 9.000 bataryayı onaracağını belirtti.
Renault, yenilenmiş batarya, elektrik motorları ve şarj cihazları gibi diğer parçaları yeni ürünlere göre %30 indirimli satıyor. Renault, on yılın sonuna kadar TFIN iş biriminden %10'un üzerinde işletme marjı ile 2,3 milyar euro gelir hedefliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...