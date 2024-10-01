STM'nin KARGU İHA'sı bu defa zırh delici harp başlığıyla hedefi tam isabetle vurdu

KARGU İHA, ilk uçuşunu gerçekleştirdiği 2017 yılından beri çeşitli görevlerde kullanılıyor. 2021 yılında ilk ihracat başarısına imza attı. 2024 itibarıyla üç farklı kıtada 10’dan fazla ülkeye ihraç edildi. Bugüne kadar 5 bin adetten fazla KARGU üretildi. Bugüne kadar anti-personel mühimmat ile donatılan ve “kamikaze İHA” olarak kullanılan KARGU İHA, artık zırh delici harp başlığını da mühimmat seçenekleri arasına ekliyor. Bu sayede mobil ve yerleşik kara hedeflerine, dayanıklı yapılara ve zırhlı kara araçlarına etki edecek.
KARGU İHA, küçük boyutları sayesinde tek er tarafından taşınabiliyor. Sahadaki anlık duruma göre, anti personel mühimmat başlığını çıkarılıp, zırh delici başlığı hızlıca takılabilecek.
RF Arayıcı başlık versiyonun da yakında entegre edileceğini açıklayan STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, şunları söyledi:
"Özellikle KARGU'yu çok aktif şekilde kullanan Mehmetçiğimizin sahada elini güçlendirecek bir konsept ortaya koyduk. İhracat açısından da son derece etkili olacak. Diğer yandan STM mühendislerinin imzasını taşıyan RF (Radyo-Frekans) Arayıcı Başlık entegrasyonunda da sona geldik. RF Arayıcı Başlık ile de KARGU, düşman radar ve elektronik harp sistemlerini tespit edip, imha edebilecek. Özellikle etkin bir maliyetle düşman unsurlara etki edebilecek milli bir sistemi ülkemize kazandırmış olacağız."Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu