Stellantis'ten yenilikçi Lidar teknolojisine önemli yatırım

Yarı iletken malzemesini fotoğraf hızıyla birleştiren ve silikon fotonik teknolojisini kullanan SteerLight LiDAR, çevredeki ortamı halihazırda kullanılan LiDAR sistemlerine kıyasla daha yüksek çözünürlük ve hassasiyetle birlikte daha düşük üretim maliyetiyle üç boyutlu olarak algılıyor.
Gelecekteki Stellantis markalı araçlarda yer alacak
Yatırımla ilgili değerlendirmelerde bulunan Stellantis Baş Mühendislik ve Teknoloji Sorumlusu Ned Curic, “Dare Forward 2030 stratejimizin önemli bir ayağı da müşterilerimiz için katma değer yaratan ve çığır açan teknolojileri belirlemek. Otonom sürüş iyileştirmeleri Stellantis için öncelik olmaya devam ediyor. SteerLight'ın oyunun kurallarını değiştiren çalışması, gelişmiş ve yaygın ADAS uygulamalarına farklı olanaklar sağlayabilir” dedi.
Endüstriyel ve mobilite uygulamalarında LiDAR'ın kapsamlı olarak kullanılabilmesi yönünden, Stellantis'in kurumsal girişim fonunun desteğinin önemli olduğunu ifade eden SteerLight Kurucusu ve CEO’su François Simoens, “Yeni LiDAR teknolojimiz, otomotiv endüstrisindeki yeni hizmetleri desteklemek adına büyük öneme sahip ve yeni nesil araçları geliştirmek için Stellantis ile birlikte çalışmayı heyecanla bekliyoruz” dedi.
Fransız CEA-Leti teknoloji merkezinin bir yan ürünü olan SteerLight, sistemi bir mikroçipe yerleştiren silikon fotonik teknolojisine dayalı Frekans Modülasyonlu Sürekli Dalga (FMCW) LiDAR'ı kullanıyor. Hareketli parça içermeyen sistem son derece dayanıklı ve kompakt yapısıyla otomotiv mühendisleri için de esnekliği en üst düzeye çıkarıyor.
Ayrıca yenilikçi bu çözüm, günümüzün LiDAR teknolojisinin bileşen boyutu ve yüksek maliyet gibi zorluklar açısından da önemli kazanımlar sağlıyor. FMCW teknolojisi, çevredeki ortamdan ve diğer kullanıcılardan kaynaklanan parazitlere direnirken son derece doğru bir derinlik ve hız verisi sağlıyor.
Stellantis Ventures, 2022'deki kuruluşundan bu yana 12 yeni girişime ve bir mobilite fonuna yatırım yaparak bireysel kullanıcılar ve bir bütün olarak toplum için sonuçları iyileştirecek en ileri teknolojileri geliştirmeye odaklanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)