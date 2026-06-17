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    Yeni Audi A6 Allroad, kaslı görünümü ve hibrit motoruyla sahneye çıktı

    Audi, yeni A6 Allroad'u tanıttı. RS6'dan alınan geniş çamurluklar, yükseltilmiş süspansiyon, 95 km elektrikli menzil sunan hibrit sistem ve gelişmiş teknolojiler dikkat çekiyor.

    Audi, yeni nesil A6 Allroad modelini resmen tanıttı. Markanın macera odaklı station wagon modeli, ilk kez RS6'ya özgü geniş gövde tasarımını benimserken, arazi odaklı detaylarıyla ve şarj edilebilir hibrit (PHEV) motor seçeneğiyle dikkat çekiyor.

    Audi A6 Allroad, özellikleriyle neler sunuyor❓

    SUV'lara en güzel alternatif: Yeni Audi A6 Allroad quattro Tam Boyutta Gör
    Yeni A6 Allroad'un en dikkat çekici tasarım unsuru, daha önce yalnızca performans odaklı RS6 modellerinde görülen genişletilmiş çamurluklar oldu. Audi, bu sportif görünümü Allroad'a özgü daha dayanıklı ve maceracı detaylarla birleştiriyor.

    Ön bölümde petek desenli yeni ızgara ve parlak siyah hava girişleri yer alırken, yanlarda koruyucu plastik kaplamalar ve genişletilmiş çamurluklar dikkat çekiyor. Arka tarafta ise difüzör görünümlü koruma plakası ve sahte hava çıkışları bulunuyor.

    Teknoloji tarafında dijital Matrix LED farlar, yol üzerine şerit sınırları veya buzlanma uyarıları yansıtabiliyor. Dijital OLED 2.0 stop lambaları ise arkadaki sürücülere çeşitli uyarı sembolleri gösterebiliyor. Model standart olarak 19 inç jantlarla gelirken, isteğe bağlı olarak 21 inç jantlar da tercih edilebiliyor.

    Yükseltilmiş havalı süspansiyon

    SUV'lara en güzel alternatif: Yeni Audi A6 Allroad quattro Tam Boyutta Gör
    Yeni modeli standart A6 Avant'tan ayıran en önemli özelliklerden biri de şasi tarafında yapılan değişiklikler. Audi, A6 Allroad için özel olarak geliştirilmiş bir süspansiyon ve direksiyon sistemi kullanıyor. Araç normal sürüş modunda standart A6'ya göre 34 mm daha yüksek konumda bulunuyor.

    Aktif havalı süspansiyon sistemi toplam 55 mm hareket aralığı sunuyor. Offroad modunda sürüş yüksekliği ek olarak 15 mm artırılabilirken, Lift fonksiyonu düşük hızlarda aracı 20 mm daha yükseltebiliyor. Dynamic mod seçildiğinde ise gövde 20 mm alçalarak daha sportif bir sürüş karakteri sunuyor. Ayrıca 120 km/s üzerindeki hızlarda sistem otomatik olarak aracı 20 mm alçaltarak aerodinamik verimliliği artırıyor.

    Audi ayrıca arka aks yönlendirme sistemi sayesinde daha çevik bir sürüş vadediyor. Düşük hızlarda arka tekerlekler ön tekerleklerin ters yönünde 5 dereceye kadar dönebilirken, yüksek hızlarda aynı yönde hareket ederek dengeyi artırıyor.

    İlk kez şarj edilebilir hibrit seçeneği

    SUV'lara en güzel alternatif: Yeni Audi A6 Allroad quattro Tam Boyutta Gör
    Motor seçeneklerinin başında A6 Allroad tarihinde ilk kez sunulan şarj edilebilir hibrit sistem geliyor. Bu versiyonda turbo beslemeli 2.0 litrelik dört silindirli benzinli motor ile bir elektrik motoru birlikte görev yapıyor.

    Toplamda 362 beygir güç ve 500 Nm tork üreten sistem, 25,9 kWsa kapasiteli batarya paketiyle WLTP normlarına göre 95 kilometreye kadar tamamen elektrikli sürüş menzili sunuyor. Batarya, 11 kW AC şarj desteği sayesinde yaklaşık 2,5 saatte tamamen doldurulabiliyor.

    Alternatif olarak sunulan 3.0 litrelik V6 turbo dizel motor ise 295 beygir güç ve 580 Nm tork üretiyor. 48 volt hafif hibrit sistem, gerektiğinde ek olarak 24 beygir destek sağlayabiliyor.

    Her iki motor seçeneğinde de Audi'nin quattro dört tekerlekten çekiş sistemi standart olarak sunuluyor. Dizel versiyon 2.500 kg çekme kapasitesiyle öne çıkarken, hibrit modelde bu değer 2.000 kg seviyesinde. Ayrıca dizel versiyon 0-100 km/s hızlanmasını 5,4 saniyede tamamlayarak hibrit versiyondan 0,1 saniye daha hızlı performans sergiliyor. Her iki modelin maksimum hızı ise elektronik olarak 250 km/s ile sınırlandırılmış durumda.

    Fiyatı ne kadar?

    Yeni Audi A6 Allroad Quattro için Avrupa'da siparişler 18 Haziran'da açılacak. İlk teslimatların sonbahar aylarında başlaması planlanıyor. Almanya'da başlangıç fiyatı V6 TDI versiyonu için 77.250 euro, şarj edilebilir hibrit versiyon için ise 80.250 euro olarak açıklandı.

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