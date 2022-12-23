Süper Lig maçlarını ücretsiz verecek olan TOD TV nedir? TOD TV üyeliği nasıl alınır?

- TOD TV nedir?
- TOD TV'de Süper Lig maçları ücretsiz mi?
- TOD TV paketleri neler?
- TOD TV Süper Lig paketi fiyatı
- TOD TV Spor Extra Paketi fiyatı
- TOD TV Sınırsız Eğlence Paketi fiyatı
- TOD TV nasıl üye olunur?
- Yorumlar
TOD TV nedir?
TOD TV, esasında günümüzde sık sık görmeye başladığımız bir başka dijital içerik platformu olarak düşünülebilir. Taahhüt ve kurulum gibi bir zorunluluğu bulunmayan TOD TV, bünyesinde Spor Toto Süper Lig, Premier League, Bundesliga, Ligue 1, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi gibi spor içeriklerinin yanında dizi, film, canlı TV kanallarını da barındırıyor.
TOD TV'de Süper Lig maçları ücretsiz mi?
Yapılan açıklamaya göre Spor Toto Süper Lig’in 15. hafta maçları TOD üzerinden canlı ve ücretsiz olarak yayınlanacak. Yalnızca 23, 24, 25 Aralık’ta oynanacak Süper Lig maçlarını kapsayan bu kampanya kapsamında Fenerbahçe - Trabzonspor derbisi ücretsiz olarak izlenebilecek.
TOD TV üzerinden Süper Lig maçlarını ücretsiz izlemek için “Süper Lig” paketine bu tarihler arasında ücretsiz üye olabilir ve sonrasında ücret ödemeden iptal edebilirsiniz.
TOD TV paketleri neler?
TOD TV Süper Lig paketi fiyatı
TOD TV Spor Extra Paketi fiyatı
TOD TV Sınırsız Eğlence Paketi fiyatı
TOD TV nasıl üye olunur?
TOD TV’ye üye olmak için buradaki bağlantıyı ziyaret ederek istediğiniz paketi seçerek üyelik işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Yukarıda da belirttiğimiz üzere 23, 24, 25 Aralık tarihlerinde geçerli olmak üzere Süper Lig paketi ücretsiz olarak denenebiliyor. TOD TV iptal etmek için ise "Profilim" sekmesinden “Paketlerim” alanına tıklayarak iptal sürecini istediğiniz zaman başlatabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bunun bir de ucaklı versiyonunu yapsın.. IHA'ya benzesin.. uzaktan kumandayla ucursun..
@vjdrsjejv yav he he... tipik ak-troll kafası boş ve vıcık vıcık...
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d