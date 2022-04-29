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    Orijinal Mini Cooper'ın üreticisi, yeni elektrikli bisikletlerini tanıttı

    Orijinal Mini Cooper'ın üreticisinin bisiklet bölümü olan Cooper Bikes, rejeneratif frenleme özelliğine sahip dört yeni elektrikli bisikleti tanıttı.             
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    Cooper Bikes, dört yeni elektrikli bisiklet tanıttı
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    Orijinal Mini Cooper'ın arkasındaki şirket Cooper Car Company'nin bisiklet bölümü olan Cooper Bikes, rejeneratif frenleme sistemiyle uzun menzil sunan dört yeni elektrikli bisiklet modelini tanıttı. Dört elektrikli bisiklet de 40Nm torklu motor ve 173Wh pil ile birlikte geliyor.

    Tek şarjla 60 km'ye kadar menzil sunuyor

    Cooper Bikes, Classic singlespeed Cooper CS-IE, Classic ladies Cooper CL-7E, Classic gents Cooper CG-7E ve Classic Randonneur Cooper CR-7E olmak üzere dört yeni modeli tanıttı.

    Cooper Bikes, dört yeni elektrikli bisiklet tanıttı
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    Bisikletler, hareket halindeyken aküyü yeniden şarj etmek için KERS (kinetik enerji geri kazanım sistemi) teknolojisinden yararlanıyor. Tek şarjla 60 km menzil sunan e-bisikletler ayrıca maksimum 25 km/s hızla sınırlandırıldı.

    Dört bisiklettede Brooks seleler bulunuyor ve CR-7E dışındaki diğer modellerde hidrolik disk frenler yer alıyor. Cooper Bikes, elektrikli bisikletlerini 2.399 - 2.799 euro arasında değişen fiyatlarla yakında satışa sunacağını duyurdu.

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    Sırt çantası şeklinde güç istasyonu: Hikerpower

    L
    linkci_sude 1 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

    L
    linkci_sude 1 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

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