İstanbul'da taksi sorununu çözecek gelişme: Dijital taksi dönemi başlıyor!

- Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi Özellikleri Neler?
- Uygulama Tabanlı Taksi Sisteminin Avantajları Neler?
- Uygulama Tabanlı Taksi Sistemi Ne Zaman Hayata Geçirilecek?
- Yorumlar
“Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi” adı verilen yeni sistem UKOME’de oy birliği ile kabul edildi. Yeni sistem ilk olarak 2.500 yeni taksi ile hayata geçirilecek. Yeni sistem dijital ve güvenli yapısıyla öne çıkacak.
Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi Özellikleri Neler?
Yeni taksiler yalnızca mobil uygulama ve entegre taksi durakları üzerinden yolcu alımı yapacak. Tepe lambasız olarak hizmet verecek. Taksi şoförü ile yolcu arasında güvenlik bölmesi bulunacak. Bu taksiler, mevcut taksilerden farklı tasarımda olacak.
Yeni sistemin tamamen dijital, takip edilebilir ve denetlenebilir bir sistem olduğu belirtiliyor. Uçtan uca denetlenebilen seyahat imkanı sunulacak. Şoförler yolcu seçemeyecek. Sürücüler İBB Ulaşım Akademisi tarafından sertifikalandırılmış şoförlerden oluşacak. Nakit ödeme yapılamayacak. Ödemelerde yolcudan komisyon veya ek ödeme alınmayacak. Standart taksimetre tarifesi üzerinden ücretlendirme yapılacak.
Uygulama Tabanlı Taksi Sisteminin Avantajları Neler?
Yolcu Açısından:
- Güvenli olması
- Yolculuğun uçtan uca kayıt altına alınması
- Erişilebilirlik
- Kaliteli Hizmet
- Taksi Arzının Karşılanması
Taşımacı Açısından:
- Modern taksi işletmeciliği
- Yolcu bulmada verimlilik
- Nakit para kaynaklı yaşanabilecek hırsızlık vakalarının önüne geçilmesi
- Kontrolsüz yolculuk başı komisyon ücretlerinin önüne geçilmesi
- Taksi taşımacılığında kamuoyundaki kötü algının iyileştirilmesi
Kamu Açısından:
- Denetlenebilir olması
- Araçların boş dolaşımının önüne geçilerek trafik yoğunluğunun en aza indirgenmesi
- Kurumsal taksi taşımacılığı sistemine geçiş imkanı
Uygulama Tabanlı Taksi Sistemi Ne Zaman Hayata Geçirilecek?
Yeni sistem için kesin bir tarih açıklanmadı. Bugün UKOME toplantısında kabul edilen yeni sistemin önümüzdeki günlerde teknik detayları belirlenecek. Ardından İBB Meclisi ihale yapacak. İhale sonrasında yeni sistem hayata geçirilecek. Sistemin ne zaman hayata geçirileceği İBB Meclisi tarafından belirlenecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.
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