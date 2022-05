Microsoft Surface Laptop Go 2’nin özellikleri ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör

Surface Pro serisinde bulduğu başarıyı diğer segmentlere taşıyan Microsoft, Surface Laptop ve Surface Book serileri ile de beğeni toplamıştı. Surface Laptop’a ucuz bir alternatif sunmak isteyen ve üst seviye Chromebooklar ile rekabet etmek isteyen Microsoft, Surface Laptop Go modelini tanıtmıştı. Oldukça beğenilen Surface Laptop Go’nun yeni versiyonundan ilk bilgiler geldi.

Yeni Surface Laptop Go, 11. nesil i5 işlemci ile gelecek

The Verge tarafından keşfedilen bilgi, Kore’de bir teknoloji satıcısının Surface Laptop Go 2’yi listelediğini gösteriyor. Satıcı, Laptop Go 2’nin özelliklerini de gözler önüne seriyor. Surface Laptop Go 2’nin en büyük yeniliği i5-1135G7 işlemcisi oluyor. Önceki nesil Surface Laptop Go, 10.nesil i5 işlemcisi kullanıyordu. 12. nesil işlemciler tanıtılmışken Microsoft'un neden böyle bir hamle yaptığını anlamak zor ancak 11.nesil de iyi bir performans artışı sunacaktır. Windows 11 ile gelecek olan yeni Laptop Go, daha gelişmiş kamera performansı sunacak. Satıcı, cihazın 2 Haziran’da ön siparişe açılacağını belirtiyor.

Yeni nesil Surface Laptop Go, işlemci ve kamera dışında çoğunlukla aynı kalmış. 3:2 oranındaki 12.4 inçlik ekran, USB-A, USB-C, 3.5mm kulaklık girişi ve Surface Connect aynı kalmış durumda. Cihazın önceki nesilde olduğu gibi arkadan aydınlatmaya sahip olmayan bir klavye ile gelmesi de bekleniyor. 8GB RAM ve 256GB depolama ile geleceği belirtilen cihaz, birden fazla seçenek sunacaktır. Ancak önceki nesilde gördüğümüz 4GB RAM ve 64GB depolama seçenekli model umarız geri dönüş yapmaz. Surface Laptop Go 2’nin 650 dolar fiyat etiketi ile çıkış yapması bekleniyor.

