Super SIM sektörde başarılı olabilecek mi?

Bugün Apple cihazlarını bir kenara bırakırsak microSD kart desteği sadece Android cihazlarında yer alıyor. Bununla birlikte yerden kazanmak isteyen üreticilerin nano SIM ve microSD kart yuvasını aynı tepside sunduğunu görüyoruz.

Super SIM nedir?

Zaman zaman çift SIM ve microSD kart yuvası tek tepside veya iki ayrı tepside şeklinde tasarımlar da görüyoruz. Çin’de ise geçen yıl yeni bir akım başladı ve SIM kart ile microSD aynı devre üzerinde birleştirildi.

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Super SIM adı verilen bu yeni teknoloji bir microSD kart şeklinde geliştirilmiş. Kartın üst kısmında microSD devresinin bağlantıları yer alırken alt kısımda ise SIM kart pinleri yer alıyor. Bu kart tepside microSD yuvasına yerleşebiliyor. Geleneksel SIM kartların aksine Super SIM kart SIM bölümünde çok daha büyük verileri depolamanızı ve yedeklemenizi sağlıyor.

Super SIM kart için operatör ve bellek üreticilerinin ortak çalışması gerekiyor. Çin’de UNIIC bellek üreticisi ve China Telecom operatörü Super SIM kartlar için iş birliği yaptı. Hali hazırda 5G Super SIM kartlar da mevcut.

Tam Boyutta Gör

Super SIM ile birlikte uyumlu bir tepside SIM kart ve Super SIM kart yer alabilecek. Sonuçta ise kullanıcıda iki SIM kart ve 1 hafıza kartı olacak. Bununla birlikte global çapta Super SIM yayılmış değil zira uyumlu bir tepsi gerekiyor.

Diğer taraftan Super SIM şimdilik biraz pahalı. 60MB/s yazma hızlarına ulaşabilen 32GB Super SIM kart 14$ civarında. 64GB Super SIM kart ise 28$ seviyesine çıkıyor. Yaygın kullanımda olmadığı için kısa vadede maliyetlerin düşmesi de pek mümkün görünmüyor.

Önümüzdeki dönemde en azından yavaş da olsa Çinli telefon üreticilerinin Super SIM tercihi yapması teknolojinin kaderini değiştirebilir. Zira Xiaomi benzer bir teknolojinin patentini almıştı. Aksi takdirde pazarda kendisine yer bulamayabilir.

https://www.gizmochina.com/2020/03/31/supersim-combines-a-memory-card-and-sim-into-one-is-this-the-future/

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