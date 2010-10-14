Steve Jobs, Şilili madencilere hediye iPod gönderecek

Ağustos ayı içersinde yaşanan maden göçüğü sonrası yerin altında 68 gün boyunca kurtarılmayı bekleyen Şilili madencileri sondajla kurtarma çalışması başarıyla tamamlanarak; madencilerin tamamı da gün ışığına kavuştular. Doğudan batıya, dünya kamuoyunun konuştuğu bu olayın ardından Şilili madencilere, son 10 yılın yöneticisi seçilen Steve Jobs'dan özel hediye geliyor.

LeFigaro gazetesinin haberine göre Steve Jobs, kişisel hediyesi olarak 33 madenciye de son nesil iPod gönderecek. Jobs'un madencilere hediye edeceği söylenen iPod'ların hangi model olduğuyla ilgili şimdilik kesin bir bilgi bulunmazken, FaceTime desteğinden dolayı hediyelerin son nesil iPod Touch olabileceği düşünülüyor.

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