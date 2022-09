Microsoft, yeni Surface cihazlarını 12 Ekim’de tanıtacak

Tam Boyutta Gör

Eylül ayının sonuna yaklaşırken firmalar, ekim ayındaki etkinliklerini duyurmaya başladı. Google’ın 6 Ekim’de düzenleyeceği Pixel etkinliği ve olası Apple etkinliğinin ardından Microsoft da bir donanım etkinliği duyurdu.

Surface Pro 9 ve Surface Laptop 5 tanıtılabilir

Microsoft, uzun bir süredir her yılın ekim ayında Surface etkinliği düzenliyor. Genelde bu etkinliklerde Surface Pro ve Surface Laptop’un yeni modelleri duyuruluyor. Firma, bazen de Surface Go, Surface Laptop Go ve Surface Duo gibi modellerin duyurusunu da bu etkinlikte gerçekleştiriyor. 12 Ekim 2022’de düzenlenecek yeni etkinlikte Surface Pro 9 ve Surface Laptop 5’in tanıtılması bekleniyor.

WinFuture’dan gelen bilgilere göre bu cihazlar, Intel’in 12.nesil işlemcilerinden gücünü alacak ve üst modeller, 16GB RAM ve 1TB depolama alanına sahip olacak. Apple’ın ARM işlemcileri ile elde ettiği başarı, Microsoft’u geleceğin teknolojisinde ciddi anlamda geride bırakmış oldu. Gelen bilgilere göre Microsoft, Surface Pro 9 için ARM tabanlı bir versiyon da hazırlıyor. Muhtemelen yine yüksek fiyatı etiketi ile satışa çıkacak yeni Surface Laptop ve Surface Pro, yeni renk seçeneklerine de sahip olacak.

