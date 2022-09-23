Stripe freelancerlar için USDC Stablecoin ödemelerini etkinleştirdi

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Ödeme devi Stripe, freelancer iş yapanlar için USD Coin (USDC) ödemelerini etkinleştirdi. Bununla beraber Circle kurucularından Jeremy Allaire, USDC’nin dünyanın dört bir yanındaki insanlara para göndermenin kapsayıcı bir yolu olduğunu ifade etti.

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Son dönemde birçok şirket faaliyet alanını geniş tutmak için kripto para birimlerini daha hızlı benimsiyor. Paypal, Apple Pay, Google Pay gibi finansal sistemlerin aktif olmadığı ülkelerde freelancer çalışanlar, ödeme almak konusunda büyük sıkıntılar yaşıyor. Bu nedenle ödeme şirketi Stripe, freelancer çalışanlar için USDC stablecoin ödemelerini etkinleştirdiğini duyurdu. Türkiye'den yurt dışına iş yapan freelancerlar da bu hizmetten faydalanabilecek.

Stripe bu hamelsiyle birlikte daha fazla ülkede daha fazla kullanıcıya erişebilecek. Kullanıcılar para transferleri için geleneksel ödeme yöntemleriyle kısıtlı olmadığı için freelancerlar için potansiyel bir oyun değiştirici olabilir.

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Stripe freelancerlar için USDC Stablecoin ödemelerini etkinleştir