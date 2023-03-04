Tabletler için WhatsApp'ın yüzü değişti: İşte güncellemeyle gelen yenilikler

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WhatsApp, en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri ancak uzun süredir tabletler için güncellenmiyor. Son dönemde getirilen ve getirilecek tüm yenilikler akıllı telefon kullanıcılarını ilgilendiriyor. WhatsApp, Android tabletler için nihayet güncelleme aldı ve yepyeni bir arayüzle bizleri karşıladı. Aslında diğer uygulamalardan alışık olduğumuz arayüze kavuştu. WABetaInfo tarafından da belirtildiği üzere, aktif sohbet dizisinin sol tarafında sohbetler listeleniyor. Yeni düzen, mesajlar arasında daha hızlı geçişe imkan veriyor.
Yeni arayüz ve diğer özellikler, WhatsApp 2.23.5.9 beta sürüm ile geldi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez