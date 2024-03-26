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    Renault, bataryaları büyük ölçekte geri dönüştüren ilk Avrupalı üretici olmak istiyor

    Renault, elektrikli araç bataryalarındaki lityum ve diğer metalleri geri dönüştürmek için ortaklık kurup gelir elde etmeyi ve Çin'e olan bağımlılığı azaltarak döngüsel bir ekonomi yaratmayı amaçlıyor.
    Renault, bataryaları büyük ölçekte geri dönüştürmeyi hedefliyor Tam Boyutta Gör
    Fransız otomobil üreticisi Renault, elektrikli araç bataryalarındaki lityum ve diğer metalleri geri dönüştürmek için şirketlerle ortaklık kurarak, gelir elde etmeyi ve Çin'e olan bağımlılığı azaltarak döngüsel bir ekonomi yaratmayı amaçlıyor.

    Automotive News Europe'a göre Renault, pilleri endüstriyel ölçekte geri dönüştüren ilk Avrupalı ​​otomobil üreticisi olmayı hedefliyor. Renault'un The Future Is Neutral (TFIN) isimli çevre bölümünün başkanı Jean-Philippe Bahuaud, "Avrupa'da şu anda kullanılmış pilleri kapalı döngüde nikel, kobalt ve lityumu geri dönüştürerek yeni piller üretmeyi açıklayan hiçbir üretici yok" dedi.

    Renault, geri dönüşüm konusunda ileri aşamada olan uzman şirketlerle görüşmeler yapıyor. Ekim ayında Stellantis, hidrometalurjik metal geri kazanımı konusunda uzman Orano şirketi ile elektrikli araç bataryalarının ve üretimdeki atık malzemelerin geri dönüştürülmesi için ortak bir girişim kurmak üzere anlaşma imzalamıştı.

    Bu yöndeki çabalar, elektrikli araçlarda kullanılan metallerin çoğu Avrupa dışında çıkarılıp işlendiğinden, pillerde kullanılan metaller konusunda Çin'e daha az bağımlı olma yönündeki Avrupa stratejisinin bir parçası. Geri dönüştürülmüş metaller, batarya maliyetinin %70'ini oluşturuyor. Bataryalar ise elektrikli otomobilllerin maliyetinin %40'ını oluşturuyor. Bu nedenle geri dönüşüm maliyetlerin azaltılması için büyük önem taşıyor.

    Bu yıl 9000 bataryayı onaracak

    Automotive News Europe'un haberine göre Renault, gelecek ay Aubergenville, Fransa'daki Flins fabrikasında yeni araç üretimini durduracak ve kısmen geri dönüştürülmüş araç parçaları ve yenilenmiş otomobil üretimine geçecek. Bahuaud, şirketin bu yıl fabrikada 9.000 bataryayı onaracağını belirtti.

    Renault, yenilenmiş batarya, elektrik motorları ve şarj cihazları gibi diğer parçaları yeni ürünlere göre %30 indirimli satıyor. Renault, on yılın sonuna kadar TFIN iş biriminden %10'un üzerinde işletme marjı ile 2,3 milyar euro gelir hedefliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 4 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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