Renault ve Volkswagen uygun fiyatlı elektrikli araç üretimi konusunda anlaşamadı

Kaynaklar anlaşmanın onaylanmaya çok yakın olduğunu, ancak Volkswagen'in geri adım atarak kendi arabasını geliştirmeye karar verdiğini söyledi. Bu durum Avrupalı otomobil üreticilerinin Çinli rakiplerine karşı koyma çabalarına bir darbe olarak değerlendiriliyor.
Çinliler, Avrupalıları zorluyor
Avrupalı markalar, Çin'den gelen daha ucuz arabalarla rekabet etmekte zorlanıyor. Renault ve Volkswagen, iş bölümü yaparak maliyetleri düşürmeyi umuyordu. Görüşmelerin kesilmesi Volkswagen'in kendi uygun fiyatlı elektrikli aracını tek başına geliştirmek durumunda kalacağını gösteriyor.
Avrupalı otomobil üreticileri, BYD gibi Çinli rakipleriyle mücadelede edebilmek için 20 bin euro'dan daha uygun fiyatlı, kompakt elektrikli araçlar üretmek istiyor. Ancak Renault ve Volkswagen arasındaki ortak üretim planının suya düşmesi, bu hedefe ulaşılmasını geciktirebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.