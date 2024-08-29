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    İstanbul'da taksi sorununu çözecek gelişme: Dijital taksi dönemi başlıyor!

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) yeni taksi sistemi kabul edildi. İstanbul'da 2.500 yeni taksi kullanıma sunulacak. Bu taksiler dijital özellikleriyle öne çıkacak.
    İstanbul'da dijital taksi dönemi başlıyor: UKOME'de kabul edildi! Tam Boyutta Gör
    İstanbul’da taksi sorunun çözümü için ilk adım atılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yeni taksi sistemi teklifi bu defa kabul edildi. İstanbul’da 2.500 yeni taksi hizmete sunulacak ve bu taksiler sadece mobil uygulamadan yolcu alacak. İBB tarafından uçtan uca denetlenecek.

    “Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi” adı verilen yeni sistem UKOME’de oy birliği ile kabul edildi. Yeni sistem ilk olarak 2.500 yeni taksi ile hayata geçirilecek. Yeni sistem dijital ve güvenli yapısıyla öne çıkacak.

    Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi Özellikleri Neler?

    Yeni taksiler yalnızca mobil uygulama ve entegre taksi durakları üzerinden yolcu alımı yapacak. Tepe lambasız olarak hizmet verecek. Taksi şoförü ile yolcu arasında güvenlik bölmesi bulunacak. Bu taksiler, mevcut taksilerden farklı tasarımda olacak.

    Yeni sistemin tamamen dijital, takip edilebilir ve denetlenebilir bir sistem olduğu belirtiliyor. Uçtan uca denetlenebilen seyahat imkanı sunulacak. Şoförler yolcu seçemeyecek. Sürücüler İBB Ulaşım Akademisi tarafından sertifikalandırılmış şoförlerden oluşacak. Nakit ödeme yapılamayacak. Ödemelerde yolcudan komisyon veya ek ödeme alınmayacak. Standart taksimetre tarifesi üzerinden ücretlendirme yapılacak.

    Uygulama Tabanlı Taksi Sisteminin Avantajları Neler?

    Yolcu Açısından:

    • Güvenli olması
    • Yolculuğun uçtan uca kayıt altına alınması
    • Erişilebilirlik
    • Kaliteli Hizmet
    • Taksi Arzının Karşılanması

    Taşımacı Açısından:

    • Modern taksi işletmeciliği
    • Yolcu bulmada verimlilik 
    • Nakit para kaynaklı yaşanabilecek hırsızlık vakalarının önüne geçilmesi
    • Kontrolsüz yolculuk başı komisyon ücretlerinin önüne geçilmesi
    • Taksi taşımacılığında kamuoyundaki kötü algının iyileştirilmesi

    Kamu Açısından:

    • Denetlenebilir olması
    • Araçların boş dolaşımının önüne geçilerek trafik yoğunluğunun en aza indirgenmesi
    • Kurumsal taksi taşımacılığı sistemine geçiş imkanı

    Uygulama Tabanlı Taksi Sistemi Ne Zaman Hayata Geçirilecek?

    Yeni sistem için kesin bir tarih açıklanmadı. Bugün UKOME toplantısında kabul edilen yeni sistemin önümüzdeki günlerde teknik detayları belirlenecek. Ardından İBB Meclisi ihale yapacak. İhale sonrasında yeni sistem hayata geçirilecek. Sistemin ne zaman hayata geçirileceği İBB Meclisi tarafından belirlenecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 4 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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