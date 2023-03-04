Tabletler için WhatsApp'ın yüzü değişti: İşte güncellemeyle gelen yenilikler

Tam Boyutta Gör WhatsApp’ın en son beta güncellemesi, kişiler ile sohbet alanını ikiye ayıran yeni bölünmüş görünüm arayüzüyle Android tabletlerde deneyimi iyileştiriyor. Ayrıca durum güncellemeleri için bildirim desteği ve bildirimleri sessize alma seçeneği eklendi.

WhatsApp’a yapay zeka sohbet araçları geliyor 3 gün önce eklendi

Bölünmüş ekran görünümü

WhatsApp, en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri ancak uzun süredir tabletler için güncellenmiyor. Son dönemde getirilen ve getirilecek tüm yenilikler akıllı telefon kullanıcılarını ilgilendiriyor. WhatsApp, Android tabletler için nihayet güncelleme aldı ve yepyeni bir arayüzle bizleri karşıladı. Aslında diğer uygulamalardan alışık olduğumuz arayüze kavuştu. WABetaInfo tarafından da belirtildiği üzere, aktif sohbet dizisinin sol tarafında sohbetler listeleniyor. Yeni düzen, mesajlar arasında daha hızlı geçişe imkan veriyor.

Yeni arayüz ve diğer özellikler, WhatsApp 2.23.5.9 beta sürüm ile geldi.

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Tabletler için WhatsApp'ın yüzü değişti: İşte yenilikler