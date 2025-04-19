Superman filminden yeni görüntüler içeren bir tanıtım videosu yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Bu yaz vizyona girecek en dikkat çekici filmlerden biri de Superman olacak. James Gunn'ın (Guardians of the Galaxy) yönettiği film, sıfırdan başlayacak yeni DC Sinematik Evreni'nin ilk filmi olacak. Bu yönüyle daha da merak uyandıran Superman için bekleyiş sürerken, filmden yeni bir tanıtım videosu yayınlandı. Bu yeni tanıtım videosunda hem kamera arkasından hem de filmin içinden görüntüler yer alıyor.

Superman, 11 Temmuz'da Gösterime Girecek

DC, artık bir önceki sinematik evreni tamamen geride bıraktığı için, bu yeni filmde Superman'i Henry Cavill değil, genç oyuncu David Corenswet canlandırıyor. Corenswet'e Lois Lane rolündeki Rachel Brosnahan ile Lex Luthor rolündeki Nicholas Hoult eşlik ediyor. Oyuncu kadrosunda ayrıca Nathan Fillion, Isabela Merced, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Wendell Pierce gibi isimler de yer alıyor.

En iyi anime filmleri 21 sa. önce eklendi

Yayınlanan bu yeni tanıtım videosu, özellikle Nicholas Hoult'un hayat verdiği Lex Luthor'u çok daha yakında görmemizi sağlıyor. Onun yanı sıra Hawkgirl (Isabella Merced) gibi yan karakterler ve Daily Planet gibi hikâyede önemli bir yer tutan mekânlar da videoda boy gösteriyor.

Yeni DC Sinematik Evreni'nin temellerini atacak olan Superman, 11 Temmuz'da gösterime girecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

Superman filminden yeni bir tanıtım videosu yayınlandı