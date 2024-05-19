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    Anlık Bildirim

    Renault ve Volkswagen uygun fiyatlı elektrikli araç üretimi konusunda anlaşamadı

    Renault ve Volkswagen'in uygun fiyatlı elektrikli araç geliştirme görüşmeleri olumsuz sonuçlandı. Kaynaklar, Alman otomobil devinin görüşmelerden çekildiğini söylüyor.
    Renault ve Volkswagen ucuz elektrikli araç üretiminde anlaşamadı Tam Boyutta Gör
    Alman otomotiv devi Volkswagen ile Fransız Renault, Twingo'nun uygun fiyatlı elektrikli versiyonunu ortaklaşa geliştirme konusunda anlaşmaya varamadı. Reuters haber ajansının servis ettiği habere göre Volkswagen bir kaç aydır devam eden görüşmelerden çekildi.

    Kaynaklar anlaşmanın onaylanmaya çok yakın olduğunu, ancak Volkswagen'in geri adım atarak kendi arabasını geliştirmeye karar verdiğini söyledi. Bu durum Avrupalı otomobil üreticilerinin Çinli rakiplerine karşı koyma çabalarına bir darbe olarak değerlendiriliyor.

    Çinliler, Avrupalıları zorluyor

    Avrupalı markalar, Çin'den gelen daha ucuz arabalarla rekabet etmekte zorlanıyor. Renault ve Volkswagen, iş bölümü yaparak maliyetleri düşürmeyi umuyordu. Görüşmelerin kesilmesi Volkswagen'in kendi uygun fiyatlı elektrikli aracını tek başına geliştirmek durumunda kalacağını gösteriyor.

    Renault ve Volkswagen ucuz elektrikli araç üretiminde anlaşamadı Tam Boyutta Gör
    Renault ise 2026'da piyasaya sürülmesi planlanan elektrikli Twingo'yu geliştirmeye devam edecek. Bir Volkswagen sözcüsü şirketler arasındaki görüşmeler hakkında yorum yapmaktan kaçındı ancak Alman otomobil üreticisinin hala uygun fiyatlı elektrikli araç seçeneklerini araştırdığını söyledi.

    Avrupalı otomobil üreticileri, BYD gibi Çinli rakipleriyle mücadelede edebilmek için 20 bin euro'dan daha uygun fiyatlı, kompakt elektrikli araçlar üretmek istiyor. Ancak Renault ve Volkswagen arasındaki ortak üretim planının suya düşmesi, bu hedefe ulaşılmasını geciktirebilir

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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