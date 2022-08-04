2022-2023 sezonunda hangi lig nereden izlenir?

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2022-2023 sezonu 5 Ağustos 2022 tarihinde başlıyor. Yeni sezona liglerin yayınlanacağı kanallarda çeşitli değişiklikler oldu. Yeni sezonda İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Euroleage gibi önemli ligleri yayınlayacak platformlarda değişiklikler oldu. Bu içeriğimizde 2023 sezonunda hangi lig hangi kanalda yayınlanacak sorusuna yanıt bulabilirsiniz.

Süper Lig

Türkiye Süper Lig maçlarının yayın ihalesini tekrar beIN Sports kazandı. Türkiye Süper Lig maçları beIN Sports kanalında ve beIN Connect platformunda yayınlanacak.

İngiltere Premier Lig

2023 sezonunda İngiltere Premier Lig’i yayınlayacak platform BeIN Sports oldu. Tüm Premier Lig maçları beIN Sports kanallarında ve BeIN Connect platformunda yayınlanacak. İngiltere Premier Lig’i izlemek için Digiturk Sporun Yıldızı veya Avrupa Yıldızı paketine ya da BeIN Connect Spor Extra paketine abone olmanız gerekiyor. İngiltere Ligi maçları 5 Ağustos Cuma günü başlıyor.

İspanya La Liga

Barcelona ve Real Madrid’in iddialı kadrolarıyla rekabet edeceği 2022-2023 İspanya La Liga maçları 12 Ağustos Cuma günü başlayacak. İspanya La Liga maçları S Sport kanalında ve S Sport Plus platformunda yayınlanacak.

İtalya Serie A

2022-2023 İtalya Seria A ligi maçları 13 Ağustos Cumartesi günü baçlıyor. İtalya Ligi maçları S Sport kanalı ve S Sport Plus platformunda canlı yayınlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarını EXXEN verecek. UEFA Şampiyonlar Ligi’nin TV yayıncısı olmayacak. Yalnızca Şampiyonlar Ligi yarı finali ve final maçları TV8,5 kanalında şifresiz yayınlanacak, diğer maçlar sadece EXXEN’den izlenecek.

UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarını EXXEN yayınlayacak. Bu turnuvaların yarı final ve final maçları TV8,5’den yayınlanacak.

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Bundesliga

Almanya Bundesliga Birinci Ligi ve Almanya Bundesliga 2 Ligi maçları geçen sene olduğu gibi bu sene de beIN Sports ve Tivibu Spor kanallarında yayınlanacak.

Fransa Ligue 1

2022-2023 sezonu Fransa Ligi maçlarını beIN Sports verecek. Fransa Ligue 1’in maçlarını ve Fransa İkinci Ligi’nin maçlarını beIN Sports ve beIN Connect platformundan izleyebilirsiniz.

Hollanda Ligi

Hollanda Ligi maçları bu sene S Sport’ta yayınlanacak. Hollanda Eredivisie Ligi maçlarını S Sport ve S Sport Plus platformunda izleyebilirsiniz.

EuroLeague

Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonu olan THY EuroLeague maçlarını yayınlayacak kanal değişti. 2022-2023 sezonu EuroLeague maçları S Sport kanalında ve S Sport Plus platformunda yayınlanacak. EuroCup maçları da S Sport’ta yayınlanacak. Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes, Frutti Extra Bursaspor ve Türk Telekom’un maçlarını S Sport’tan izleyebilirsiniz.

İngiltere 2. Lig

İngiltere 2. Ligi olan İngiltere Championship maçlarını BeIN Sports ve TV8,5 verecek. Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'nin maçlarını TV8,5 ve BeIN Sports yayınlayacak.

Hangi lig hangi kanalda 2023 listesi Lig Kanal UEFA Şampiyonlar Ligi EXXEN UEFA Avrupa Ligi EXXEN UEFA Konferans Ligi EXXEN Spor Toto Süper Lig beIN Sports Spor Toto Birinci Lig beIN Sports, TRT Spor Ziraat Türkiye Kupası A Spor, ATV İngiltere Premier Lig beIN Sports İngiltere Championship beIN Sports, TV8,5 İngiltere Lig Kupası Carabao Cup beIN Sports, TV8,5 İspanya La Liga S Sport, Sport Plus İtalya Serie A S Sport, S Sport Plus İtalya Kupası TRT Spor Almanya Bundesliga beIN Sports, Tivibu Spor Almanya Bundesliga 2 beIN Sports, Tivibu Spor Fransa Ligue 1 beIN Sports 2022 Katar Dünya Kupası TRT 1, TRT Spor Hollanda Ligi Eredivisie S Sport Plus Portekiz Ligi S Sport Plus İskoçya Ligi S Sport Plus MLS S Sport, S Sport Plus Copa Libertadores S Sport, S Sport Plus Copa Sudamericana S Sport, S Sport Plus AFC CUP Smart Spor AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor THY EuroLeague S Sport, S Sport Plus EuroCup S Sport, S Sport Plus NBA S Sport, S Sport Plus NFL S Sport Plus ATP S Sport, S Sport Plus WTA beIN SPORTS

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