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Steve Jobs, Şilili madencilere hediye iPod gönderecek

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
18,6b
1
39
iPod / iPod Touch
Shady
Haber Editörü
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Ağustos ayı içersinde yaşanan maden göçüğü sonrası yerin altında 68 gün boyunca kurtarılmayı bekleyen Şilili madencileri sondajla kurtarma çalışması başarıyla tamamlanarak; madencilerin tamamı da gün ışığına kavuştular. Doğudan batıya, dünya kamuoyunun konuştuğu bu olayın ardından Şilili madencilere, son 10 yılın yöneticisi seçilen Steve Jobs'dan özel hediye geliyor.

LeFigaro gazetesinin haberine göre Steve Jobs, kişisel hediyesi olarak 33 madenciye de son nesil iPod gönderecek. Jobs'un madencilere hediye edeceği söylenen iPod'ların hangi model olduğuyla ilgili şimdilik kesin bir bilgi bulunmazken, FaceTime desteğinden dolayı hediyelerin son nesil iPod Touch olabileceği düşünülüyor.


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reonstarz 8 yıl
KEŞKE IPHONE GÖNDERSELERDİ. IPOD TOUCHLARI NAPACAKLAR ÇOCUKLARINA VERECEKLER. AMA İYİ YAPMIŞ YİNEDE.
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KorayKorkmaz 8 yıl
o adamlar o ipod u satar evine ekmek alır
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enoman 9 yıl
ticari zeka diye buna denir,reklamın iyisi kötüsü olmaz da denebilir,helal olsun steve amcaya:)
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gkkt 9 yıl
iphone göndermemesi iyi olmuş. simlock att cihaz yollardı, adamlar 68 gün yetmiyormuş gibi, 40 günde jb beklerlerdi.
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Sylargray 9 yıl

gkkt

iphone göndermemesi iyi olmuş. simlock att cihaz yollardı, adamlar 68 gün yetmiyormuş gibi, 40 günde jb beklerlerdi.

Güzel yorum
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alimakkaya 9 yıl
aramizda kac tane silili madenci var arkadaslar ?! bizden kimler alacak .. hani, haber verildigine gore ..
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matkapmatkap 9 yıl
Yahu adam düşünmüş hediye yolluyor, neyini sorguluyorsunuz? Sizi anlamakta gerçekten büyük zorluk çekiyorum. Microsoft nerde, HP nerde, Dell nerde, Sony nerde? Sony 42 inch 3d TV yollasın da Apple macbook pro yollamazsa (mbpnun bazı modelleri o TVden daha pahalı) o zaman laf edersiniz.

Eğer bu adamlar Apple için çalışan kişiler olsaydı, o zaman haklı olabilirdiniz fakat böyle bir durumda laf söylemek ayıp oluyor.

Saygılar.
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eXenic 9 yıl
böyle bir haber gerçek olamaz. gerçeksede steve bu kadar pinti olamaz.
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Kumandan 9 yıl
3 oradan 5 buradan zaten epeyce bir hediye gelecektir. National Geographic operasyonu yakından takip etmiş, epeyce bir maddi gelir elde edecekler ve hakettiler. Bir sürü tv, gazete adamların peşinde 2. hayatın hikayesi uzun süre konuşulacak. Geçmiş olsun demek düşer.
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_leylandi_ 9 yıl
cem yılmazın anlattığı hintli hikayesine benzemiş biraz.maymuna tapanlar bölümünde bir muhabbet vardı.adamlar maymundan medet umuyodu.maymunda al sana muz diyo.pek iyi anlatamadım neyse
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Batuist 9 yıl
madem birşey hediye edeceksin adam gibi birşey olsun.. hiç olmazsa ipad bile daha iyi olurdu..
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..Knight.. 9 yıl
Kurumsal reklamın iyisi kötüsü olmaz. Yapılanlar neden yanlış olsun?
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expert23 9 yıl
enteresan adam şu jobs ya :)))))))
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canberx 9 yıl
bende anlıyamadım iphone göndermesi daha mantıklı olurdu :S
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buckethead® 9 yıl
Terbiyesizlik bence de, ne alaka şimdi
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husNUKE 9 yıl
Onların 68 günü madende geçti diye ipod gönderiyor, bizim de bütün ömrümüz istanbul trafiğinde geçiyor, bize de göndersin. Hem onlar kurtuldu, madendeyken gönderse işe yarardı, müzik dinleyerek zaman geçirirlerdi.
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Kingin 9 yıl

husNUKE

Onların 68 günü madende geçti diye ipod gönderiyor, bizim de bütün ömrümüz istanbul trafiğinde geçiyor, bize de göndersin. Hem onlar kurtuldu, madendeyken gönderse işe yarardı, müzik dinleyerek zaman geçirirlerdi.


68 günde ne giderdi bataryası :D
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