İBB'den elektrikli scooter düzenlemesi: Plaka sistemine geçilecek ve ücretler düzenlenecek

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), paylaşımlı scooter sektörünü düzenlemek amacıyla yeni bir yönetmelik hazırladı. Söz konusu yönetmelikte scooter'lara plaka verilmesinden ücret tarifesinin düzenlenmesine kadar pek çok madde bulunuyor.

İBB tarafından hazırlanan yönetmelik, önceki gün yapılan UKOME toplantısında gündeme geldi. Alt komisyona gönderilen ve bu alanda yaşanan çeşitli mağduriyetlerin giderilmesini amaçlayan yönetmeliğin sektör temsilcileri ve akademisyenlerle yapılan üç aylık görüşmeler sonunda hazırlandığı belirtiliyor. İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan'ın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“Yönetmelik, sektörel açıdan rekabetin ve fiyat politikalarının sağlıklı işlemesini amaçlarken hem de bu araçları tercih eden kullanıcıların güvenli sürüşünü önemseyen bir içeriğe sahip. Bu sistemde faaliyet göstermek isteyen firmalar yönetmelik gereğince hem kullanıcılarına mobil/web uygulama üzerinden eğitim vermek zorunda ve aynı zamanda yılda en az bir kez bilinçlendirici kitlesel kampanya yapmak zorunda olacak”

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Yönetmeliğe göre, paylaşımlı scooter hizmeti verecek işletmeler için başvuru şartları arasına en az bin scooter'a ve altı adet kalite yönetim sistemi belgesine sahip olma zorunlulukları eklenecek.

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Ücretlere düzenleme

Yönetmelik, paylaşım ücretlerinde taban ve tavan fiyatlarını belirlerken bu sınırları elektronik tam bilet ücretine (şu an 3,50 lira) göre düzenleyecek. Buna göre yönetmelik gereği scooter açılış ücreti iki tam elektronik bilet fiyatını, dakika başı kullanım ise bir tam elektronik bilet ücretini aşamayacak. Aynı zamanda açılış ücreti yarım tam bilet, dakika başı kullanım ücreti üçte biri tam elektronik ücretinin altında olamayacak.

Scooter'larda plaka sistemine geçilecek

Hem kullanıcıya hem de lisans sahibi işletmeye çeşitli cezaları içeren bir yaptırım cetveline sahip yönetmelik, scooter'lar tüm yönlerden görülebilir kimlik numarasına yani plakaya sahip olmasını gerektiriyor. Böylece araçların kullanım sırasında ve kullanım dışı zamanlarda sebep olabileceği ihlallere dair şikayetlerin bu plaka numaraları üzerinden daha sağlıklı yapılabilmesini sağlanacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, büyükşehirlerde kullanımı gün geçtikçe artan scooter’lar ile ilgili için bir düzenlemenin yolda olduğunu söylemişti:

"Son dönemde scooter (martı) kullanımı çok arttı. Dikkatimizi çekiyor. Bu güzel bir şey. Ancak onlarla ilgili beyin jimnastiği yapıyoruz. Ama nasıl olacağı netleşmedi. Mutlaka bir düzenleme gelecek. Sonuçta yolcu taşıyorlar. ‘Ben vergi veriyorum’ demekle olmuyor. İşin içine yolcu taşımacılığı girdiğinde, trafiğe çıkma girdiğinde yapılması gereken bazı şeyler var."

https://www.milliyet.com.tr/gundem/kaykaya-plaka-geliyor-6274368

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