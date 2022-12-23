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    Süper Lig maçlarını ücretsiz verecek olan TOD TV nedir? TOD TV üyeliği nasıl alınır?

    beIN MEDIA GROUP’un dijital içerik platformu TOD TV, Türkiye’deki yayın hayatına başladı. Kısa süreliğine Süper Toto Süper Lig maçlarını ücretsiz verecek olan TOD TV nedir? Nasıl üye olunur?
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    tod tv nedir Tam Boyutta Gör
    beIN MEDIA GROUP’un yeni dijital platformu olan TOD TV, Türkiye’de kullanıma bir süre önce sunuldu. Türkiye’deki yatırımlarına devam eden beIN, TOD TV’yi daha cazip hale getirmek için ücretsiz Süper Toto Süper Lig kampanyası da başlatmış durumda. Peki TOD TV nedir, nasıl üye olunur, fiyatı ne kadar? İşte tüm detaylar:

    TOD TV nedir?

    TOD TV, esasında günümüzde sık sık görmeye başladığımız bir başka dijital içerik platformu olarak düşünülebilir. Taahhüt ve kurulum gibi bir zorunluluğu bulunmayan TOD TV, bünyesinde Spor Toto Süper Lig, Premier League, Bundesliga, Ligue 1, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi gibi spor içeriklerinin yanında dizi, film, canlı TV kanallarını da barındırıyor.

    TOD TV'de Süper Lig maçları ücretsiz mi?

    Yapılan açıklamaya göre Spor Toto Süper Lig’in 15. hafta maçları TOD üzerinden canlı ve ücretsiz olarak yayınlanacak. Yalnızca 23, 24, 25 Aralık’ta oynanacak Süper Lig maçlarını kapsayan bu kampanya kapsamında Fenerbahçe - Trabzonspor derbisi ücretsiz olarak izlenebilecek.

    TOD TV üzerinden Süper Lig maçlarını ücretsiz izlemek için “Süper Lig” paketine bu tarihler arasında ücretsiz üye olabilir ve sonrasında ücret ödemeden iptal edebilirsiniz.

    TOD TV paketleri neler?

    Süper Lig maçlarını ücretsiz veren TOD TV nedir? Tam Boyutta Gör
    TOD üzerinde yer alan paket seçenekleri Süper Lig Paketi, Spor Extra Paketi ve Eğlence Paketi olarak üçe ayrılıyor. Bu paketlerin fiyatları ve sundukları içerikler de elbette farklılıklar gösteriyor.

    TOD TV Süper Lig paketi fiyatı

    tod tv ne kadar Tam Boyutta Gör
    TOD TV Süper Lig paketinde Spor Toto Süper Lig, TFF 1. Lig, canlı TV Kanalları ve tüm dizi / filmler yer alıyor. Süper Lig Paketi aylık 179 TL, sezonluk Süper Lig Paketi ise aylık 84 TL.

    TOD TV Spor Extra Paketi fiyatı

    Süper Lig maçlarını ücretsiz veren TOD TV nedir? Tam Boyutta Gör
    Spor Extra Paketi’nde Premier League, LIGUE 1, Bundesliga,Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi, WTA Tenis Turnuvaları, beIN SPORTS, Eurosports 1 ve 2 kanalları, Canlı TV Kanalları yer alıyor. Yine bu paketler de sezonluk ve aylık olarak sunuluyor. Sezonluk paketin fiyatı 39 TL, aylık paketin fiyatı ise 49 TL.

    TOD TV Sınırsız Eğlence Paketi fiyatı

    Süper Lig maçlarını ücretsiz veren TOD TV nedir? Tam Boyutta Gör
    Sınırsız Eğlence Paketi içerisinde ise film, dizi, belgesel ve çocuk içerikleri, tüm sezonları ile HBO içerikleri ve TOD Originals içerikleri yer almakta. Burada üç ayrı plan sunuluyor. Aylık eğlence paketi 34,90 TL, avantajlı yıllık paket 199 TL ve yıllık paket ise aylık 19,90 TL etikete sahip.

    TOD TV nasıl üye olunur?

    TOD TV’ye üye olmak için buradaki bağlantıyı ziyaret ederek istediğiniz paketi seçerek üyelik işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Yukarıda da belirttiğimiz üzere 23, 24, 25 Aralık tarihlerinde geçerli olmak üzere Süper Lig paketi ücretsiz olarak denenebiliyor. TOD TV iptal etmek için ise "Profilim" sekmesinden “Paketlerim” alanına tıklayarak iptal sürecini istediğiniz zaman başlatabilirsiniz.

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    Warlord384 10 saat önce

    bunun bir de ucaklı versiyonunu yapsın.. IHA'ya benzesin.. uzaktan kumandayla ucursun..

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    ugah6aiw 10 saat önce

    @vjdrsjejv yav he he... tipik ak-troll kafası boş ve vıcık vıcık...

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    vjdrsjejv 1 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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