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    2022-2023 sezonunda hangi lig nereden izlenir?

    2022-2023 liglerinin kanalları belli oldu. Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Ligue 1, EuroLeague ve Şampiyonlar Ligi hangi kanalda yayınlanacak?                  
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    2022-2023 ligleri hangi kanalda izlenir?
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    2022-2023 sezonu 5 Ağustos 2022 tarihinde başlıyor. Yeni sezona liglerin yayınlanacağı kanallarda çeşitli değişiklikler oldu. Yeni sezonda İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Euroleage gibi önemli ligleri yayınlayacak platformlarda değişiklikler oldu. Bu içeriğimizde 2023 sezonunda hangi lig hangi kanalda yayınlanacak sorusuna yanıt bulabilirsiniz.

    Süper Lig

    Türkiye Süper Lig maçlarının yayın ihalesini tekrar beIN Sports kazandı. Türkiye Süper Lig maçları beIN Sports kanalında ve beIN Connect platformunda yayınlanacak.

    İngiltere Premier Lig

    2023 sezonunda İngiltere Premier Lig’i yayınlayacak platform BeIN Sports oldu. Tüm Premier Lig maçları beIN Sports kanallarında ve BeIN Connect platformunda yayınlanacak. İngiltere Premier Lig’i izlemek için Digiturk Sporun Yıldızı veya Avrupa Yıldızı paketine ya da BeIN Connect Spor Extra paketine abone olmanız gerekiyor. İngiltere Ligi maçları 5 Ağustos Cuma günü başlıyor.

    İspanya La Liga

    Barcelona ve Real Madrid’in iddialı kadrolarıyla rekabet edeceği 2022-2023 İspanya La Liga maçları 12 Ağustos Cuma günü başlayacak. İspanya La Liga maçları S Sport kanalında ve S Sport Plus platformunda yayınlanacak.

    İtalya Serie A

    2022-2023 İtalya Seria A ligi maçları 13 Ağustos Cumartesi günü baçlıyor. İtalya Ligi maçları S Sport kanalı ve S Sport Plus platformunda canlı yayınlanacak.

    UEFA Şampiyonlar Ligi

    UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarını EXXEN verecek. UEFA Şampiyonlar Ligi’nin TV yayıncısı olmayacak. Yalnızca Şampiyonlar Ligi yarı finali ve final maçları TV8,5 kanalında şifresiz yayınlanacak, diğer maçlar sadece EXXEN’den izlenecek.

    UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi

    UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarını EXXEN yayınlayacak. Bu turnuvaların yarı final ve final maçları TV8,5’den yayınlanacak.

    Bundesliga

    Almanya Bundesliga Birinci Ligi ve Almanya Bundesliga 2 Ligi maçları geçen sene olduğu gibi bu sene de beIN Sports ve Tivibu Spor kanallarında yayınlanacak.

    Fransa Ligue 1

    2022-2023 sezonu Fransa Ligi maçlarını beIN Sports verecek. Fransa Ligue 1’in maçlarını ve Fransa İkinci Ligi’nin maçlarını beIN Sports ve beIN Connect platformundan izleyebilirsiniz.

    Hollanda Ligi

    Hollanda Ligi maçları bu sene S Sport’ta yayınlanacak. Hollanda Eredivisie Ligi maçlarını S Sport ve S Sport Plus platformunda izleyebilirsiniz.

    EuroLeague

    Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonu olan THY EuroLeague maçlarını yayınlayacak kanal değişti. 2022-2023 sezonu EuroLeague maçları S Sport kanalında ve S Sport Plus platformunda yayınlanacak. EuroCup maçları da S Sport’ta yayınlanacak. Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes, Frutti Extra Bursaspor ve Türk Telekom’un maçlarını S Sport’tan izleyebilirsiniz.

    İngiltere 2. Lig

    İngiltere 2. Ligi olan İngiltere Championship maçlarını BeIN Sports ve TV8,5 verecek. Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'nin maçlarını TV8,5 ve BeIN Sports yayınlayacak.

    Hangi lig hangi kanalda 2023 listesi
    Lig Kanal
    UEFA Şampiyonlar Ligi EXXEN
    UEFA Avrupa Ligi EXXEN
    UEFA Konferans Ligi EXXEN
    Spor Toto Süper Lig beIN Sports
    Spor Toto Birinci Lig beIN Sports, TRT Spor
    Ziraat Türkiye Kupası A Spor, ATV
    İngiltere Premier Lig beIN Sports
    İngiltere Championship beIN Sports, TV8,5
    İngiltere Lig Kupası Carabao Cup beIN Sports, TV8,5
    İspanya La Liga S Sport, Sport Plus
    İtalya Serie A S Sport, S Sport Plus
    İtalya Kupası TRT Spor
    Almanya Bundesliga beIN Sports, Tivibu Spor
    Almanya Bundesliga 2 beIN Sports, Tivibu Spor
    Fransa Ligue 1 beIN Sports
    2022 Katar Dünya Kupası TRT 1, TRT Spor
    Hollanda Ligi Eredivisie S Sport Plus
    Portekiz Ligi S Sport Plus
    İskoçya Ligi S Sport Plus
    MLS S Sport, S Sport Plus
    Copa Libertadores S Sport, S Sport Plus
    Copa Sudamericana S Sport, S Sport Plus
    AFC CUP Smart Spor
    AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor
    THY EuroLeague S Sport, S Sport Plus
    EuroCup S Sport, S Sport Plus
    NBA S Sport, S Sport Plus
    NFL S Sport Plus
    ATP S Sport, S Sport Plus
    WTA beIN SPORTS
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    donanimhabercom Instagram

    Manchester City'den akıllı atkı

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    #ŞARBAY# 2 saat önce

    Başlık ile içerik pek uyumlu değil... Ben başına gelen sorunu buradan edindiğim bilgilerle halletmiştim, öneririm... https://webdeyazilim.com/instagram-hesap-kurtarma.html

    Profil resmi
    ccguven 5 saat önce

    Tktok dan aldıgımız haberlere göre bu işin arkasında bll geyts vaa.

    Profil resmi
    Sonic.Storm 2 gün önce

    Nabız ölçen atkı. Büyük icat 😄

    B
    byomertaha 4 gün önce

    Çok güzel yaw

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