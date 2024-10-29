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    Anlık Bildirim

    Sürpriz yapabilir: Nintendo Switch 2 için tarih paylaşıldı

    Uzun süredir gündemde olan Nintendo Switch 2 için yeni bir tarih bilgisi paylaşıldı. Oyun konsolunun çok yakında Kasım ayından önce duyurulması bekleniyor.      
    Sürpriz yapabilir: Nintendo Switch 2 için çıkış tarihi paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Nintendo, bildiğiniz gibi uzun süredir Nintendo Switch'in devam modeli hazırlığında. Kaçıranlar için daha önce konsolun bir veya iki yıl içerisinde tanıtılacağı aktarılmış ancak sessizlik bozulmamıştı. Şimdi yeni bir sızıntıda, Nintendo Switch 2 için sürpriz bir çıkış tarihi bilgisi paylaşıldı. 

    Nintendo Switch 2'nin çıkış tarihi açıklanmış olabilir

    Kaçıranlar için Nintendo Switch 2'nin çıkış tarihi ve özellikleri halen netleşmiş değil. Daha önce ise geliştiricilerin prototip kitlerine eriştikleri ve planlanan çıkış tarihinin Mart ile Nisan 2025 arasında olduğu paylaşılmıştı. Ancak bu tarih daha erkene alınmış olabilir. Öyle ki PH Brazil kaynaklı yeni bir sızıntıda, konsolun Ekim ayının sonunda, hatta 29 Ekim'de tanıtılacağı paylaşıldı.

    Dolayısıyla yeni sızıntı doğruysa, Nintendo'nun önümüzdeki birkaç hafta içinde konsolu tanıtması ve piyasaya sürmesi gerekecek. Bu erken lansmanın nedeni ise, 5 Kasım'da planlanan Nintendo Yatırımcı Konferansı ile bağlantılı. Şirketin yatırımcılara sunacak önemli bir şeyleri olmadığı için Switch 2'nin Kasım ayından önce lanse edileceği belirtiliyor. 

    Nintendo Switch 2 beklenen özellikler

    Daha önceki sızıntılara göre Nintendo Switch 2, NVIDIA Tegra T239 GPU ile yalnızca DLSS 3,5 ve Ray Reconstruction desteğine sahip olacak. DLSS 3.0 ile tanıtılan Frame Generation (Kare Oluşturma) teknolojisi ise pas geçilecek. Ancak ışın izleme konusunda PlayStation 5 ve Xbox Series X/S modellerinden daha yetenekli olacağını söylemek doğru olur.

    Tüm bunların yanı sıra Nintendo, halen Switch 2 modelini doğrulamış değil.  Yakın tarihli raporlara göre Nintendo’nun yeni el konsolu, şirket içerisinde ''NG'' adıyla geliştiriliyor ve selefi ile benzer fiyatlara satılacak. Dijital sürümünün 399 dolar fiziksel sürümünün ise 449 dolar olacağı da gelen bilgiler arasında.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Sempron 3200 4 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 12 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 12 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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