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    İlk çeyrekte en çok satan tabletler belli oldu: iPad'ler pazarı domine ediyor

    IDC'nin yayınladığı son veriler Apple'ın tablet pazarını hakimiyeti aldığını ortaya koyuyor. 2022'nin ilk çeyreğinde dünyanın en çok satan 5 tabletinden dördü iPad oldu.
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    En çok satan tabletler belli oldu: iPad'ler pazarı domine ediyor
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    International Data Corporation (IDC), mobil cihaz satışlarıyla ilgili yeni bir raporla karşımıza çıktı. Araştırma şirketi kısa süre önce 2022'nin ilk çeyreğinde en çok satan akıllı telefonları açıklamıştı. Şimdi ise en popüler tabletleri listeledi.

    IDC tarafından yayınlanan veriler yılın ilk çeyreğinde dünyada en çok satan telefonların iPhone 13 ve iPhone 13 Pro Max olduğunu ortaya koymuştu. Apple tıpkı akıllı telefonlarda olduğu gibi tablet pazarında da en çok satanlar listesini domine ediyor.

    En çok satan tabletler belli oldu: iPad'ler pazarı domine ediyor
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    İlk 5'te 4 iPad var

    2022 yılının ilk çeyreğinde tablet pazarının tartışmasız lideri 9. nesil iPad oldu. Hemen ardından yeniden tasarlanan ve kompakt boyutları sayesinde bugün hala büyük talep gören 6. nesil iPad mini geliyor. Üçüncü sırada ise 2021 iPad Pro var.

    En çok satan tabletler belli oldu: iPad'ler pazarı domine ediyor
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    Tabloya baktığımızda Samsung Galaxy Tab A 8.4 (2020) modelinin en çok satanlar listesinde dördüncü sırayı almayı başardığını görüyoruz. Beşinci sırada yine Apple'ın 4. nesil iPad Air modeli bulunuyor. İlk çeyrekteki pazar payları şu şekilde:

    • Apple: %31.8
    • Samsung: %21.8
    • Amazon: %9.8
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