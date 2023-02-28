WhatsApp üzerinden yapay zeka ile sohbet devri başlıyor

Meta, kendi yapay zekasını hizmetlerine ekleyecek
Zuckerberg yaptığı açıklamada, yeni bir üst ürün grubunun kurulmasıyla şirket genelinde yapay zeka üzerinde çalışan ekiplerin bir araya getirileceğini söyledi. Bu sayede çalışmaların hızlanması hedefleniyor. İlk adım ise yaratıcı ve etkileyici araçlar oluşturmak olacak; uzun vadeli hedef ise "insanlara çeşitli şekillerde yardımcı olabilecek yapay zeka kişilikleri" yaratmak.
Bu arada Meta’nın kuracağı bu üst ürün grubunun yöneticisi eski Apple yöneticisi Ahmad Al-Dahle olacak ve Meta’nın Baş Ürün Sorumlusu Chris Cox'a rapor verecek. Meta geçtiğimiz hafta, çoğu kıyaslamada OpenAI’ın GPT-3'ünden daha iyi performans gösterdiği ve GPT-3'ün toplam boyutunun sadece onda biri olduğunu söylediği yeni doğal dil modeli LLaMA'yı duyurmuştu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1985 yapımı Bond filminde rastladığımız buzul parçası gibi görünen aracın aynısı desek abartı olmaz sanıyorum. Aynı filmde patlayıcılarla desteklenen bir faya su basma işlemi ile San Andreas fayını harekete geçirmek, oluşan depremle de Silikon Vadisi'ni sular altında bırakmak için yapılan saldırıyı önlemeye çalışıyordu Bond...
İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/
Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.