Super Talent, Asus Eee PC serisi netbook'lar için yüksek hızlı SSD'ler hazırladı

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Bellek ve depolama çözümlerinde sektörün saygın isimlerinden birisi olan Amerika merkezli Super Talent firması, Asus'un Eee PC serisi netbook sistemleri için hazırladığı yeni SSD çözümlerini duyurdu. SATA Mini 2 PCIe isimli yeni bir seri çatısı altında hazırlanan ve 32.1 x 69.5 x 3.5 mm boyutlarında olan yeni SSD çözümlerinin SATA-II ara birimiyle uyumlu olduğu ayrıca modeline göre SLC (Single Level Cell) veya MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek yongaları kullandıkları belirtiliyor.

Asus'un düşük kapasiteli SSD ile donatılan Eee PC modellerini hedef alan yeni SSD'lerde modeline göre kapasite miktarı 16GB ile 64GB arasında değişmekte. 3 yıllık garanti ile satışa sunulan SLC tabanlı SSD'lerin 170MB/sn okuma ve 130MB/sn yazma hızlarını desteklediği belirtilirken, 2 yıllık garanti ile satışa sunulacak MLC tabanlı modellerin ise 150MB/sn okuma ile 100MB/sn yazma hızlarını destekledikleri ifade ediliyor.

Bu arada MLC NAND flash bellek yongası kullanan modellerin pazara sunulduğu fiyatları ise 16GB, 32GB ve 64GB'lık modeller için 86$, 126$ ve 230$ olarak belirlendiği bildiriliyor.