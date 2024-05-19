Renault ve Volkswagen uygun fiyatlı elektrikli araç üretimi konusunda anlaşamadı

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Tam Boyutta Gör Alman otomotiv devi Volkswagen ile Fransız Renault, Twingo'nun uygun fiyatlı elektrikli versiyonunu ortaklaşa geliştirme konusunda anlaşmaya varamadı. Reuters haber ajansının servis ettiği habere göre Volkswagen bir kaç aydır devam eden görüşmelerden çekildi.

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Kaynaklar anlaşmanın onaylanmaya çok yakın olduğunu, ancak Volkswagen'in geri adım atarak kendi arabasını geliştirmeye karar verdiğini söyledi. Bu durum Avrupalı otomobil üreticilerinin Çinli rakiplerine karşı koyma çabalarına bir darbe olarak değerlendiriliyor.

Çinliler, Avrupalıları zorluyor

Avrupalı markalar, Çin'den gelen daha ucuz arabalarla rekabet etmekte zorlanıyor. Renault ve Volkswagen, iş bölümü yaparak maliyetleri düşürmeyi umuyordu. Görüşmelerin kesilmesi Volkswagen'in kendi uygun fiyatlı elektrikli aracını tek başına geliştirmek durumunda kalacağını gösteriyor.

Tam Boyutta Gör Renault ise 2026'da piyasaya sürülmesi planlanan elektrikli Twingo'yu geliştirmeye devam edecek. Bir Volkswagen sözcüsü şirketler arasındaki görüşmeler hakkında yorum yapmaktan kaçındı ancak Alman otomobil üreticisinin hala uygun fiyatlı elektrikli araç seçeneklerini araştırdığını söyledi.

Avrupalı otomobil üreticileri, BYD gibi Çinli rakipleriyle mücadelede edebilmek için 20 bin euro'dan daha uygun fiyatlı, kompakt elektrikli araçlar üretmek istiyor. Ancak Renault ve Volkswagen arasındaki ortak üretim planının suya düşmesi, bu hedefe ulaşılmasını geciktirebilir.

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Renault ve Volkswagen ucuz elektrikli araç üretiminde anlaşamadı