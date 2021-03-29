Suzuki Vitara Hibrit ve SX4 S-Cross Hibrit Türkiye'de satışa sunuldu

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Suzuki'den yapılan açıklamaya göre, mart ayı itibarıyla satışa sunulan Suzuki Vitara Hibrit ailesi 296 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla, SX4 S-Cross Hibrit ise 306 bin 900 TL'lik anahtar teslim satış fiyatıyla müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Suzuki Vitara Hibrit ve SX4 S-Cross Hibrit modellerinde hafif hibrit olarak da tanımlayabileceğimiz 48V hibrit güç aktarma sistemi kullanılıyor. Söz konusu sistem hafif tasarımıyla dikkat çekerken tüm bileşenleriyle aracın toplam ağırlığına 15 kilogramdan daha az ekliyor. Batarya ve DC / DC dönüştürücü ünitesi, ağırlık dağılımına yardımcı olmak için ön koltukların altına yerleştiriliyor.

48V sistem ayrıca yeni tork doldurma kontrolü ve tork yükseltme özelliklerine sahip. Bu çözüm, hızlanma esnasında elektromotorun torkuyla içten yanmalı motorun torkunu destekleyerek sürüş hissini artırıyor. Sistem, motor ECU’su, motor devri ve gaz kelebeği konumuna bağlı olarak sürücünün ne zaman hızlanacağını tespit ediyor ve içten yanmalı motoru desteklemek üzere elektromotoru devreye sokuyor.

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Suzuki'nin hibrit motorlu SUV ailesinde 1.4 litre benzinli üniteye yer verilirken toplamda 129 beygir güç ve 235 Nm tork sunuluyor. Bunun yanı sıra iki modelde de 6 ileri tam otomatik şanzımana ver verilmiş. Suzuki Vitara Hibrit hem 4x2 hem 4x4 versiyonlarıyla tercih edilebilirken, SX4 S-Cross Hibrit ise sadece önden çekişli olarak satılacak.

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Konuyla ilgili açıklamada bulunan Suzuki Marka Direktörü Şirin Mumcu Yurtseven şöyle konuştu:

"Artık Türkiye pazarındaki Jimny hariç tüm modellerimiz hibrit olarak yer alacak. Swift Hibrit ile yakaladığımız ivmeyi Vitara Hibrit ve SX4 S-Cross Hibrit’le birlikte güçlendireceğiz. 2020 yılı sonundan bu yılın ilk çeyreğine kadar olan dönem bizim için bir geçiş süreciydi. Ailenin tamamlanmasıyla, geçtiğimiz yıl Swift Hibrit’le yakaladığımız başarıyı, SUV modellerimizi de satışa sunarak artıracağımıza inanıyoruz.

Bu kapsamda, sene sonuna kadar 4 bin adede yakın hibrit araç satışı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Vitara ve SX4 S-Cross Hibrit için sadık müşterilerimize sınırlı sayıda özel fırsatlar sunduk. Avantajlı takas imkanlarımızla birlikte hibrit ailesini ilk olarak onlarla tanıştırdık. Bunun sonucunda, 100 adet Suzuki Vitara Hibrit ve SX4 S-Cross Hibrit’in ön satışını da ilk haftada gerçekleştirdik."

Suzuki Vitara Hibrit fiyat listesi şöyle:

Versiyon Fiyat Vitara 1.4 GL Elegance 4x2 AT(Tek Renk) 296.900 TL Vitara 1.4 GL Elegance 4x2 AT(Çift Renk) 296.900 TL Vitara 1.4 GL Elegance 4x4 AT(Tek Renk) 339.800 TL Vitara 1.4 GL Elegance 4x4 AT(Çift Renk) 343.800 TL Vitara 1.4 GLX Premium 4x2 AT(Tek Renk) 362.900 TL Vitara 1.4 GLX Premium 4x2 AT(Çift Renk) 366.900 TL Vitara 1.4 GLX Premium 4x4 AT(Tek Renk) 384.900 TL Vitara 1.4 GLX Premium 4x4 AT(Çift Renk) 388.900 TL

Suzuki SX4 S-CROSS Hibrit fiyat listesi şöyle:

Versiyon Fiyat 1.4 Elegance AT 306.900 TL

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