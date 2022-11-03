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    Anlık Bildirim

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan araç içi Togg paylaşımı: Cumhuriyetimizin yeni asrının ilk kıvılcımı

    18 Temmuz 2020'de temeli atılan Togg Gemlik Tesisi 29 Ekim 2022 tarihinde açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg tarafından üretilen C-SUV modelini bu açılışta sürmüştü. Erdoğan'dan yeni bir video geldi.
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    29 Ekim 2022 tarihinde seri üretim bandından indirilen Togg'un C-SUV modeli Türkiye'nin gündemine yön vermeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı ErdoğanTOGG Gemlik Kampüsü için yapılan ilgili açılışta bu otomobili kullanmıştı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan araç içi Togg paylaşımı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Togg'un ilk akıllı otomobili olan C-SUV hakkında kendisinin Twitter hesabından 3 dakika 14 saniyelik bir video paylaştı. Bu videoda Erdoğan'ın kendisi, eşi Emine Erdoğan ve Togg'un CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş yer alıyor.

    Karakaş, Erdoğan'a Togg'un bu model hakkında bazı bilgiler veriyor. Erdoğan'ın Twitter üzerinden paylaştığı iletide kullandığı sözler şu şekilde: "İşte fabrika, işte banttan indirdiğimiz ilk akıllı cihaz, işte Cumhuriyetimizin yeni asrının ilk kıvılcımı… İşte Türkiye Yüzyılı."

    Togg'un üretim hedefi yıllık 150 bin. Sanayik ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Togg'un 2023 yılında 17 bin ila 18 bin adet araç üretip bunları piyasaya sürmeyi hedeflediğini duyurmuştu. Togg, 2030'a kadar 1 milyon adet araç üretilmeyi planlıyor.

    Kaynakça https://www.aa.com.tr/tr/gundem/cumhurbaskani-erdogandan-togg-paylasimi/2728687 https://twitter.com/RTErdogan/status/1588128899221028865
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    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    D
    DH Misafiri 10 saat önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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