Superman filminden yeni görüntüler içeren bir tanıtım videosu yayınlandı

Superman, 11 Temmuz'da Gösterime Girecek
DC, artık bir önceki sinematik evreni tamamen geride bıraktığı için, bu yeni filmde Superman'i Henry Cavill değil, genç oyuncu David Corenswet canlandırıyor. Corenswet'e Lois Lane rolündeki Rachel Brosnahan ile Lex Luthor rolündeki Nicholas Hoult eşlik ediyor. Oyuncu kadrosunda ayrıca Nathan Fillion, Isabela Merced, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Wendell Pierce gibi isimler de yer alıyor.
Yayınlanan bu yeni tanıtım videosu, özellikle Nicholas Hoult'un hayat verdiği Lex Luthor'u çok daha yakında görmemizi sağlıyor. Onun yanı sıra Hawkgirl (Isabella Merced) gibi yan karakterler ve Daily Planet gibi hikâyede önemli bir yer tutan mekânlar da videoda boy gösteriyor.
Yeni DC Sinematik Evreni'nin temellerini atacak olan Superman, 11 Temmuz'da gösterime girecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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