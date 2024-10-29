Sürpriz yapabilir: Nintendo Switch 2 için tarih paylaşıldı

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Tam Boyutta Gör Nintendo, bildiğiniz gibi uzun süredir Nintendo Switch'in devam modeli hazırlığında. Kaçıranlar için daha önce konsolun bir veya iki yıl içerisinde tanıtılacağı aktarılmış ancak sessizlik bozulmamıştı. Şimdi yeni bir sızıntıda, Nintendo Switch 2 için sürpriz bir çıkış tarihi bilgisi paylaşıldı.

Nintendo Switch 2'nin çıkış tarihi açıklanmış olabilir

Kaçıranlar için Nintendo Switch 2'nin çıkış tarihi ve özellikleri halen netleşmiş değil. Daha önce ise geliştiricilerin prototip kitlerine eriştikleri ve planlanan çıkış tarihinin Mart ile Nisan 2025 arasında olduğu paylaşılmıştı. Ancak bu tarih daha erkene alınmış olabilir. Öyle ki PH Brazil kaynaklı yeni bir sızıntıda, konsolun Ekim ayının sonunda, hatta 29 Ekim'de tanıtılacağı paylaşıldı.

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Dolayısıyla yeni sızıntı doğruysa, Nintendo'nun önümüzdeki birkaç hafta içinde konsolu tanıtması ve piyasaya sürmesi gerekecek. Bu erken lansmanın nedeni ise, 5 Kasım'da planlanan Nintendo Yatırımcı Konferansı ile bağlantılı. Şirketin yatırımcılara sunacak önemli bir şeyleri olmadığı için Switch 2'nin Kasım ayından önce lanse edileceği belirtiliyor.

Nintendo Switch 2 beklenen özellikler

Daha önceki sızıntılara göre Nintendo Switch 2, NVIDIA Tegra T239 GPU ile yalnızca DLSS 3,5 ve Ray Reconstruction desteğine sahip olacak. DLSS 3.0 ile tanıtılan Frame Generation (Kare Oluşturma) teknolojisi ise pas geçilecek. Ancak ışın izleme konusunda PlayStation 5 ve Xbox Series X/S modellerinden daha yetenekli olacağını söylemek doğru olur.

Tüm bunların yanı sıra Nintendo, halen Switch 2 modelini doğrulamış değil. Yakın tarihli raporlara göre Nintendo’nun yeni el konsolu, şirket içerisinde ''NG'' adıyla geliştiriliyor ve selefi ile benzer fiyatlara satılacak. Dijital sürümünün 399 dolar fiziksel sürümünün ise 449 dolar olacağı da gelen bilgiler arasında.

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Sürpriz yapabilir: Nintendo Switch 2 için çıkış tarihi paylaşıldı