Switch 2, TV’ye bağlıyken Değişken Yenileme Hızı (VRR) desteği sunmayacak

Switch 2 yalnızca taşınabilir halde VRR desteği sunacak
Bildiğiniz gibi Nintendo Switch 2’nin 1080p 120fps ekranı, Değişken Yenileme Hızı (VRR) desteği sunuyor. Böylece özellikle yüksek performans gerektirecek oyunlarda sistem, çok daha akıcı ve oynanabilir bir deneyim sunacak. Ancak bu VRR desteğinin, konsolun HDMI ile bağlandığında kullanılabilir olup olmayacağı merak ediliyordu. Nintendo’nun ABD, Kanada, Birleşik Krallık ve Avrupa sitelerinde, konsolun “docked” halindeyken de VRR desteği sunacağı belirtiliyordu ancak ABD ve Kanada siteleri geçtiğimiz günlerde bu yazıyı silmişti. Bu konu üzerinde ortaya çıkan tartışmalar üzerine firma açıklama yaptı.
Nintendo, “Nintendo Life” isimli YouTube kanalına; VRR desteğinin HDMI bağlantısı üzerinden desteklenmeyeceğini ve site üzerinde yapılan açıklamaların bir hata olduğunu belirtti. Bu da demek oluyor ki Switch 2, yalnızca el konsolu modunda kullanılırken Değişken Yenileme Hızı desteği sunacak. Bu özellik, daha sonra bir güncelleme ile “docked” mod için de yayınlanabilir ancak firma bu konu hakkında henüz bir açıklama yapmayacaklarını belirtti.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz
yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.