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    Su tutabilen elektrolit, daha ucuz ve kolay üretilebilecek pillerin önünü açıyor

    Çoğunlukla pil üretiminde tehlikeli olarak görülen su, yeni bir çalışma sayesinde artık daha kabul edilebilir bir konuma gelebilir. Araştırmacılar, su tutabilen bir elektrolit geliştirdi.
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    Su tutabilen elektrolit daha ucuz üretilen pillere olanak tanıyor
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    ABD Enerji Bakanlığı'na(DOE) bağlı Argonne Ulusal Laboratuvarı araştırmacıları, geleneksel elektrolitlerden bin kat daha fazla su tutabilen yeni bir pil elektroliti geliştirdiler. Geliştirilen elektrolitin daha ucuz ve daha kolay piller üretilmesini sağlayabileceği belirtiliyor.

    Üretimde kolaylık sağlayacak

    Yeni nesil piller üzerine çalışan bilim insanları, şimdiye kadar piller üzerinde olumsuz etkilere sahip olduğu düşünülen su ile alakalı yeni bir çalışma gerçekleştirdiler. Yeni keşif, daha önce lityum iyon pillerin büyük miktarda şarj tutabilmeleri için genellikle aşırı kuru koşullar altında üretilmesi gerekliliğini ortadan kaldırıyor ve belirli bir tür lityum iyon pilin tam anlamıyla su tutabilmesine olanak tanıyor.

    Lityum iyon pillerin üretilmesi için gerekli kuru ortamın sağlanmasına gerek kalmadan iki tür tuzdan oluşan bir elektrolit kullanan ekip, elektrolit tarafından çok daha fazla su molekülünün kararlı bir şekilde emilebileceğini gözlemledi.

    Elektrolitin kendisiyle reaksiyona girerek pili tüketen aşındırıcı yan ürünler oluşturan su, küçük miktarlarda bile pil performansını düşürüyor. Araştırmacılar, bir lityum tuzu ve bir iyonik sıvıdan oluşan yeni bir elektrolitin, suyu ayırıp bağlayarak tek tek su moleküllerini ayırabildiğini buldu. Gerçekleştirilen deneysel çalışma, geleneksel pillerdeki elektrolitlerden bin kat daha fazla su içerebileceğini gösterdi.

    Ekip, bu gelişmenin pil üretim sürecine suyu dahil etmeleri için potansiyel bir yol sağlayarak daha düşük maliyetli, daha çevre dostu üretime olanak tanıyacağını düşünüyor.

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    GÖKDENİZ'den hedefe tam isabet

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    Bloodin 23 saat önce

    Aynı Gökdeniz Karadeniz gibi attığını vuruyor :)

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    daysleeperxp 2 gün önce

    Sınıra lazım bundan

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    MaDMaxiBo 3 gün önce

    Yüksek hızlı hedefi otonom vurması iyi gelişme.

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