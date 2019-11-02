Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    STM'den siber güvenlik alanında önemli atılımlar

    STM’nin bu yıl 5. kez düzenlediği CTF (Capture The Flag - Bayrağı Yakala) yarışması, yoğun bir katılımla gerçekleşti. Etkinlikte Bugshield yazılımı tanıtıldı.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
    1,7b
    1
    2
    Güvenlik
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    STM'den siber güvenlik alanında önemli atılımlar
    Tam Boyutta Gör

    STM’nin siber güvenlik alanında farkındalık yaratmak ve nitelikli insan kaynağı yetişmesine katkı sunmak üzere gerçekleştirdiği girişimlerin başında yer alan CTF, SSB ve Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesinin destekleriyle düzenlenen beşinci yılında da beyaz şapkalı hackerların kıyasıya mücadelesine tanık oldu.

    Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir’in katılımıyla düzenlenen etkinlikte yarışmacılar, CTF için özel olarak hazırlanan siber ortamda; kriptoloji, tersine mühendislik, web ve mobil uygulamalar gibi konularda kasıtlı olarak yaratılan sistem açıklarını bulmak için mücadele ettiler. Profesyonellerin, öğrencilerin ve teknoloji meraklılarının yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte sunuculuğu ise bilişim sektörünün yakından tanıdığı isim Serdar Kuzuloğlu üstlendi.

    Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, “Türkiye’nin savunma sanayisi, son yıllarda gerçekleştirilen projelerle bugün oldukça önemli bir yol kat etmiş bulunuyor. Bu başarılı yolculukta geliştirdiğimiz yerli ve milli üretimler ülkemizin güvenliği açısından büyük bir önem taşıyor. İçinde yaşadığımız teknoloji çağı ise yeni muharebe ortamlarının ortaya çıkmasıyla alacağımız önlemleri daha da kritik bir hale getiriyor. Devletimizin, kurumlarımızın ve vatandaşlarımızın dijital ortamda korunmasını sağlamak adına yapılan çalışmalar, milli güvenliğin önemli bir parçasını teşkil ediyor. Kurduğumuz Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi, sektörel iş birliği sağlayarak teknoloji kapasitemizi artırma ve kendi altyapılarımızı oluşturma gayesiyle faaliyetler yürütüyor. Bu alanda verdiğimiz mücadeleye katkı sunan CTF’i oldukça önemsiyor ve yarattığı etkinin ülkemiz adına değerli olduğunu dbüşünüyorum” dedi.

    STM Genel Müdürü Murat İkinci, CTF’in siber güvenlik alanında kariyer hedefleyen gençler ve profesyonelleri yönlendirmek adına önemli bir rol üstlendiğinin altını çizerek şunları söyledi: “STM olarak çalışmalarımızı yoğunlaştırdığımız en önemli alanlardan biri olan siber güvenliği pek çok farklı ölçekte ve titizlikle ele alıyoruz. Benimsediğimiz bütüncül ve proaktif yaklaşım ise ürün ve hizmetlerimizin yanı sıra ekosistemi besleyen girişimlerimizde de kendini gösteriyor. Bu anlamda, ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetişmesi adına siber güvenlik alanında önemli bir girişim olan CTF ile 5. yılımızda 400’ü aşkın takıma ve 1500’e yakın yarışmacıya ulaşmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bugün tanıttığımız kitle tabanlı zafiyet avcılığı platformumuz Bugshield ile de STM’nin siber güvenlik alanındaki bütüncül çözümlerine bir yenisini daha ekledik. STM olarak yenilikçi teknolojiler geliştirmek üzere ülkemiz için çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz.”

    Türkiye’nin 86 farklı üniversitesinden katılımcıların olduğu 197 takım, 719 yarışmacı ile online ön elemede başlayan mücadele, bugün offline olarak gerçekleşen ve sadece 50 takımın yer aldığı final ile sona erdi. 191 yarışmacının katıldığı offline CTF finalinde birinci olan takıma 25.000 TL, ikinci olan takıma 20.000 TL ve üçüncü olan takıma ise 15.000 TL’lik para ödülü verildi.

    STM’den zafiyet tespiti için kritik çözüm: Bugshield

    STM, aynı gün bütünleşik bir yaklaşımla ele aldığı siber güvenlik ürünlerinin en yenisi olan Bugshield platformunu ilk kez kamuoyuna tanıttı. Sürekli sızma testi metodolojisi ile istismar edilebilir siber güvenlik açıklarını bulma ve anlık raporlama hizmetleriyle öne çıkan ürün, kurum kaynaklarının korunması ve siber saldırganlardan önce hızlı aksiyon alınması adına kritik bir çözüm sunuyor.

     

    Bugshield’in alanında uzman siber güvenlik araştırmacılarıyla kurumları bir araya getirerek “hacker’’ bakış açısı ile sistemlerde bulunan zafiyetlerin keşfedilmesine imkan verdiğini belirten STM Genel Müdür Yardımcısı Ömer Korkut; “Bugshield ile kurumların güncel siber tehditlerden korunması ve güvenlik seviyelerinin artırılması adına proaktif bir hizmet sunuyoruz. Web tabanlı bir sisteme sahip olan Bugshield, kurumların kontrol edilmesini talep ettiği envanterinin farklı, güvenilir ve alanında yetkin araştırmacılar tarafından sürekli test edilmesini sağlayan bir platform sunuyor. ‘Etik hacker’ olarak nitelendirebileceğimiz bu araştırmacılar ise bir dizi mülakat ve güvenlik kriterlerinden geçerek sisteme üye olan siber güvenlik uzmanlarından oluşuyor. Araştırmacılar tespit ettikleri zafiyeti sisteme bildirdikleri zaman STM uzmanları devreye giriyor ve bulgular süreci belirlenmiş bir onay aşamasından geçiyor. Zafiyet durumu doğrulandığında kurumların anında bilgilendirilmesi, güvenlik açıklarının saldırganlardan önce tespit edilerek bir an önce kapatılması adına kurumlara önemli bir öncelik sağlıyor” dedi.

    STM tarafından Ankara’da kurulan Siber Füzyon Merkezi (SFM) bünyesinde hizmet verecek olan Bugshield, hem Türkiye hem de uluslararası alanda kritik alt yapılara sahip bütün kurumlar için güvenilir ve kaliteli bir siber güvenlik çözümü sağlıyor.

    Bir ilk: “Ulusal Test Yatağı Merkezi”

    STM'den siber güvenlik alanında önemli atılımlar
    Tam Boyutta Gör

    SSB himayesinde başlatılan ve STM ana yükleniciliğinde Sakarya Üniversitesi ile birlikte gerçekleştirilecek ‘Ulusal Test Yatağı Merkezi’ projesi kapsamında yapılan imza töreni de aynı gün STM Genel Müdürü Murat İkinci ve Sakarya Üniversitesi Rektörü Fatih Savaşan’ın katılımıyla gerçekleşti. Projeyle, hem kritik altyapılarda kullanılan elektronik kontrol sistemlerinin yerlileştirilmesi hem de bu sistemlerin siber güvenliğinin milli imkânlarla sağlanması hedefleniyor.

    Test Yatağı Merkezinde, başlangıç aşamasında enerji ve su yönetim sistemlerinin modellenmesi planlanıyor. Akademik çalışmaların gerçek ortamda modellenmesi ile ülkenin sahip olduğu bilgi birikiminin genişletilmesi ve 2023 hedeflerine uygun bir şekilde yerli ve milli üretimler konusundaki girişimlerin artırılması amaçlanıyor.



    Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 2 hf.
    Çok doğru yolda ilerliyoruz tebrikler , yarışmaya katılan herkesi tebrik ediyorum .Bu çalışmaları daha çok ön plana çıkarmak önemli.STM siber alanda milli çok önemli projelere imza atıyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    DH Misafiri 2 hf.
    vay beee hemde 1. hemide 25bin tl kazanmış.
    eee 1. nin okadar uğraşıp kazandığı bilgisi, demekki kendisinin refahını arttırmaya yetecek kadar kendisini zenginleştirememiş, buradanda ne kadar akıllı/zeki/fikir sahibi/üstün nitelikli olduğunu anlıyoruzki, o paraya taam etmiş oraya gitmiş. sonuç olarak tr deki toplasan 700kadar bilişimciye bu arkada ne katıyor? üretemediği teknoloji için reklamdan başka ne yapıyorsunuz? hepinizin derdi bir şekilde rant elde tutmak. hak ettiğinizi alacaksınız.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. Yurt dışındaki şirketlerin Dijital Hizmet Vergisi vatandaştan kesilecek 2 hf. Intel Comet Lake-S işlemcileri sızdı: 10 çekirdekli işlemci 65 watt TDP ile geliyor 2 hf. Hubble Sabiti'nin değeri yeniden değişti 2 hf. Binance CEO'su Changpeng Zhao, Türkiye Zirvesi'nde konuşacak 2 hf. Google Pixel 4’ün sesi yazıya internetsiz dönüştüren uygulaması diğer Pixel modellerine de gelecek 2 hf. XRP, uluslararası ödemeler için itibari paralardan 10 kat daha güvenli 2 hf. Çin; Ay taşları toplamaya hazırlanıyor 2 hf. RX 5500 XT EEC listesinde göründü 2 hf. Çakar lamba kısıtlamasının ilk gününde toplam 126 bin TL ceza kesildi 2 hf. Microsoft, Word, Excel ve PowerPoint'i tek bir çatıda birleştiren yeni Office uygulamasını yayınladı 2 hf. 40 inç Redmi TV piyasaya sürüldü 2 hf. Moto Razr 2019 canlı olarak görüntülendi 2 hf. Google Haritalar uygulamasına gizli mod seçeneği geldi 2 hf. Tarayıcı savaşlarında Chrome açık ara önde 2 hf. Adobe, iOS cihazlara 17 bin yazı tipi getiriyor 2 hf. Galaxy S10 Lite'ın pil kapasitesi S10 ve S10 Plus'tan yüksek olacak 2 hf. MIT, belirli yapıları kendiliğinden oluşturabilen küp robotlar üretti 2 hf. Huawei Nova 6 (4G) resmi basın görseliyle karşımızda 2 hf. 2si1: 7. Nesil iPad 10.2 kutusundan çıkıyor. Enis'de bağımlılık yaptı 2 hf. Epic Games mağazasında 2 oyun ücretsiz 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN STM'den siber güvenlik alanında önemli atılımlar Sonraki Ant-Man 3 resmen duyuruldu! Filmin 2022 yılında gösterime girmesi bekleniyor 2 hf. TikTok'un sahibi Bytedance ilk akıllı telefonunun satışlarına başladı 2 hf. Alcatel 3088 hem tuşlu hem akıllı 2 hf. Samsung taşınabilir kablosuz hızlı şarj cihazı ön inceleme 2 hf. Intel Lakefield tabanlı ilk dizüstü modeli Galaxy Book S olacak 2 hf. Facebook büyümeye devam ediyor 2 hf. Spider-Man: Into the Spider-Verse 2'nin vizyon tarihi açıklandı 3 hf. Overwatch 2, senaryo moduyla geliyor 3 hf. Diablo IV resmi olarak duyuruldu, oynanış videosu geldi! 3 hf. İki yeni Pentium ve Celeron işlemcisi duyuruldu 3 hf. Kırşehir müziği UNESCO tarafından tescillendi 3 hf. Fitbit markası resmen Google çatısı altında 3 hf. Huawei MatePad Pro delikli ekrana sahip olacak 3 hf. Xiaomi Mi Note 10 kamera özellikleri netleşti 3 hf. Hacker'lar 20 ülkenin üst düzey hükümet yetkililerini WhatsApp üzerinden gözetledi 3 hf. Mario Kart Tour çok oyunculu mücadelelere başlıyor 3 hf. Xiaomi şimdi de 3 boyutlu World of Warcraft kitabı hazırladı 3 hf. Razer FireFly V2 fare matı duyuruldu 3 hf. Spotify’a zam geldi: 18 TL 3 hf. Üniversiteli öğrencilerden çılgın projeler | Maglev tren, sualtı aracı ve dahası... Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Sniper: Ghost Warrior Contracts'tan Oynanış Videosu Paylaşıldı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Türkiye Büyük Finali 2019: Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMass...
    Bölüm Sonu Canavarı
    İmamoğlu sözünü tuttu. Öğrencilere burs geldi.
    DH Forum
    Xiaomi Redmi Note 8 [ANA KONU] SD665
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim