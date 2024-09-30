Altay tankı ve Fırtına obüsünün yerli motorlarında önemli gelişme

Altay tankının yerli motorunda işler yolunda
Bilindiği üzere BATU, Türkiye’nin ilk yerli tankı Altay için geliştiriliyor. UTKU ise Fırtına obüsleri için tasarlanıyor. 12 silindirli V12 motor tasarımına sahip olan BATU, 1.500 beygir güç üretebiliyor. BMC Power, proje kapsamında motorun yanı sıra tankın manevra ve fren kabiliyetini artıran transmisyon sistemi, soğutma sistemi ve kontrol ünitesini de geliştiriyor. BMC POWER’ın BATU'nun seri üretimine 2027 yılı sonu veya 2028 yılı başında geçilmesi planlanıyor.
Öte yandan UTKU motoru, V8 konfigürasyonunda 8 silindirli bir dizel motor konumunda. 1.000 beygir güç üretebilen UTKU’nun da 2026 yılının sonlarında seri üretime geçmesi hedefleniyor.
MAVİ BATU geliyor
BMC POWER’ın ayrıca deniz araçları için dizel motor geliştirme projesine de başladı. MAVİ BATU adı verilen proje kapsamında 1407 Beygir güce sahip marin dizel motor geliştirilecek. Geliştirilecek 12 silindir V Tip motorun 27.36 L motor hacmine sahip olması ve farklı deniz araçlarında kullanılması planlanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu