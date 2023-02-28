WhatsApp üzerinden yapay zeka ile sohbet devri başlıyor

Tam Boyutta Gör Mark Zuckerberg, yapay zeka söz konusu olduğunda Meta'nın geride kalmayacağını açıkladı. CEO, şirketinin yeni bir üst düzey ürün grubu kurduğunu ve bu grubun üretken yapay zekayı hizmetlerine uygulamaya odaklanarak kullanıcılar için "keyifli deneyimler" sağlayacağını söyledi.

Meta, kendi yapay zekasını hizmetlerine ekleyecek

Zuckerberg yaptığı açıklamada, yeni bir üst ürün grubunun kurulmasıyla şirket genelinde yapay zeka üzerinde çalışan ekiplerin bir araya getirileceğini söyledi. Bu sayede çalışmaların hızlanması hedefleniyor. İlk adım ise yaratıcı ve etkileyici araçlar oluşturmak olacak; uzun vadeli hedef ise "insanlara çeşitli şekillerde yardımcı olabilecek yapay zeka kişilikleri" yaratmak.

Tam Boyutta Gör Meta muhtemelen ChatGPT tarzı sohbet robotlarını WhatsApp ve Messenger'da metin tabanlı yapay zeka araçları için kullanacak. Bunlar, kullanıcılar için eğlenceli bir kullanım durumu olsa da Meta, sonunda bu özellikleri satış ve müşteri desteği gibi alanlarda işletmelere sunabilir. Kullanıcı tarafından baktığımızda ise WhatsApp'e eklenecek olan yapay zeka sizin yerinize mesajlara yanıt verebilir. Meta ayrıca Instagram'da yapay zeka destekli filtreler ve reklam formatlarının yanı sıra "video ve çok modlu deneyimleri" de test ediyor gibi görünüyor.

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Bu arada Meta’nın kuracağı bu üst ürün grubunun yöneticisi eski Apple yöneticisi Ahmad Al-Dahle olacak ve Meta’nın Baş Ürün Sorumlusu Chris Cox'a rapor verecek. Meta geçtiğimiz hafta, çoğu kıyaslamada OpenAI’ın GPT-3'ünden daha iyi performans gösterdiği ve GPT-3'ün toplam boyutunun sadece onda biri olduğunu söylediği yeni doğal dil modeli LLaMA'yı duyurmuştu.

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WhatsApp’a yapay zeka sohbet araçları geliyor