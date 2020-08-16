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    Switchblade ile Nintendo Switch konsolu daha yetenekli

    Switchblade dock aksesuarı ile Bluetooth kulaklık bağlantısı kurma, ek bir USB Tip-A girişine sahip olma ve oyun kartuşlarını ek yuvalarında saklayabilme mümkün oluyor.
    5 gün
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Switchblade ile Nintendo Switch konsolu daha yetenekli
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    Rakipleri ile yarışacak donanımı olmamasına rağmen oyun desteği ve fonksiyonelliği sayesinde rekor satışlar yapan Nintendo Switch konsolu bilindiği üzere özel dock ünitesi üzerinden harici ekranlara bağlanıyor. Bir girişim bu ünitenin yerine yenilikçi bir aksesuar geliştirmiş.

    Switchblade özellikleri ve fiyatı

    Switchblade aksesuarı normal dock bağlantısı üzerinden Switch konsoluna tutturuluyor ve pek çok önemli fonksiyonu bir araya getiriyor. Özellikle konsolun bazı eksik kalan taraflarını tamamlamış diyebiliriz.

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    İlk olarak Switchblade aksesuarı Bluetooth 5.0 teknolojisini destekliyor. Böylece kablosuz kulaklıklarınızı bağlayabiliyorsunuz. İkinci olarak iki kartuş yuvası var ve oyunlarınızı burada saklayabiliyorsunuz. Gerektiğinde konsola takarak hızlı bir şekilde oyun oynamaya başlıyorsunuz.

    Switchblade ile Nintendo Switch konsolu daha yetenekli

    Son olarak ekstra çıkışlar avantaj sağlıyor. HDMI üzerinden televizyona bağladığınızda USB Tip-C ana girişi yanında Tip-A çıkışı da olduğu için ekstra bir kontrolcüye enerji verme imkanınız oluyor.

    Switchblade oldukça kompakt ve hafif. Bu nedenle orijinal dock ünitesindeki taşıma sıkıntısı ortadan kayboluyor. Tablet modundayken dahi aksesuarı rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Dahili standı ile kolaylık da sağlıyor. Switchblade aksesuarı en az 50$ bağış karşılığında dağıtılıyor ve kısa sürede rekor bir bağış elde etmiş durumda. Ekim ayında aksesuarın sevkiyatı başlayacak.



    https://www.indiegogo.com/projects/switchblade-hub Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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