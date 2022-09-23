Metaverse’deki arsa satışlarının ticaret hacmi ciddi oranda düştü

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Metaverse sektörü her geçen gün hızlı bir şekilde gelişme kaydederken bu alandada bazen dalgalanmalar yaşanabiliyor. Son olarak Delphi Digital tarafından yayınlanan verilere göre, metaverse’deki arsa satış hacmi Kasım 2021’de 8 milyon doların üzerine çıkarak zirve yapmıştı ancak 2022 yılında bu verinin yüzde 98 oranında düştüğü görüldü.

2021 yılında metaverse arsa satışları büyük bir ticaret hacmine sahipti. Bu yıl metaverse’deki sanal arazi ticaret hacminin yüzde 98 oranında düşüş yaşanıyor.

Metaverse arsa nasıl,nereden alınır? Metaverse arazi alma rehberi 8 ay önce eklendi

Kripto para piyasasında yaşanan genel düşüşün metaverse evrenine de yansıdığı görüldü. Birçok kişi, sanal dünyanın oyun oynama, dijital varlık ticareti yapma, kripto para birimleri kullanarak öğe satın alma ve satma fırsatı sunması ile kâr elde etmeyi umarak metaverse evrenine giriş yaptı. Ancak bu ilgi zamanla özelikle kripto piyasasındaki düşüşle birlikte düştü.

Son olarak belirtmek gerekirse Metaverse’ün yavaşlayan ticaret hacmine rağmen, farklı küresel markalar metaverse odaklı ticari marka başvurusunda bulunmaya devam ediyor.

Eylül itibariyle, Amerika Birleşik Devletleri’nde metaverse ile ilgili 4.000’den fazla ticari markanın dosyalandığı aktarıldı.

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Metaverse’deki arazi satışlarının ticaret hacmi düştü