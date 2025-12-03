Giriş
    Stranger Things'in 5. sezonu Netflix adına yeni bir rekora imza attı

    Stranger Things'in geçtiğimiz hafta izleyicilerle buluşan 5. sezonu, açılış haftasında etkileyici bir performans sergiledi ve Netflix dizileri adına yeni bir rekora imza attı.

    Stranger Things'in 5. sezonu Netflix adına yeni bir rekora imza attı Tam Boyutta Gör
    Netflix'in en popüler dizilerinden olan Stranger Things, neredeyse 3.5 yıllık aranın ardından 5. ve son sezonuyla ekranlara geri döndü. Final sezonunu üç parça hâlinde yayınlamaya karar veren Netflix, ilk dört bölümü 27 Kasım'da yayınladı. İzleyiciler tarafından ilgiyle karşılanan 5. sezon, Netflix adına yeni bir rekora imza attı.​​​​​

    Stranger Things 5. Sezon, Netflix'in İngilizce Dizileri Arasında Bugüne Kadarki En İyi Açılışı Yaptı

    Stranger Things'in 5. sezonu ilk haftasında 59.6 milyon izlenmeye ulaştı ve böylece Netflix'in bugüne kadar en iyi açılış yapan İngilizce dizisi oldu. Daha önce İngilizce hiçbir dizi ilk haftasında daha fazla izlenemişti. Tüm dizileri hesaba kattığımızda ise Squid Game hâlâ zirvedeki yerini koruyor; Stranger Things'in 5. sezonu, ilk hafta performansıyla Squid Game'in 2. ve 3. sezonlarının ardından üçüncü sırada yer alıyor.

    Stranger Things'in üç parça hâlinde yayınlanacak son sezonunun ikinci kısmı 26 Aralık'ta, final bölümünü ise 1 Ocak'ta izleyicilere sunulacak. Dizinin final bölümü 2 saat 5 dakikalık süresiyle bir film uzunluğunda olacak.

    Yeni sezonda Eleven ve dostları, Vecna'yı alt etmek için güçlerini birleştiriyor. Hawkins sakinleri, Vecna'ya karşı verilecek son savaş için yeniden bir araya geliyor. Dizinin yaratıcıları olan Duffer Kardeşler, 5. sezonu Yüzüklerin Efendisi: Kralin Dönüşü'ne benzetiyor. Bir yandan Vecna'ya karşı verilen savaşın epik finalini izlerken, bir yandan da Kralın Dönüşü'nde olduğu gibi sevdiğimiz karakterlere veda edeceğiz.

