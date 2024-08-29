İstanbul'da taksi sorununu çözecek gelişme: Dijital taksi dönemi başlıyor!

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Tam Boyutta Gör İstanbul’da taksi sorunun çözümü için ilk adım atılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yeni taksi sistemi teklifi bu defa kabul edildi. İstanbul’da 2.500 yeni taksi hizmete sunulacak ve bu taksiler sadece mobil uygulamadan yolcu alacak. İBB tarafından uçtan uca denetlenecek.

“Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi” adı verilen yeni sistem UKOME’de oy birliği ile kabul edildi. Yeni sistem ilk olarak 2.500 yeni taksi ile hayata geçirilecek. Yeni sistem dijital ve güvenli yapısıyla öne çıkacak.

Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi Özellikleri Neler?

Yeni taksiler yalnızca mobil uygulama ve entegre taksi durakları üzerinden yolcu alımı yapacak. Tepe lambasız olarak hizmet verecek. Taksi şoförü ile yolcu arasında güvenlik bölmesi bulunacak. Bu taksiler, mevcut taksilerden farklı tasarımda olacak.

Yeni sistemin tamamen dijital, takip edilebilir ve denetlenebilir bir sistem olduğu belirtiliyor. Uçtan uca denetlenebilen seyahat imkanı sunulacak. Şoförler yolcu seçemeyecek. Sürücüler İBB Ulaşım Akademisi tarafından sertifikalandırılmış şoförlerden oluşacak. Nakit ödeme yapılamayacak. Ödemelerde yolcudan komisyon veya ek ödeme alınmayacak. Standart taksimetre tarifesi üzerinden ücretlendirme yapılacak.

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Uygulama Tabanlı Taksi Sisteminin Avantajları Neler?

Yolcu Açısından:

Güvenli olması

Yolculuğun uçtan uca kayıt altına alınması

Erişilebilirlik

Kaliteli Hizmet

Taksi Arzının Karşılanması

Taşımacı Açısından:

Modern taksi işletmeciliği

Yolcu bulmada verimlilik

Nakit para kaynaklı yaşanabilecek hırsızlık vakalarının önüne geçilmesi

Kontrolsüz yolculuk başı komisyon ücretlerinin önüne geçilmesi

Taksi taşımacılığında kamuoyundaki kötü algının iyileştirilmesi

Kamu Açısından:

Denetlenebilir olması

Araçların boş dolaşımının önüne geçilerek trafik yoğunluğunun en aza indirgenmesi

Kurumsal taksi taşımacılığı sistemine geçiş imkanı

Uygulama Tabanlı Taksi Sistemi Ne Zaman Hayata Geçirilecek?

Yeni sistem için kesin bir tarih açıklanmadı. Bugün UKOME toplantısında kabul edilen yeni sistemin önümüzdeki günlerde teknik detayları belirlenecek. Ardından İBB Meclisi ihale yapacak. İhale sonrasında yeni sistem hayata geçirilecek. Sistemin ne zaman hayata geçirileceği İBB Meclisi tarafından belirlenecek.

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