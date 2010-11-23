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Talep artıyor; Foxconn, iPad'in üretim hattını büyütüyor

8 yıl
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iPad
Shady
Haber Editörü
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Shenzen'deki tesislerinde iPad'in üretimini gerçekleştiren Foxconn, Digitimes'da yer alan habere göre, Çin'in Chengdu bölgesinde kurduğu yeni tesiste de iPad üretimine başlıyor. Gazetenin, bileşen üreticilerinden birindeki kaynağından aldığı bilgilere göre, Foxconn, yeni tesislerinde başta günde 10,000 iPad üretimi yaparak; tatil döneminin yaklaşmasından dolayı da artan talepleri karşılamayı amaçlıyor.

Shenzen'deki tesislerinde bileşen stoklarının durumuna göre ayda maksimum 2,500,000 iPad üretimi yapan Foxconn'un önümüzdeki dönemde Chengdu'daki üretim hattının sayısını 50'e yükseltip, yılda 40 milyon iPad üretimi yapmayı amaçladığını belirten Digitimes'ın kaynağı, Apple'ın içinde bulunduğumuz çeyrekte iPad satışlarını 7 milyona yükseltmeyi umduğunu da iddia etti.

Haberde ayrıca, 2.nesil iPad'in 2011 yılının ilk çeyreğinin son döneminde satışa sunulmasının tahmin edildiği belirtildi.


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AlienOne 8 yıl
Yeni tesisler,yeni intiharlar ve akıl almaz tüketim çılgınlığı.Yazık!
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OverClocK1ng 8 yıl
İlk mesaj benden olsun.
Çıktığı zaman bazı kişiler tutmaz, satmaz demesine rağmen ben bu cihaz acayip satar demiştim. Dediğim de çıktı.
Şimdi Multitasking desteği de geldi. Yılbaşı da yaklaştı iyice. Tam bir satış patlaması yapacak yıl sonunda göreceksiniz...
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bekoc 8 yıl
ayda 2.5m üretilen bişiden tr ye nasıl hala gelmez anlamadım.yılda 7m satıcaa öngörülüyo bide.
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