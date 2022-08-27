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    Tim Cook: Steve Jobs, Apple'ın şu anki durumundan tatmin olmazdı

    Tim Cook yeni röportajında Apple'ın çalışma kültürü, ürün inovasyonu, iPhone ve Mac için "kendin onar" hizmeti ve Steve Jobs hakkında konuştu.                   
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    Tim Cook: Steve Jobs, Apple'ın şu anki durumundan tatmin olmazdı
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    Apple CEO'su Tim Cook yabancı gazetecilere büyük bir röportaj verdi. Duygularının yanı sıra ekip içindeki etkileşime ilişkin bazı ayrıntıları da paylaştı.

    Cook, Apple ekibinin bir sonraki fikirleri veya gelişmeleri konusunda oldukça sık heyecanlandığını paylaştı. Son zamanlardaki harika başarılar arasında Silicon M1 ve M2 çiplerinin piyasaya sürülmesini gösterdi. Tim, iPhone'daki A serisi çiplerle pek çok ortak noktaları olduğunu söylüyor:

    "Bu gelişmeler gerçekten de şu soruya yanıt veriyor: Bu kadar küçük bir şeye güçlü bir çip yerleştirip ısınmasını ve yanmasını nasıl önlersiniz? Mac artık eskisinden tamamen farklı bir ürün."

    "Steve Jobs, daha iyisini yapabiliriz derdi."

    Apple CEO'su, şirketin oldukça tehlikeli bir konumda olduğundan şikayet etti. Apple ürünleri söz konusu olduğunda, kullanıcılar "hayır" kelimesini kabul etmiyor. Onlara bir şeyin uygulanmasının imkansız olduğunu söylerseniz, buna inanmazlar ve şirket çalışanlarının yeterince motive olmadığını düşünürler. Bu da bir teşvik işlevi görüyor dedi ve ekledi:

    "Apple'da insanlara bir şey yaptırmanın olağan yolu, onlara bunun mümkün olmadığını söylemektir. Bu bir boğa için kırmızı bayrak gibidir; ne de olsa buradaki pek çok kişi 'imkansız' kelimesini işleri için geçerli görmüyor. Kendimizi bunun kullanıcının yararına olduğuna ikna edersek, güce sahip oluruz ve sorun kesinlikle çözülür."

    Tim Cook: Steve Jobs, Apple'ın şu anki durumundan tatmin olmazdı
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    Röportajın sonunda Cook'a Jobs'un Apple'ın mevcut durumu hakkında ne düşüneceği soruldu. Tim, eski CEO için bunun zor olacağını, bazı şeyleri kesinlikle beğeneceğini, ancak birçok şeyi de kesinlikle eleştireceğini ve bunları yeniden yapmaya zorlayacağını söyleyerek: "Bence hoşuna giden ve 'Daha iyisini yapabiliriz' dediği şeyler bulurdu." dedi.

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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

    K
    KristalTürk 1 saat önce

    Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje

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    kraix 1 gün önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

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    Seto-Kaiba 3 gün önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 3 gün önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 3 gün önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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