Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan araç içi Togg paylaşımı: Cumhuriyetimizin yeni asrının ilk kıvılcımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan araç içi Togg paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Togg'un ilk akıllı otomobili olan C-SUV hakkında kendisinin Twitter hesabından 3 dakika 14 saniyelik bir video paylaştı. Bu videoda Erdoğan'ın kendisi, eşi Emine Erdoğan ve Togg'un CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş yer alıyor.
Karakaş, Erdoğan'a Togg'un bu model hakkında bazı bilgiler veriyor. Erdoğan'ın Twitter üzerinden paylaştığı iletide kullandığı sözler şu şekilde: "İşte fabrika, işte banttan indirdiğimiz ilk akıllı cihaz, işte Cumhuriyetimizin yeni asrının ilk kıvılcımı… İşte Türkiye Yüzyılı."
Togg'un üretim hedefi yıllık 150 bin. Sanayik ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Togg'un 2023 yılında 17 bin ila 18 bin adet araç üretip bunları piyasaya sürmeyi hedeflediğini duyurmuştu. Togg, 2030'a kadar 1 milyon adet araç üretilmeyi planlıyor.Kaynakça https://www.aa.com.tr/tr/gundem/cumhurbaskani-erdogandan-togg-paylasimi/2728687 https://twitter.com/RTErdogan/status/1588128899221028865 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence