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    Surface Earbuds gelecek hafta piyasada

    Surface Earbuds tam kablosuz kulaklık modeli uzun bir aradan sonra piyasaya çıkıyor. İlginç tasarımı ve Office 365 entegrasyonuyla rakiplerinden farklılaşmaya çalışacak.
    1 hf.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Surface Earbuds gelecek hafta piyasada

    Piyasaya çıkışı yılan hikayesine dönen ve son olarak 2020 yılı ilkbahar aylarına ertelenen Microsoft’un tam kablosuz kulaklık modeli Surface Earbuds gelecek hafta itibariyle piyasada olacak.

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    Surface Earbuds özellikleri ve fiyatı

    Surface Earbuds tasarımı kulağa takıldığında tam oturacak ve kulağı da kapatacak şekilde düşünülmüş. Böylece pasif olarak gürültü engelleme yapılabiliyor. Çift mikrofon sistemi de sesin berraklığına katkı yapıyor.

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    Surface Earbuds modeli Office 365 entegrasyonu ile rakiplerinden farklılaşıyor. PowerPoint sunularının geçişi, Word veya Outlook üzerinde metinleri dikte edebilme, gelen mailleri dinleyebilme şeklinde avantajları mevcut.

    Android tarafında ise Spotify uygulamasını daha detaylı bir şekilde sesle kontrol edebiliyorsunuz. Kulaklık tek şarj ile 8 saat kullanılabiliyor. Şarjlı kılıf ile ek bir 16 saat daha süre sağlanıyor. Surface Earbuds fiyatı biraz daha aşağı çekti ve çıkışından önce 199$ seviyesine geldi.



    https://www.microsoft.com/en-us/p/surface-earbuds/920bnghqjshs? Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Xtrud (Harun Yahya) 1 hf.
    Kulağına oral b başlığı takmaktan daha şık
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    VaporWave (Emre ) 1 hf.
    kulağıma tıpa taktım kulaklığı
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