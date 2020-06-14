Suudi Arabistan su altında kablosuz veri aktarım sistemi geliştirdi: Aqua-Fi

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Bildiğiniz üzere, radyo dalgaları su altında zayıf bir şekilde yayılıyor ve bu da yüzeye bilgi gönderen dalgıçların ve denizaltıların iletişimini büyük ölçüde zorlaştırıyor. Ancak Suudi Arabistan'da geliştirilen Aqua-Fi teknolojisi bu problemi ortadan kaldırabilir.

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2018 yılında Kral Abdullah Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (KAUST) yüksek lisans öğrencisi olan Abdullah Al-Khalafi ve araştırma sorumlusu Basem Shihada, HD videonun su ortamında iletilmesini sağlayan UMOC'u (Sualtı Kablosuz Optik İletişim Sistemi) geliştirdi. Bu teknolojiye dayanarak da Aqua-Fi adı verilen yeni bir sistem oluşturuldu.

Peki bu teknoloji nasıl çalışıyor? Örneğin bir dalgıç, koruyucu bir kutuya yerleştirilmiş bir akıllı telefondan fotoğraf veya video bilgilerini aktarmaya başlıyor. Bu veriler başlangıçta, oksijen tüpü üzerinde bulunan küçük bir cihaza radyo dalgaları şeklinde iletiliyor. Daha sonra bu cihazın mikrobilgisayarı bilgiyi bir dizi ışık sinyaline dönüştüyor ve ardından ikilik kodlanan sinyaller, yerleşik 520 nanometre lazer veya bir dizi yeşil LED ile alıcıya yüzeye gönderiliyor.

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Gelişmeye açık bir teknoloji

LED'ler kısa mesafelere düşük güç kullanarak verileri iletebiliyor ancak lazer ise daha uzak mesafeden iletebildiği veriler için daha fazla enerji tüketiyor. Veriler yüzeye ulaştıktan sonra, kodlanmış olan sinyaller, teknenin altına takılan bir fotodetektör üzerine düşüyor ve daha sonra bağlı bir bilgisayar kullanılarak fotoğraflara veya videolara dönüştürülüyor. Buradan da bu dosyalar uydu aracılığıyla internete yüklenebiliyor.

Daha önce, Aqua-Fi teknolojisi yalnızca yaklaşık 5 metre mesafedeki statik su ortamına yerleştirilen iki bilgisayar arasında video dosyalarının takası için test edilmişti. Araştırmacıların verdiği bilgilere göre sistemin hareketli sularda kullanılması ve suyun ışık saçma etkisine uyum sağlayabilmesi için geliştirilmesi ve bazı problemlerinin çözülmesi gerekiyor.

https://techxplore.com/news/2020-06-aqua-fi-underwater-wifi-lasers.html

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