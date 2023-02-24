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    Stellantis'in 2022'de en çok satış yapan markası Fiat oldu

    Brezilya, Türkiye ve kendi evi İtalya'da başarılı bir grafik çizen Fiat, geçen yılki satışlarıyla Stellantis'in diğer 15 markasını geride bıraktı.                 
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    Stellantis'in 2022'de en çok satış yapan markası Fiat oldu Tam Boyutta Gör
    Fiat Chrysler (FCA) ve PSA Grubu'nun birleşmesinden doğan Stellantis'in çatısı altında 16 marka bulunuyor. Citroen, Peugeot, Opel, Jeep ve Fiat gibi yakından tanıdığımız pek çok marka bunlara dahil. Peki 2022 yılında Stellantis markalarından hangisi en çok satış gerçekleştirdi?

    Yapılan açıklamaya göre Fiat, geçtiğimiz yıl grubun en çok satış yapan markası oldu. Şirket, Fiat Professional ve Abarth satışları da dahil edildiğinde küresel çapta 1.2 milyon adedin üzerinde satış gerçekleştirdi. Bu da Fiat'ı, aynı dönemde 1.056.182 adet araç satan Peugeot'nun üzerine çıkardı.

    Fiat satışlarının yüzde 80'den fazlası Avrupa ve Güney Amerika'da gerçekleştirildi. Brezilya'da oldukça baskın bir marka olan Fiat, 430 bin adetlik satışla yaklaşık yüzde 22 paya sahip. Bu ülkede Strada ve Toro modellerinin payı büyük.

    Stellantis'in 2022'de en çok satış yapan markası Fiat oldu Tam Boyutta Gör
    Şirketin en yüksek performans sergilediği ülkelerden biri de Türkiye. Fiat, başrolünde Egea'nın olduğu pazarda yüzde 18,7 pazar payıyla dikkat çekiyor. Fiat ayrıca kendi evi İtalya'da da yüzde 15,1 pazar payı ile lider konumda. Avrupa genelinde ise Fiat 500 ve Panda, şehir otomobili segmentinde yüzde 40'ın üzerinde paya sahip.

    Şimdilik Fiat'ın ürün gamındaki tek elektrikli model Fiat 500e. Söz konusu model, 2022 yılında 120 bin adede yakın satmakla birlikte bunların yarısından çoğu Avrupa'da gerçekleştirilmiş. 500e, Stellantis grubu içerisinde de en çok satılan elektrikli otomobil olma özelliğine sahip. 

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    AssetGroup 2 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 3 gün önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 3 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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