Sürpriz yapabilir: Nintendo Switch 2 için tarih paylaşıldı

- Nintendo Switch 2'nin çıkış tarihi açıklanmış olabilir
- Nintendo Switch 2 beklenen özellikler
- Yorumlar
Nintendo Switch 2'nin çıkış tarihi açıklanmış olabilir
Kaçıranlar için Nintendo Switch 2'nin çıkış tarihi ve özellikleri halen netleşmiş değil. Daha önce ise geliştiricilerin prototip kitlerine eriştikleri ve planlanan çıkış tarihinin Mart ile Nisan 2025 arasında olduğu paylaşılmıştı. Ancak bu tarih daha erkene alınmış olabilir. Öyle ki PH Brazil kaynaklı yeni bir sızıntıda, konsolun Ekim ayının sonunda, hatta 29 Ekim'de tanıtılacağı paylaşıldı.
Dolayısıyla yeni sızıntı doğruysa, Nintendo'nun önümüzdeki birkaç hafta içinde konsolu tanıtması ve piyasaya sürmesi gerekecek. Bu erken lansmanın nedeni ise, 5 Kasım'da planlanan Nintendo Yatırımcı Konferansı ile bağlantılı. Şirketin yatırımcılara sunacak önemli bir şeyleri olmadığı için Switch 2'nin Kasım ayından önce lanse edileceği belirtiliyor.
Nintendo Switch 2 beklenen özellikler
Daha önceki sızıntılara göre Nintendo Switch 2, NVIDIA Tegra T239 GPU ile yalnızca DLSS 3,5 ve Ray Reconstruction desteğine sahip olacak. DLSS 3.0 ile tanıtılan Frame Generation (Kare Oluşturma) teknolojisi ise pas geçilecek. Ancak ışın izleme konusunda PlayStation 5 ve Xbox Series X/S modellerinden daha yetenekli olacağını söylemek doğru olur.
Tüm bunların yanı sıra Nintendo, halen Switch 2 modelini doğrulamış değil. Yakın tarihli raporlara göre Nintendo’nun yeni el konsolu, şirket içerisinde ''NG'' adıyla geliştiriliyor ve selefi ile benzer fiyatlara satılacak. Dijital sürümünün 399 dolar fiziksel sürümünün ise 449 dolar olacağı da gelen bilgiler arasında.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu