Yeni Superman filminden dört dakikalık bir kesit yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Şu sıralar Las Vegas'ta gerçekleşmekte olan Cinema-Con etkinliğinde dün sıra Warner Bros.'taydı. Sektör bileşenlerinin katılımıyla gerçekleşen panelde yeni projelerini tanıtan stüdyo, bu etkinlik sırasında yeni Superman filmini de tanıttı. Buradaki katılımcılara filmden belli başlı kesitleri gösteren Warner Bros., filmden dört dakikalık bir kesidi internet üzerinden de paylaştı.

Söz konusu bu kesitte, yaralanmış bir Superman'in özel güçlere sahip köpeği Krypto tarafından Yalnızlık Kalesi'ne taşındığını ve burada akıllı robotlar tarafından tedavi edildiğini görüyoruz.

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Superman, 11 Temmuz'da Gösterime Girecek

James Gunn (Guardians of the Galaxy) imzalı Superman, Gunn öncülüğünde kurulan yeni DC Sinematik Evreni'nin ilk filmi olacak. DC artık bir önceki sinematik evreni tamamen geride bıraktığı için, bu yeni filmde Superman'i Henry Cavill değil, genç oyuncu David Corenswet canlandırıyor.

Yeni Superman filminin başrollerde David Corenswet'e Lois Lane rolündeki Rachel Brosnahan ile Lex Luthor rolündeki Nicholas Hoult eşlik ediyor. Oyuncu kadrosunda ayrıca Nathan Fillion, Isabela Merced, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Wendell Pierce gibi isimler de yer alıyor.

Green Lantern, Hawkgirl, Rick Flagg Sr. gibi farklı DC karakterlerini de barındıracak olan Superman, 11 Temmuz 2025'te gösterime girecek.

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Superman filminden dört dakikalık bir kesit yayınlandı