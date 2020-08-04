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    İBB'den elektrikli scooter düzenlemesi: Plaka sistemine geçilecek ve ücretler düzenlenecek

    İBB, özellikle pandemi döneminde kullanımı ciddi oranda artan paylaşımlı elektrikli scooter'lara yönelik yeni bir yönetmelik hazırladı. İşte elektrikli scooter'larla ilgili yönetmeliğin detayları:
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    İBB'den elektrikli scooter düzenlemesi: Plaka sistemine geçilecek ve ücretler düzenlenecek
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    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), paylaşımlı scooter sektörünü düzenlemek amacıyla yeni bir yönetmelik hazırladı. Söz konusu yönetmelikte scooter'lara plaka verilmesinden ücret tarifesinin düzenlenmesine kadar pek çok madde bulunuyor.

    İBB tarafından hazırlanan yönetmelik, önceki gün yapılan UKOME toplantısında gündeme geldi. Alt komisyona gönderilen ve bu alanda yaşanan çeşitli mağduriyetlerin giderilmesini amaçlayan yönetmeliğin sektör temsilcileri ve akademisyenlerle yapılan üç aylık görüşmeler sonunda hazırlandığı belirtiliyor. İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan'ın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

    “Yönetmelik, sektörel açıdan rekabetin ve fiyat politikalarının sağlıklı işlemesini amaçlarken hem de bu araçları tercih eden kullanıcıların güvenli sürüşünü önemseyen bir içeriğe sahip.  Bu sistemde faaliyet göstermek isteyen firmalar yönetmelik gereğince hem kullanıcılarına mobil/web uygulama üzerinden eğitim vermek zorunda ve aynı zamanda yılda en az bir kez bilinçlendirici kitlesel kampanya yapmak zorunda olacak”

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    Yönetmeliğe göre, paylaşımlı scooter hizmeti verecek işletmeler için başvuru şartları arasına en az bin scooter'a ve altı adet kalite yönetim sistemi belgesine sahip olma zorunlulukları eklenecek.

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    Ücretlere düzenleme

    Yönetmelik, paylaşım ücretlerinde taban ve tavan fiyatlarını belirlerken bu sınırları elektronik tam bilet ücretine (şu an 3,50 lira) göre düzenleyecek. Buna göre yönetmelik gereği scooter açılış ücreti iki tam elektronik bilet fiyatını, dakika başı kullanım ise bir tam elektronik bilet ücretini aşamayacak. Aynı zamanda açılış ücreti yarım tam bilet, dakika başı kullanım ücreti üçte biri tam elektronik ücretinin altında olamayacak.

    Scooter'larda plaka sistemine geçilecek

    Hem kullanıcıya hem de lisans sahibi işletmeye çeşitli cezaları içeren bir yaptırım cetveline sahip yönetmelik, scooter'lar tüm yönlerden görülebilir kimlik numarasına yani plakaya sahip olmasını gerektiriyor. Böylece araçların kullanım sırasında ve kullanım dışı zamanlarda sebep olabileceği ihlallere dair şikayetlerin bu plaka numaraları üzerinden daha sağlıklı yapılabilmesini sağlanacak.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, büyükşehirlerde kullanımı gün geçtikçe artan scooter’lar ile ilgili için bir düzenlemenin yolda olduğunu söylemişti:

    "Son dönemde scooter (martı) kullanımı çok arttı. Dikkatimizi çekiyor. Bu güzel bir şey. Ancak onlarla ilgili beyin jimnastiği yapıyoruz. Ama nasıl olacağı netleşmedi. Mutlaka bir düzenleme gelecek. Sonuçta yolcu taşıyorlar. ‘Ben vergi veriyorum’ demekle olmuyor. İşin içine yolcu taşımacılığı girdiğinde, trafiğe çıkma girdiğinde yapılması gereken bazı şeyler var."



    https://www.milliyet.com.tr/gundem/kaykaya-plaka-geliyor-6274368 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Lola Del Rio (LoLa Del Rio) 2 hf. en beğenilen
    ayaklarımıza da vergi koyun aq nasıl olsa onlarda bir nevi yolcu taşıyor
    Yanıtla +88
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    Redeemertr (aktroll tokatlayan bankamatikçi tokatlayan) 2 hf. (düzenlendi)
    sadece bisikletlere değil kaykay ve patenlere de plaka takılmalı vergi alınmalıdır, sonuçta yolcu taşıyorlar hatta ayakkabılara da yapılabilir onlar da yolcu taşıyor
    sadece bisikletlere değil kaykay ve patenlere de plaka takılmalı vergi alınmalıdır, sonuçta yolcu taşıyorlar [resim] [resim] hatta ayakkabılara da yapılabilir onl...
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    Yanıtla +70
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    dostum kertenkele (İnsan Sadece insan ) 2 hf.
    Kuzey kore de bisikletlerde plaka olduğunu biliyormuydunuz biraz tanıdık geldi plaka uygulaması
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    Yorumlar (77) Yorum Yaz Forumda Gör
    Ghetto Bird (ilker erkan) 1 hf.
    Bu millet bu kadar medeni değil. Kökten kaldırılsın belki bir gün medeniyeti öğrenirlerse o zaman gelsin.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 hf.
    Ya arkadaş ülkede olumsuz bir şey olduğunda neredeyse zil takıp oynayacak bir kesim var ben anlamadım bu işin sırrı nedir?
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    Piezo. 2 hf.
    Bir deli kuyuya taş atmış, kırk akıllı çıkaramamış. Boş verin şunu daha kendi yazdıklarının farkında değil mağaradan yabancı haberleri okuyup onları da yanlış çevirip burada millete saldıran cahilin teki. Avrupa da kask zorunlu yazıyor halbuki öyle bir şey yok sonra ben onu amerika için yazdım diyor. Yukarıda yazdığı yazı olduğu gibi duruyor farkında değil. Kaldırımda sürmek zorunlu değil KALDIRIMDA SÜRMEK YASAK. Onu bile çevirmeyi becerememiş. Dağ bisikletini de sakın direklere falan bağlama scooter ı evinin önüne bağlayanlara davar yazmış, davarın önde gideni. Daha gelecek düzenlemeden bile haberi yok. Düzenlemede henüz kask maddesi bile yok, plaka ve tarifeler düzenlenecek deniliyor... Hakikaten cahille uğraşmak zor iş bırakın kendi halinde sağ sola çarpmaya devam etsin. malı..
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    detanaoq (Heraktus forgionus) 2 hf.
    @Atanamayan Dr. Strange yaya geçinde karşıdan karşıya geçerken çarpan şerefsiz suçlu kazazede değil sen anca saçmalarsın iftira atarsın...
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    Skylined (.... ....) 2 hf. (düzenlendi)
    Bu ülkede taksiciler lobisi diye bir gerçek var. Tartışmasız Türkiye'nin en büyük lobisidir. İstedikleri her şey oluyor. Bence İmamoğlu taksicilere çok zıt gidiyor. Bu lobi taksiciler ve ailesini kapsar. Eğer taksiciler elektrikli Scooter a hayır derse kriz çıkar ülkede + 1 milyon oy kaybeder
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 hf.
    Martı meğer scootermış. Kim verdi lan bu ismi? Bi adım öne çıksın. Olağansütü yaratıcılığı için üstün başarı madalyası takıcam ona.
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    Atanamayan Dr. Strange (Cengiz Ünder ) 2 hf.
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    Atanamayan Dr. Strange (Cengiz Ünder ) 2 hf.
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    Atanamayan Dr. Strange (Cengiz Ünder ) 2 hf.
    Kraldan çok kralcı kuşçu şakşakçılar iyi baksın

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    Atanamayan Dr. Strange (Cengiz Ünder ) 2 hf.
    Hahahahha iflah olmaz kraldan çok kralcılar
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    HABERİN ETİKETLERİ
    elektrikli scooter, martı scooter ve
    4 etiket daha düzenleme martı plaka martı düzenleme Bilim ve Teknoloji
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