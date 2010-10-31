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Steve Jobs: USB 3.0'ı şimdilik düşünmüyoruz

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
21,5b
1
53
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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USB'i standart olarak kullanan ilk bilgisayar üreticisi olan Apple; USB 3.0'ı şimdilik bilgisayarlarında yer vermeyi düşünmüyor. Ortaya atılan iddialar üzerine Tom Kruk isimli kullanıcının konuyla ilgili olarak Steve Jobs'a gönderdiği elektronik postasına cevap geldi. Apple'ın tepe yöneticisinin cevabı her zamanki gibi kısa ve net;

"USB 3.0'ı şimdilik düşünmüyoruz. Örneğin Intel'de destek vermiyor."

Steve Jobs'un cevabı; bir süre önce dillendirilen Mac'lerde USB 3.0 iddiasını şimdilik gerçekleşmeyeceğini gözler önüne koyarken; Intel'in destek verdiği zaman Apple'ın da USB 3.0'a destek vereceğini gösteriyor.


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mlhefe 8 yıl
usb 3.0 , 2.0 arasındaki fark ne :S :D
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bravoecho 8 yıl
Eskiden bende manasiz bulurdum Apple'in ve Steve amcanin "herseye karsi gelen, kendi politikasini dikte eden" tavrini...

Lakin devir degisti, artik Apple zirvede ve isteyen istedigi kadar karsi gelsin "Intel bile" Apple'in gitmek istedigi dogrultuda ilerleyecektir.

Money talks.

Apple'in musteri odakli satis politikasi umarim bu 1.likle rayindan cikmaz... MS-Intel'den sonra guzel bir donem olabilir...

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SerhanUygur 9 yıl
Piyasadaki 1.5 TB Lik 3.0 USB hard diskleri gordukce insanin istahi kabariyor, nasil hantal ve stabil degil?? yapilan testler hep dudak ucuklatici.. E-sata yi bile duman ediyor USB 3.0 ve gayet stabil ve inanilmaz hizli... USB nin patlama imkani ne olabilir ki?? bir rakip mi var? firewire yeni birsey cikardi vs de bizim haberimiz mi yok?

Apple in bence bu seneki cikarcagi urunlerine USB 3.0 i koymasi gerekti...
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real_kuru 9 yıl
Flashı da düşünmüyorlar zaten, iphone 4 te görüntülü görüşmeyi de düşünmüyorlar, kamera koymuşlar ama ne işe yaradığını anlayan beri gelsin. Nasıl olsa appstore ile suyun başını tuttunuz cebinizi dolduruyorsunuz ne gerek var böyle şeylere kafa yormaya....
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caves 9 yıl
Steve Jobs sendromu denilen bir hastalık türedi bence
Bu adam ne dese kötü, apple ne yapsa boş. Mantık bu!
Sanki bütün dünya usb 3.0'a geçmiş de bir tek apple kalmış gibi gereksiz suçlamalar. İsteyen marka kullanır isteyen marka kullanmaz, tüketici de ihtiyacı doğrultusunda karar verir.
Örneğin blu ray... Apple blu ray desteği de sunmuyor -hatta opsiyonel olarak bile sunmuyor - ve benim hiç ihtiyacım olmadığı için dönüp blu ray olan pc'lere bakmıyorum bile.



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ayzer 9 yıl
***CoNDoR***
Intelin Güney köprüsü yongasında doğal destek verip vermemesi elmanın umrunda bile değildir.örneğin intel flashı destekliyorken elma olmaz diyordu...
elmanın usb 3 ü kullanmamasının tek ama tek sebebi vardır;
5$ a alıp 55$ a satabilecek anlaşmalar yapamadığı sürece elma usb3 e nanik yapar..
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***CoNDoR*** 9 yıl
Arkadaslar kendi düşüncem;

USB3.0 şimdilik NEC gibi 3. parti yonga ureticileriyle anakartlara konuyor. Elimden çok USB3.0 destekli anakart geçti. Öncelikle ilk çıkan seriler çok sorunluydu. Intel Güney köprüsü yongasında doğal destek vermediği sürece (ki zaten yeterince stabil olmadan yer vermezler) ben de şahsen almam. Steve Jobs ve Apple'in Intel ile iliskilerinin iyi olduğunu düşünürsek onlari bekliyor olabilir. 3. parti üreticilerin sorunlarıyla uğraşmak istemiyorlar elbet.

Sunu da unutmayın (belki bilmeyenler vardır) USB'yi Apple yaygınlaştırmıştır. G3 makinelerde USB vardı o zamanki PC'ler ordan esinlenip USB koymuslardi. Cok severdim eski G3'umu :) olsa da tekrar kullansak.

Bir de Apple vs Intel vs Sony muhabbetlerine giren arkadaslar olmuş. Ne alaka? Konu başlığı ne tartıştığınız şey ne. Körü körüne yapılan yorumlar.
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dievas 9 yıl

***CoNDoR***

Arkadaslar kendi düşüncem;

USB3.0 şimdilik NEC gibi 3. parti yonga ureticileriyle anakartlara konuyor. Elimden çok USB3.0 destekli anakart geçti. Öncelikle ilk çıkan seriler çok sorunluydu. Intel Güney köprüsü yongasında doğal destek vermediği sürece (ki zaten yeterince stabil olmadan yer vermezler) ben de şahsen almam. Steve Jobs ve Apple'in Intel ile iliskilerinin iyi olduğunu düşünürsek onlari bekliyor olabilir. 3. parti üreticilerin sorunlarıyla uğraşmak istemiyorlar elbet.

Sunu da unutmayın (belki bilmeyenler vardır) USB'yi Apple yaygınlaştırmıştır. G3 makinelerde USB vardı o zamanki PC'ler ordan esinlenip USB koymuslardi. Cok severdim eski G3'umu :) olsa da tekrar kullansak.

Bir de Apple vs Intel vs Sony muhabbetlerine giren arkadaslar olmuş. Ne alaka? Konu başlığı ne tartıştığınız şey ne. Körü körüne yapılan yorumlar.

Çok doğru bir yorum olmuş hatta şu kısmına daha çok katılıyorum '' Bir de Apple vs Intel vs Sony muhabbetlerine giren arkadaslar olmuş. Ne alaka? Konu başlığı ne tartıştığınız şey ne. Körü körüne yapılan yorumlar. ''
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setek01 9 yıl
Yen paritesindeki %1 değişimden + - günlük 40 milyon USD kar ya da zarar yazabilen büyüklükte bir firmadır Sony. Bu 2008 finansal kriz döneminde bloomberg'de yazılan bir makaleden işim gereği o dönemde aklımda kalan bir ayrıntı. Günlük 40 milyon dolar! İntel Apple olayında ise Apple cihazlarına biraz mesafeliyim fiyatları dolayısıyla ama ürtim desteği İntel'den sağlanıyor yanılmıyorsam. 2011 AMD işlemcilerini de kullancak diye yorumlar da var ama
bana göre Apple popüler kültürden beslenmekte ve ürünlerine alternatif firmalarda ürün geliştiriyor Samsung gibi mesela. En baba Hollywood filmleri bile yaklşık 8000'den fazla arşivle Sony tarafından MGM'le beraber satın alınırken Steve Jobs nerdeydi. Finansal açılardan Steve Jobs ayrı bir vakadır ayrıca. Başlı başına roman konusu olabilecek kadar!
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gerbay 9 yıl
Başlığa şaşırmadım ama haber içeriğini okuyunca şaşırdım..
Ben beklerdim ki bu sitiv amca desin ki;
"bu USB denen nane zaten eski bir teknoloji ve bilgisayarı yavaşlatıyo.. onun için koymayacağız.. gelecekte usb ye yer yok..."
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Buzmavisi 9 yıl
Sadece şunu okuyun yeter. Zaytung'ta bile çıkmış.

zaytung.com/...
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LaFleur- 9 yıl
ilerde yeni teknoloji usb3 koyduk diye yeni bilgisyarlar yuttururlar
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Centauri 9 yıl

İnsectboy

ilerde yeni teknoloji usb3 koyduk diye yeni bilgisyarlar yuttururlar


Ne zaman boyle birsey yaptilar?
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Batuist 9 yıl
@asilx
çok ezbere yorum yapıyorsunuz... öyle bir takım değerlerin ne anlam ifade ettiğini bilmeden o bunu satın alır gibi laflar boş sözler.. önce sony kim bir öğren bakalım..
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asilx 9 yıl
Batuist

@asilx

çok ezbere yorum yapıyorsunuz... öyle bir takım değerlerin ne anlam ifade ettiğini bilmeden o bunu satın alır gibi laflar boş sözler.. önce sony kim bir öğren bakalım..

Pardon batuist emir buyurdu önce sony'i öğrenmem gerekiyormuş burada yorum yapabilmem için.

Ezbere konuşan sensin bu dediğim ihtimal geçenlerde gene DH'da yazan bir haberde de dile getirildi. Önce araştır birşeyin doğruluğunu sonra karşındaki insanı itham et, boş konuşmakla.
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owin 9 yıl

Batuist

@asilx

çok ezbere yorum yapıyorsunuz... öyle bir takım değerlerin ne anlam ifade ettiğini bilmeden o bunu satın alır gibi laflar boş sözler.. önce sony kim bir öğren bakalım..

kimdir sony ben bilmiyorum?
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Godolphin 9 yıl
Her şeye karşı gel zaten bir şeyi onaylama sen nedir bu kendini üstün görmek anlamıyorum sen intel'i kendinlemi karıştırıyorsun intel dev sen sineksin :D
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matkapmatkap 9 yıl
USB 3.0 zaten şimdilik gereksiz bir teknoloji ve şimdilik düşünmediklerini açıklamış zaten Steve Jobs ;)
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asilx 9 yıl
realcem

Her şeye karşı gel zaten bir şeyi onaylama sen nedir bu kendini üstün görmek anlamıyorum sen intel'i kendinlemi karıştırıyorsun intel dev sen sineksin :D

Apple, piyasa değeri olarak Sony, Intel ve son olarakta Microsoft'u solladı. Hatta elinde olan 50 milyar dolarla piyasa değeri 34 milyar dolar olan Sony'i satın alabilecek güçte.





Konuya dönecek olursak Apple'ın USB 3.0 yerine önce iPod, iPhone, iPad gibi cihazlarda yeniden kendi arabirimi Firewire 800'e destek vermesi bence çok daha iyi olur
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