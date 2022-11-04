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    Suudi Arabistan ilk elektrikli otomobil markasını duyurdu: Ceer

    Suudi Arabistan, ülkede yerli olarak üretilecek ilk elektrikli otomobil markasını duyurdu. Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Ceer olarak adlandırılan markanın alanında uzmanlaşacağını söyledi.
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    Suudi Arabistan ilk elektrikli otomobil markasını duyurdu: Ceer Tam Boyutta Gör
    Suudi Arabistan ulusal ekonomisini destekleyecek ilk elektrikli otomobil markasını resmi olarak duyurdu. Krallığın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Ceer (Seyr) olarak adlandırılan markanın elektrikli otomobiller konusunda uzmanlaşacağını söyledi.

    Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu ile daha çok Foxconn adıyla bilinen Tayvan merkezli elektronik üreticisi Hon Hai Precision Industry Co. iş birliğiyle sıfır karbon emisyonu hedefleri doğrultusunda hayata geçirilen bir projeden bahsediyoruz.

    Suudi Arabistan ilk elektrikli otomobil markasını duyurdu: Ceer Tam Boyutta Gör

    Orta Doğu ve Kuzey Afrika pazarları hedeflenecek

    Ceer'in 150 milyon dolardan fazla yabancı yatırım çekebileceği ve ülkede 30 bin istihdam fırsatı yaratabileceği belirtildi. Yeni proje 2034 yılına kadar Suudi Arabistan'ın gayri safi yurtiçi hasılasına yaklaşık 8 milyar dolar katkı sunması bekleniyor.

    Ceer markası altında hem iç pazar hem de Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki diğer ülkeler için elektrikli otomobiller üretilecek. Marka, bazı teknoloji ve bileşenleri BMW'den lisans altında ödünç alacak. Foxconn firması ise Ceer araçlarının temel elektrik bileşenlerinin geliştirilmesinden sorumlu olacak.

    Suudi Arabistan ilk elektrikli otomobil markasını duyurdu: Ceer Tam Boyutta Gör

    İlk Ceer otomobil 2025'de gelecek

    Ceer markalı ilk araçların 2025 yılında piyasaya çıkması planlanıyor. Bu modellerin ne olacağı konusunda ise herhangi bir bilgi verilmedi. Foxconn Yönetim Kurulu Başkanı Young Liu konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

    "Ceer'in bir dizi ikonik elektrikli araç yaratma vizyonunu desteklemek için Foxconn'un teknolojik uzmanlığından yararlanacağız. Elektrikli araçları yaygınlaştırmak istiyoruz ve Ceer de Suudi Arabistan'da ve diğer bölgelerde tam olarak bunu başaracak."

    Suudi Arabistan ilk elektrikli otomobil markasını duyurdu: Ceer Tam Boyutta Gör

    Petrole bağımlılığı azaltma planının parçası

    Otomobil projesinin başlatılması, Suudi Arabistan'da tam teşekküllü yeni bir endüstri oluşturmaya yönelik adımlardan biri. Ülkenin petrole olan bağımlılığını azaltmayı ve ekonomisini çeşitlendirmeyi amaçlayan Vizyon 2030 ekonomik stratejisinin bir parçası olarak hayata geçiriliyor.

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    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    S
    sezenhancı 1 saat önce

    Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.

    A
    alexalex1907 17 saat önce

    merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum

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    DH Misafiri 1 gün önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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