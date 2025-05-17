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    Switch 2, TV’ye bağlıyken Değişken Yenileme Hızı (VRR) desteği sunmayacak

    Geçtiğimiz ay resmen tanıtılan Nintendo Switch 2 konsolundan yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Nintendo, merakla beklenen konsolun HDMI üzerinden VRR desteği sunmayacağını açıkladı.

    Nintendo Switch 2 Tam Boyutta Gör
    Uzun yıllardır merakla beklenen Nintendo Switch 2, geçtiğimiz nisan ayında düzenlenen etkinlik ile resmen duyurulmuştu. Gelişmiş grafik özellikleri, daha ergonomik tasarımı, 120fps ve VRR desteği sunan ekranı ile kısa sürede dikkatleri üzerine çeken konsol, gelecek ay resmen satışa sunulacak. Çıkışına haftalar kala Switch 2’nin teknik detayları daha belirginleşiyor. Geçtiğimiz günlerde konsolun GPU, CPU, RAM ve depolama gibi özelliklerini paylaşan firma, şimdi de konsolun VRR desteği hakkında konuştu.

    Switch 2 yalnızca taşınabilir halde VRR desteği sunacak

    Bildiğiniz gibi Nintendo Switch 2’nin 1080p 120fps ekranı, Değişken Yenileme Hızı (VRR) desteği sunuyor. Böylece özellikle yüksek performans gerektirecek oyunlarda sistem, çok daha akıcı ve oynanabilir bir deneyim sunacak. Ancak bu VRR desteğinin, konsolun HDMI ile bağlandığında kullanılabilir olup olmayacağı merak ediliyordu. Nintendo’nun ABD, Kanada, Birleşik Krallık ve Avrupa sitelerinde, konsolun “docked” halindeyken de VRR desteği sunacağı belirtiliyordu ancak ABD ve Kanada siteleri geçtiğimiz günlerde bu yazıyı silmişti. Bu konu üzerinde ortaya çıkan tartışmalar üzerine firma açıklama yaptı.

    Nintendo, “Nintendo Life” isimli YouTube kanalına; VRR desteğinin HDMI bağlantısı üzerinden desteklenmeyeceğini ve site üzerinde yapılan açıklamaların bir hata olduğunu belirtti. Bu da demek oluyor ki Switch 2, yalnızca el konsolu modunda kullanılırken Değişken Yenileme Hızı desteği sunacak. Bu özellik, daha sonra bir güncelleme ile “docked” mod için de yayınlanabilir ancak firma bu konu hakkında henüz bir açıklama yapmayacaklarını belirtti.
     

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    Evren7 1 gün önce

    biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz

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    goro1982 2 gün önce

    yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.

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