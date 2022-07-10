Aşırı sıcaklık koşullarında iyi çalışan lityum iyon pil geliştirildi

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California Üniversitesi, San Diego bilim insanları, dondurucu soğukta ve kavurucu sıcaklarda iyi performans gösteren ve aynı zamanda çok fazla enerji paketleyen lityum iyon pil geliştirdiler. Geliştirilen pilin, aşırı sıcaklık koşullarında elektrikli araçların tek bir şarjla daha uzağa gitmesini sağlayabileceği belirtiliyor.

Elektrolit, lityum-kükürt pillerle de uyumlu

Araştırmacılar, pilin aşırı sıcaklıklarda iyi bir performans gösterebilmesinin ardında lityum tuzu ile karıştırılmış sıvı bir dibütil eter çözeltisinden oluşan elektrolit olduğunu söylüyorlar. Dibütil eter, moleküllerinin lityum iyonlarına zayıf bir şekilde bağlanıyor. Bir başka deyişle, elektrolit molekülleri, pil çalışırken lityum iyonlarını kolayca bırakabiliyor.

Ekip, bu zayıf etkileşimin sıfırın altındaki sıcaklıklarda pil performansını iyileştirdiğini ayrıca dibütil eterin yüksek sıcaklıklarda sıvı kalması sayesinde ısıyı kolayca alabildiğini belirtiyor.

Gerçekleştirilen testlerde pil, enerji kapasitelerinin -40 santigrat derecede %87,5 ve 50 santigrat derecede %115,9'unu koruduğu görüldü. Ayrıca pillerin bu sıcaklıklarda sırasıyla %98,2 ve %98,7'lik Coulombic verimliliğe sahip olduğu ve bunun da pillerin daha fazla şarj ve deşarj döngüsüne girebileceği anlamına geldiği belirtiliyor.

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Geliştirilen dibütil eter elektrolit, lityum metalden yapılmış bir anot ve kükürtten yapılmış bir katoda sahip lityum-kükürt pil ile de uyumlu. Lityum-kükürt piller, mevcut lityum-iyon pillerden kilogram başına iki kata kadar daha fazla enerji depolamayı vaat ediyor. Bu da elektrikli otomobillerin menzillerini menzili iki katına çıkarabileceği anlamına geliyor.

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Aşırı sıcak ve soğukta iyi çalışan lityum iyon pil geliştirildi