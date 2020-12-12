Stratejik bulmaca oyunu Not Chess, iOS cihazlar için yayınlandı

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Ovidiu Tepes'in yaptığı stratejik bulmaca oyunu Not Chess, iOS cihazlar için ücretli bir şekilde yayınlandı.

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Not Chess'i oynayabilmek için satrançta usta olmanıza gerek yok, sadece taşların nasıl hareket ettiğini bilseniz yeterli. Oyunda belirli bir taş ile başlıyorsunuz ve amacınız tahtanın üzerindeki altına ulaşmak. Kontrol ettiğiniz taşı başka bir taşın üzerine götürdüğünüzde, götürdüğünüz taşın özelliklerini kazanıyorsunuz ve ona göre hareket etmeye başlıyorsunuz. Bu şekilde ilerleyerek ve planlarınızı yaparak altına ulaşmaya çalışıyorsunuz. Oyunda üç farklı zorluk seviyesi var: Kolay, orta ve zor. Bazı bölümleri tamamlayabilmek için süre sınırınız bulunuyor.

Oyun şu anda App Store üzerinde 18,99 TL'ye satılıyor. Oyun içi ödeme ve reklam bulunmuyor. Oyunun istediği boş alan 34 MB. Oyunu cihazınıza yükleyebilmek için ise iOS 9.0 veya sonraki bir sürüm kullanıyor olmanız lazım. Oyunun fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

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