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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Super SIM sektörde başarılı olabilecek mi?

    MicroSD kart ve SIM kart devrelerini tek bir kartta toplayan Super SIM teknolojisi yerden önemli bir tasarruf sağlıyor. Bununla birlikte şimdilik Çin dışında kullanım alanı bulamadı.
    5 gün
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    13
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Super SIM sektörde başarılı olabilecek mi?

    Bugün Apple cihazlarını bir kenara bırakırsak microSD kart desteği sadece Android cihazlarında yer alıyor. Bununla birlikte yerden kazanmak isteyen üreticilerin nano SIM ve microSD kart yuvasını aynı tepside sunduğunu görüyoruz.

    Super SIM nedir?

    Zaman zaman çift SIM ve microSD kart yuvası tek tepside veya iki ayrı tepside şeklinde tasarımlar da görüyoruz. Çin’de ise geçen yıl yeni bir akım başladı ve SIM kart ile microSD aynı devre üzerinde birleştirildi.

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    Super SIM adı verilen bu yeni teknoloji bir microSD kart şeklinde geliştirilmiş. Kartın üst kısmında microSD devresinin bağlantıları yer alırken alt kısımda ise SIM kart pinleri yer alıyor. Bu kart tepside microSD yuvasına yerleşebiliyor. Geleneksel SIM kartların aksine Super SIM kart SIM bölümünde çok daha büyük verileri depolamanızı ve yedeklemenizi sağlıyor.

    Super SIM kart için operatör ve bellek üreticilerinin ortak çalışması gerekiyor. Çin’de UNIIC bellek üreticisi ve China Telecom operatörü Super SIM kartlar için iş birliği yaptı. Hali hazırda 5G Super SIM kartlar da mevcut.

    Super SIM sektörde başarılı olabilecek mi?
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    Super SIM ile birlikte uyumlu bir tepside SIM kart ve Super SIM kart yer alabilecek. Sonuçta ise kullanıcıda iki SIM kart ve 1 hafıza kartı olacak. Bununla birlikte global çapta Super SIM yayılmış değil zira uyumlu bir tepsi gerekiyor.

    Diğer taraftan Super SIM şimdilik biraz pahalı. 60MB/s yazma hızlarına ulaşabilen 32GB Super SIM kart 14$ civarında. 64GB Super SIM kart ise 28$ seviyesine çıkıyor. Yaygın kullanımda olmadığı için kısa vadede maliyetlerin düşmesi de pek mümkün görünmüyor.

    Önümüzdeki dönemde en azından yavaş da olsa Çinli telefon üreticilerinin Super SIM tercihi yapması teknolojinin kaderini değiştirebilir. Zira Xiaomi benzer bir teknolojinin patentini almıştı. Aksi takdirde pazarda kendisine yer bulamayabilir.



    https://www.gizmochina.com/2020/03/31/supersim-combines-a-memory-card-and-sim-into-one-is-this-the-future/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    smart1978 (X Y) 5 gün en beğenilen
    eSIM ile devam. Hem hafiza kartlarin cihazlardaki performansi tam bir hayal kirikligi... Hem iddia edilen hizlarda degiller hem de cihazlarki okuma yazma hizlari en fazla destekledigi hizlarin kendi dahili hafizalarinin bazen 10-20 hatta 100 kati dusuk performanslarda olmaktadir. MicroSD olayi bence bitmistir....
    eSIM ile devam. Hem hafiza kartlarin cihazlardaki performansi tam bir hayal kirikligi... Hem iddia edilen hizlarda degiller hem de cihazlarki okuma yazma hizlar...
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    2 Yanıt Yanıtla +7
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    sis651 4 gün smart1978
    Performans istemeyen veriyi hafıza kartında tutmak her daim mümkün. Telefonda depolanan müziğini hafıza kartında tutabilirsin, çektiğin 8K görüntüyü kendi hafızasına kaydetmek daha mantıklı, ama sonrasında uzun süre depolanacaksa hafıza kartına taşıyarak da ana hafızada yerini açarsın.

    Bir SIM kartla ne uğraştılar be. Yıllardır eSIM istiyorlar, onu versinler de gerisi hikaye. Telefonlara böcek kadar hafıza koyup hafıza kartı girişi koymayan kapitalizm, sim karta koyduğu kartın da parasını fazlasıyla çıkarır. 3.5 mm kulaklık girişini kaldırdılar yavaş yavaş, şimdi de hafıza kartı desteği kalkmazsa iyidir.
    1 Yanıt Yanıtla
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    ipli jeton (Adem Gdk) 3 gün smart1978
    Şu nVME tabanlı SD kartlar hayatımıza girse idi iyiydi. Prototipleri çıktı ama kendileri ortalarda yok.

    1 Yanıt Yanıtla +1
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    nick bırakmamışsınız lan 5 gün
    fişlenmek için ideal bir buluş, sd kartımı niye turkcell'e emanet edeyim ki?
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    Bay Robot ( tunc) 5 gün
    eSIM En kullanışlısı...
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    Sedat. (S. Y.) 4 gün
    Oldu yavrum, tüm Hafıza kartımın içerisindeki bilgileri sim kartimla birleştireyim??? Analarımızı nikahlarina almadıkları kaldı bi tek.. Bu resmen fişlemeye girer..

    Yahu Böyle salakça bir fikrin Çinden çıkmasına da zaten hiiççç şaşırmadım, insan fişleme konusunda Sapıkça bir fantezileri var yıllardır.. Resmen tüm nüfusu çipli evcil hayvan gibi görmek, kontrol etmek, kim nerde ne yapıyor anlık bilmek istiyolar.. Kendi 5 para etmez Çinli insanlarında ne halt yiyorlarsa yesinler bunu global olarak yapamazlar.. Böyle birşeyde kişinin mahremiyet hakkının korunmasını kimse garanti edemez, avrupa bunu kabul edemez etmez zaten.. Bunun güvenli olduğuna trilyonlarca insanda gelse beni ikna edemez.. Ben etmem şahsen asla etmem eski bozuk telefonumu eski simle kullanırım yinede etmem.. Kendi 5 para etmez Çin ülkesinde yapsınlar, Zaten bu corona virüsü davasına Çine nükleer bomba atılması taraftarıyım bi de salak salak fikirlerle çıkıyorlar ortaya..
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    esmerbuyucu (E. B.) 5 gün
    Gelecek tamamen eSIM'de.
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    Bay Robot ( tunc) 5 gün
    eSIM En kullanışlısı...
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    interwap (Volkan ) 5 gün
    SIM kart değiştirince pahalı olan microSD kartta değişmek zorunda.
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    nick bırakmamışsınız lan 5 gün
    fişlenmek için ideal bir buluş, sd kartımı niye turkcell'e emanet edeyim ki?
    Yanıtla +5
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    smart1978 (X Y) 5 gün en beğenilen
    eSIM ile devam. Hem hafiza kartlarin cihazlardaki performansi tam bir hayal kirikligi... Hem iddia edilen hizlarda degiller hem de cihazlarki okuma yazma hizlari en fazla destekledigi hizlarin kendi dahili hafizalarinin bazen 10-20 hatta 100 kati dusuk performanslarda olmaktadir. MicroSD olayi bence bitmistir....
    2 Yanıt Yanıtla +7
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    sis651 4 gün smart1978
    Performans istemeyen veriyi hafıza kartında tutmak her daim mümkün. Telefonda depolanan müziğini hafıza kartında tutabilirsin, çektiğin 8K görüntüyü kendi hafızasına kaydetmek daha mantıklı, ama sonrasında uzun süre depolanacaksa hafıza kartına taşıyarak da ana hafızada yerini açarsın.

    Bir SIM kartla ne uğraştılar be. Yıllardır eSIM istiyorlar, onu versinler de gerisi hikaye. Telefonlara böcek kadar hafıza koyup hafıza kartı girişi koymayan kapitalizm, sim karta koyduğu kartın da parasını fazlasıyla çıkarır. 3.5 mm kulaklık girişini kaldırdılar yavaş yavaş, şimdi de hafıza kartı desteği kalkmazsa iyidir.
    1 Yanıt Yanıtla
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    ipli jeton (Adem Gdk) 3 gün smart1978
    Şu nVME tabanlı SD kartlar hayatımıza girse idi iyiydi. Prototipleri çıktı ama kendileri ortalarda yok.

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    cand. 5 gün
    Ayfon için iyi olabilirdi microsd seçeneği
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    yc#1 (Yavuz Can) 5 gün cand.
    Apple arttırılabilir hafızayı sevmez. Daha fazlasına ihtiyacı olan daha yüksek kapasitelisin alsın veya iCloud'a yüklesin der.
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