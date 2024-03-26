Renault, bataryaları büyük ölçekte geri dönüştüren ilk Avrupalı üretici olmak istiyor

Tam Boyutta Gör Fransız otomobil üreticisi Renault, elektrikli araç bataryalarındaki lityum ve diğer metalleri geri dönüştürmek için şirketlerle ortaklık kurarak, gelir elde etmeyi ve Çin'e olan bağımlılığı azaltarak döngüsel bir ekonomi yaratmayı amaçlıyor.

Automotive News Europe'a göre Renault, pilleri endüstriyel ölçekte geri dönüştüren ilk Avrupalı ​​otomobil üreticisi olmayı hedefliyor. Renault'un The Future Is Neutral (TFIN) isimli çevre bölümünün başkanı Jean-Philippe Bahuaud, "Avrupa'da şu anda kullanılmış pilleri kapalı döngüde nikel, kobalt ve lityumu geri dönüştürerek yeni piller üretmeyi açıklayan hiçbir üretici yok" dedi.

Renault, geri dönüşüm konusunda ileri aşamada olan uzman şirketlerle görüşmeler yapıyor. Ekim ayında Stellantis, hidrometalurjik metal geri kazanımı konusunda uzman Orano şirketi ile elektrikli araç bataryalarının ve üretimdeki atık malzemelerin geri dönüştürülmesi için ortak bir girişim kurmak üzere anlaşma imzalamıştı.

Bu yöndeki çabalar, elektrikli araçlarda kullanılan metallerin çoğu Avrupa dışında çıkarılıp işlendiğinden, pillerde kullanılan metaller konusunda Çin'e daha az bağımlı olma yönündeki Avrupa stratejisinin bir parçası. Geri dönüştürülmüş metaller, batarya maliyetinin %70'ini oluşturuyor. Bataryalar ise elektrikli otomobilllerin maliyetinin %40'ını oluşturuyor. Bu nedenle geri dönüşüm maliyetlerin azaltılması için büyük önem taşıyor.

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Bu yıl 9000 bataryayı onaracak

Automotive News Europe'un haberine göre Renault, gelecek ay Aubergenville, Fransa'daki Flins fabrikasında yeni araç üretimini durduracak ve kısmen geri dönüştürülmüş araç parçaları ve yenilenmiş otomobil üretimine geçecek. Bahuaud, şirketin bu yıl fabrikada 9.000 bataryayı onaracağını belirtti.

Renault, yenilenmiş batarya, elektrik motorları ve şarj cihazları gibi diğer parçaları yeni ürünlere göre %30 indirimli satıyor. Renault, on yılın sonuna kadar TFIN iş biriminden %10'un üzerinde işletme marjı ile 2,3 milyar euro gelir hedefliyor.

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Renault, bataryaları büyük ölçekte geri dönüştürmeyi hedefliyor