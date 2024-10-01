STM'nin KARGU İHA'sı bu defa zırh delici harp başlığıyla hedefi tam isabetle vurdu

Tam Boyutta Gör Yerli savunma sanayi şirketi STM tarafından geliştirilen KARGU insansız hava aracına zırh delici harp başlığı entegre edildi. KARGU İHA, zırh delici harp başlığı ile yaptığı atış testinde hedefini noktasal hassasiyet ile vurmayı başardı.

KARGU İHA, ilk uçuşunu gerçekleştirdiği 2017 yılından beri çeşitli görevlerde kullanılıyor. 2021 yılında ilk ihracat başarısına imza attı. 2024 itibarıyla üç farklı kıtada 10’dan fazla ülkeye ihraç edildi. Bugüne kadar 5 bin adetten fazla KARGU üretildi. Bugüne kadar anti-personel mühimmat ile donatılan ve “kamikaze İHA” olarak kullanılan KARGU İHA, artık zırh delici harp başlığını da mühimmat seçenekleri arasına ekliyor. Bu sayede mobil ve yerleşik kara hedeflerine, dayanıklı yapılara ve zırhlı kara araçlarına etki edecek.

KARGU İHA, küçük boyutları sayesinde tek er tarafından taşınabiliyor. Sahadaki anlık duruma göre, anti personel mühimmat başlığını çıkarılıp, zırh delici başlığı hızlıca takılabilecek.

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RF Arayıcı başlık versiyonun da yakında entegre edileceğini açıklayan STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, şunları söyledi:

"Özellikle KARGU'yu çok aktif şekilde kullanan Mehmetçiğimizin sahada elini güçlendirecek bir konsept ortaya koyduk. İhracat açısından da son derece etkili olacak. Diğer yandan STM mühendislerinin imzasını taşıyan RF (Radyo-Frekans) Arayıcı Başlık entegrasyonunda da sona geldik. RF Arayıcı Başlık ile de KARGU, düşman radar ve elektronik harp sistemlerini tespit edip, imha edebilecek. Özellikle etkin bir maliyetle düşman unsurlara etki edebilecek milli bir sistemi ülkemize kazandırmış olacağız."

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STM KARGU İHA bu defa zırh delici harp başlığıyla hedefi vurdu