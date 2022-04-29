Orijinal Mini Cooper'ın üreticisi, yeni elektrikli bisikletlerini tanıttı

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Orijinal Mini Cooper'ın arkasındaki şirket Cooper Car Company'nin bisiklet bölümü olan Cooper Bikes, rejeneratif frenleme sistemiyle uzun menzil sunan dört yeni elektrikli bisiklet modelini tanıttı. Dört elektrikli bisiklet de 40Nm torklu motor ve 173Wh pil ile birlikte geliyor.

Tek şarjla 60 km'ye kadar menzil sunuyor

Cooper Bikes, Classic singlespeed Cooper CS-IE, Classic ladies Cooper CL-7E, Classic gents Cooper CG-7E ve Classic Randonneur Cooper CR-7E olmak üzere dört yeni modeli tanıttı.

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Bisikletler, hareket halindeyken aküyü yeniden şarj etmek için KERS (kinetik enerji geri kazanım sistemi) teknolojisinden yararlanıyor. Tek şarjla 60 km menzil sunan e-bisikletler ayrıca maksimum 25 km/s hızla sınırlandırıldı.

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Dört bisiklettede Brooks seleler bulunuyor ve CR-7E dışındaki diğer modellerde hidrolik disk frenler yer alıyor. Cooper Bikes, elektrikli bisikletlerini 2.399 - 2.799 euro arasında değişen fiyatlarla yakında satışa sunacağını duyurdu.

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Cooper Bikes, dört yeni elektrikli bisiklet tanıttı