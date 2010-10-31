Steve Jobs: USB 3.0'ı şimdilik düşünmüyoruz

USB'i standart olarak kullanan ilk bilgisayar üreticisi olan Apple; USB 3.0'ı şimdilik bilgisayarlarında yer vermeyi düşünmüyor. Ortaya atılan iddialar üzerine Tom Kruk isimli kullanıcının konuyla ilgili olarak Steve Jobs'a gönderdiği elektronik postasına cevap geldi. Apple'ın tepe yöneticisinin cevabı her zamanki gibi kısa ve net;

"USB 3.0'ı şimdilik düşünmüyoruz. Örneğin Intel'de destek vermiyor."

Steve Jobs'un cevabı; bir süre önce dillendirilen Mac'lerde USB 3.0 iddiasını şimdilik gerçekleşmeyeceğini gözler önüne koyarken; Intel'in destek verdiği zaman Apple'ın da USB 3.0'a destek vereceğini gösteriyor.