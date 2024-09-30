Altay tankı ve Fırtına obüsünün yerli motorlarında önemli gelişme

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Tam Boyutta Gör Türk savunma sanayiinin önemli firmalarından BMC POWER, BATU ve UTKU güç gruplarının ilk sevkiyatını gerçekleştirdi. Firma, Ankara’daki tesisinde üretilen güç ünitelerini Sakarya Arifiye’ye sevk etti. Burada diğer aksamlarla birleştirilecek motor ve transmisyonlar daha sonra tankın üretileceği fabrikaya gönderilecek.

Altay tankının yerli motorunda işler yolunda

Bilindiği üzere BATU, Türkiye’nin ilk yerli tankı Altay için geliştiriliyor. UTKU ise Fırtına obüsleri için tasarlanıyor. 12 silindirli V12 motor tasarımına sahip olan BATU, 1.500 beygir güç üretebiliyor. BMC Power, proje kapsamında motorun yanı sıra tankın manevra ve fren kabiliyetini artıran transmisyon sistemi, soğutma sistemi ve kontrol ünitesini de geliştiriyor. BMC POWER’ın BATU'nun seri üretimine 2027 yılı sonu veya 2028 yılı başında geçilmesi planlanıyor.

Tam Boyutta Gör Mevcut bilgilere göre Türkiye, Altay tankı projesi kapsamında 250 adet tank tedarik etmeyi hedefliyor. Bu tankların ilk 85 ila 100 adedinde Güney Kore güç grubu (motor + transmisyon) kullanılacak. Geri kalan tanklarda ise BATU güç grubu kullanılacak.

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Öte yandan UTKU motoru, V8 konfigürasyonunda 8 silindirli bir dizel motor konumunda. 1.000 beygir güç üretebilen UTKU’nun da 2026 yılının sonlarında seri üretime geçmesi hedefleniyor.

MAVİ BATU geliyor

BMC POWER’ın ayrıca deniz araçları için dizel motor geliştirme projesine de başladı. MAVİ BATU adı verilen proje kapsamında 1407 Beygir güce sahip marin dizel motor geliştirilecek. Geliştirilecek 12 silindir V Tip motorun 27.36 L motor hacmine sahip olması ve farklı deniz araçlarında kullanılması planlanıyor.

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