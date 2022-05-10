Su tutabilen elektrolit, daha ucuz ve kolay üretilebilecek pillerin önünü açıyor

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ABD Enerji Bakanlığı'na(DOE) bağlı Argonne Ulusal Laboratuvarı araştırmacıları, geleneksel elektrolitlerden bin kat daha fazla su tutabilen yeni bir pil elektroliti geliştirdiler. Geliştirilen elektrolitin daha ucuz ve daha kolay piller üretilmesini sağlayabileceği belirtiliyor.

Üretimde kolaylık sağlayacak

Yeni nesil piller üzerine çalışan bilim insanları, şimdiye kadar piller üzerinde olumsuz etkilere sahip olduğu düşünülen su ile alakalı yeni bir çalışma gerçekleştirdiler. Yeni keşif, daha önce lityum iyon pillerin büyük miktarda şarj tutabilmeleri için genellikle aşırı kuru koşullar altında üretilmesi gerekliliğini ortadan kaldırıyor ve belirli bir tür lityum iyon pilin tam anlamıyla su tutabilmesine olanak tanıyor.

Lityum iyon pillerin üretilmesi için gerekli kuru ortamın sağlanmasına gerek kalmadan iki tür tuzdan oluşan bir elektrolit kullanan ekip, elektrolit tarafından çok daha fazla su molekülünün kararlı bir şekilde emilebileceğini gözlemledi.

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Elektrolitin kendisiyle reaksiyona girerek pili tüketen aşındırıcı yan ürünler oluşturan su, küçük miktarlarda bile pil performansını düşürüyor. Araştırmacılar, bir lityum tuzu ve bir iyonik sıvıdan oluşan yeni bir elektrolitin, suyu ayırıp bağlayarak tek tek su moleküllerini ayırabildiğini buldu. Gerçekleştirilen deneysel çalışma, geleneksel pillerdeki elektrolitlerden bin kat daha fazla su içerebileceğini gösterdi.

Ekip, bu gelişmenin pil üretim sürecine suyu dahil etmeleri için potansiyel bir yol sağlayarak daha düşük maliyetli, daha çevre dostu üretime olanak tanıyacağını düşünüyor.

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Su tutabilen elektrolit daha ucuz üretilen pillere olanak tanıyor