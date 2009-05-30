Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Super Talent, Asus Eee PC serisi netbook'lar için yüksek hızlı SSD'ler hazırladı

9 yıl
4,3b
1
2
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Super Talent, Asus Eee PC serisi netbook'lar için yüksek hızlı SSD'ler hazırladı
Tam Boyutta Gör

Bellek ve depolama çözümlerinde sektörün saygın isimlerinden birisi olan Amerika merkezli Super Talent firması, Asus'un Eee PC serisi netbook sistemleri için hazırladığı yeni SSD çözümlerini duyurdu. SATA Mini 2 PCIe isimli yeni bir seri çatısı altında hazırlanan ve 32.1 x 69.5 x 3.5 mm boyutlarında olan yeni SSD çözümlerinin SATA-II ara birimiyle uyumlu olduğu ayrıca modeline göre SLC (Single Level Cell) veya MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek yongaları kullandıkları belirtiliyor.

Asus'un düşük kapasiteli SSD ile donatılan Eee PC modellerini hedef alan yeni SSD'lerde modeline göre kapasite miktarı 16GB ile 64GB arasında değişmekte. 3 yıllık garanti ile satışa sunulan SLC tabanlı SSD'lerin 170MB/sn okuma ve 130MB/sn yazma hızlarını desteklediği belirtilirken, 2 yıllık garanti ile satışa sunulacak MLC tabanlı modellerin ise 150MB/sn okuma ile 100MB/sn yazma hızlarını destekledikleri ifade ediliyor.

Bu arada MLC NAND flash bellek yongası kullanan modellerin pazara sunulduğu fiyatları ise 16GB, 32GB ve 64GB'lık modeller için 86$, 126$ ve 230$ olarak belirlendiği bildiriliyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sertacaygun 9 yıl
Bir netbook'u açıp içine baksam, bunun ne olduğunu cidden anlamam. Bir kaba falan koysalardı keşke.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
omkkio 9 yıl
IDE destekli SSDler istiyoruz, piyasadakiler çok düşük performanslı. Herkesin notebook'u SATA destekleyecek diye bir durum yok sonuçta..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Dente fusION: ION tabanlı miniPC video inceleme 9 yıl Samsung NV100 HD fotoğraf makinesi video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim