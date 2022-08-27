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Apple CEO'su Tim Cook yabancı gazetecilere büyük bir röportaj verdi. Duygularının yanı sıra ekip içindeki etkileşime ilişkin bazı ayrıntıları da paylaştı.

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Cook, Apple ekibinin bir sonraki fikirleri veya gelişmeleri konusunda oldukça sık heyecanlandığını paylaştı. Son zamanlardaki harika başarılar arasında Silicon M1 ve M2 çiplerinin piyasaya sürülmesini gösterdi. Tim, iPhone'daki A serisi çiplerle pek çok ortak noktaları olduğunu söylüyor:

"Bu gelişmeler gerçekten de şu soruya yanıt veriyor: Bu kadar küçük bir şeye güçlü bir çip yerleştirip ısınmasını ve yanmasını nasıl önlersiniz? Mac artık eskisinden tamamen farklı bir ürün."

"Steve Jobs, daha iyisini yapabiliriz derdi."

Apple CEO'su, şirketin oldukça tehlikeli bir konumda olduğundan şikayet etti. Apple ürünleri söz konusu olduğunda, kullanıcılar "hayır" kelimesini kabul etmiyor. Onlara bir şeyin uygulanmasının imkansız olduğunu söylerseniz, buna inanmazlar ve şirket çalışanlarının yeterince motive olmadığını düşünürler. Bu da bir teşvik işlevi görüyor dedi ve ekledi:

"Apple'da insanlara bir şey yaptırmanın olağan yolu, onlara bunun mümkün olmadığını söylemektir. Bu bir boğa için kırmızı bayrak gibidir; ne de olsa buradaki pek çok kişi 'imkansız' kelimesini işleri için geçerli görmüyor. Kendimizi bunun kullanıcının yararına olduğuna ikna edersek, güce sahip oluruz ve sorun kesinlikle çözülür."

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Röportajın sonunda Cook'a Jobs'un Apple'ın mevcut durumu hakkında ne düşüneceği soruldu. Tim, eski CEO için bunun zor olacağını, bazı şeyleri kesinlikle beğeneceğini, ancak birçok şeyi de kesinlikle eleştireceğini ve bunları yeniden yapmaya zorlayacağını söyleyerek: "Bence hoşuna giden ve 'Daha iyisini yapabiliriz' dediği şeyler bulurdu." dedi.

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Tim Cook: Steve Jobs, Apple'ın şu anki durumundan tatmin olmazdı