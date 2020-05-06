Surface Earbuds gelecek hafta piyasada

Piyasaya çıkışı yılan hikayesine dönen ve son olarak 2020 yılı ilkbahar aylarına ertelenen Microsoft’un tam kablosuz kulaklık modeli Surface Earbuds gelecek hafta itibariyle piyasada olacak.

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Surface Earbuds özellikleri ve fiyatı

Surface Earbuds tasarımı kulağa takıldığında tam oturacak ve kulağı da kapatacak şekilde düşünülmüş. Böylece pasif olarak gürültü engelleme yapılabiliyor. Çift mikrofon sistemi de sesin berraklığına katkı yapıyor.

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Surface Earbuds modeli Office 365 entegrasyonu ile rakiplerinden farklılaşıyor. PowerPoint sunularının geçişi, Word veya Outlook üzerinde metinleri dikte edebilme, gelen mailleri dinleyebilme şeklinde avantajları mevcut.

Android tarafında ise Spotify uygulamasını daha detaylı bir şekilde sesle kontrol edebiliyorsunuz. Kulaklık tek şarj ile 8 saat kullanılabiliyor. Şarjlı kılıf ile ek bir 16 saat daha süre sağlanıyor. Surface Earbuds fiyatı biraz daha aşağı çekti ve çıkışından önce 199$ seviyesine geldi.

https://www.microsoft.com/en-us/p/surface-earbuds/920bnghqjshs?

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