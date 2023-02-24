Stellantis'in 2022'de en çok satış yapan markası Fiat oldu

Yapılan açıklamaya göre Fiat, geçtiğimiz yıl grubun en çok satış yapan markası oldu. Şirket, Fiat Professional ve Abarth satışları da dahil edildiğinde küresel çapta 1.2 milyon adedin üzerinde satış gerçekleştirdi. Bu da Fiat'ı, aynı dönemde 1.056.182 adet araç satan Peugeot'nun üzerine çıkardı.
Fiat satışlarının yüzde 80'den fazlası Avrupa ve Güney Amerika'da gerçekleştirildi. Brezilya'da oldukça baskın bir marka olan Fiat, 430 bin adetlik satışla yaklaşık yüzde 22 paya sahip. Bu ülkede Strada ve Toro modellerinin payı büyük.
Şimdilik Fiat'ın ürün gamındaki tek elektrikli model Fiat 500e. Söz konusu model, 2022 yılında 120 bin adede yakın satmakla birlikte bunların yarısından çoğu Avrupa'da gerçekleştirilmiş. 500e, Stellantis grubu içerisinde de en çok satılan elektrikli otomobil olma özelliğine sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.