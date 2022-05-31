İlk çeyrekte en çok satan tabletler belli oldu: iPad'ler pazarı domine ediyor

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International Data Corporation (IDC), mobil cihaz satışlarıyla ilgili yeni bir raporla karşımıza çıktı. Araştırma şirketi kısa süre önce 2022'nin ilk çeyreğinde en çok satan akıllı telefonları açıklamıştı. Şimdi ise en popüler tabletleri listeledi.

iPhone 14 serisinin işlemci detayları belli oldu 4 sa. önce eklendi

IDC tarafından yayınlanan veriler yılın ilk çeyreğinde dünyada en çok satan telefonların iPhone 13 ve iPhone 13 Pro Max olduğunu ortaya koymuştu. Apple tıpkı akıllı telefonlarda olduğu gibi tablet pazarında da en çok satanlar listesini domine ediyor.

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İlk 5'te 4 iPad var

2022 yılının ilk çeyreğinde tablet pazarının tartışmasız lideri 9. nesil iPad oldu. Hemen ardından yeniden tasarlanan ve kompakt boyutları sayesinde bugün hala büyük talep gören 6. nesil iPad mini geliyor. Üçüncü sırada ise 2021 iPad Pro var.

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Tabloya baktığımızda Samsung Galaxy Tab A 8.4 (2020) modelinin en çok satanlar listesinde dördüncü sırayı almayı başardığını görüyoruz. Beşinci sırada yine Apple'ın 4. nesil iPad Air modeli bulunuyor. İlk çeyrekteki pazar payları şu şekilde:

Apple: %31.8

Samsung: %21.8

Amazon: %9.8

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En çok satan tabletler belli oldu: iPad'ler pazarı domine ediyor