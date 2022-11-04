Suudi Arabistan ilk elektrikli otomobil markasını duyurdu: Ceer

Tam Boyutta Gör Suudi Arabistan ulusal ekonomisini destekleyecek ilk elektrikli otomobil markasını resmi olarak duyurdu. Krallığın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Ceer (Seyr) olarak adlandırılan markanın elektrikli otomobiller konusunda uzmanlaşacağını söyledi.

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Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu ile daha çok Foxconn adıyla bilinen Tayvan merkezli elektronik üreticisi Hon Hai Precision Industry Co. iş birliğiyle sıfır karbon emisyonu hedefleri doğrultusunda hayata geçirilen bir projeden bahsediyoruz.

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Orta Doğu ve Kuzey Afrika pazarları hedeflenecek

Ceer'in 150 milyon dolardan fazla yabancı yatırım çekebileceği ve ülkede 30 bin istihdam fırsatı yaratabileceği belirtildi. Yeni proje 2034 yılına kadar Suudi Arabistan'ın gayri safi yurtiçi hasılasına yaklaşık 8 milyar dolar katkı sunması bekleniyor.

Ceer markası altında hem iç pazar hem de Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki diğer ülkeler için elektrikli otomobiller üretilecek. Marka, bazı teknoloji ve bileşenleri BMW'den lisans altında ödünç alacak. Foxconn firması ise Ceer araçlarının temel elektrik bileşenlerinin geliştirilmesinden sorumlu olacak.

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İlk Ceer otomobil 2025'de gelecek

Ceer markalı ilk araçların 2025 yılında piyasaya çıkması planlanıyor. Bu modellerin ne olacağı konusunda ise herhangi bir bilgi verilmedi. Foxconn Yönetim Kurulu Başkanı Young Liu konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ceer'in bir dizi ikonik elektrikli araç yaratma vizyonunu desteklemek için Foxconn'un teknolojik uzmanlığından yararlanacağız. Elektrikli araçları yaygınlaştırmak istiyoruz ve Ceer de Suudi Arabistan'da ve diğer bölgelerde tam olarak bunu başaracak."

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Petrole bağımlılığı azaltma planının parçası

Otomobil projesinin başlatılması, Suudi Arabistan'da tam teşekküllü yeni bir endüstri oluşturmaya yönelik adımlardan biri. Ülkenin petrole olan bağımlılığını azaltmayı ve ekonomisini çeşitlendirmeyi amaçlayan Vizyon 2030 ekonomik stratejisinin bir parçası olarak hayata geçiriliyor.

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Suudi Arabistan ilk elektrikli otomobil markasını duyurdu: Ceer