Talep artıyor; Foxconn, iPad'in üretim hattını büyütüyor

Shenzen'deki tesislerinde iPad'in üretimini gerçekleştiren Foxconn, Digitimes'da yer alan habere göre, Çin'in Chengdu bölgesinde kurduğu yeni tesiste de iPad üretimine başlıyor. Gazetenin, bileşen üreticilerinden birindeki kaynağından aldığı bilgilere göre, Foxconn, yeni tesislerinde başta günde 10,000 iPad üretimi yaparak; tatil döneminin yaklaşmasından dolayı da artan talepleri karşılamayı amaçlıyor.

Shenzen'deki tesislerinde bileşen stoklarının durumuna göre ayda maksimum 2,500,000 iPad üretimi yapan Foxconn'un önümüzdeki dönemde Chengdu'daki üretim hattının sayısını 50'e yükseltip, yılda 40 milyon iPad üretimi yapmayı amaçladığını belirten Digitimes'ın kaynağı, Apple'ın içinde bulunduğumuz çeyrekte iPad satışlarını 7 milyona yükseltmeyi umduğunu da iddia etti.

Haberde ayrıca, 2.nesil iPad'in 2011 yılının ilk çeyreğinin son döneminde satışa sunulmasının tahmin edildiği belirtildi.