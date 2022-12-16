Tamamı Türkiye'de geliştirilen ilk yerli lokomotif motoru tanıtıldı

- 1200 beygir gücünde
- Özgün 8V160B Lokomotif Motoru Özellikleri
- Yüzde 90’ı yerli
- Üç farklı versiyonu olacak
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1200 beygir gücünde
160 Serisi Özgün Motor Ailesi’nin ilk üyesi olan bu içten yanmalı dizel motor, 8 silindire ve 1200 beygir güce sahip. Motor, maksimum tork noktasında 4,960 newtonmetre (Nm) güç üretirken 200 (gramkilowatsaat) gr/kWsa yakıt tüketimi değeri ile sınıfının en iyileri arasında yer alıyor.Çevreci, verimli ve sürdürülebilir yapısıyla global ölçekteki emisyon limitlerini karışılıyor. Bu sayede başta Avrupa pazarı olmak üzere çeşitli pazarlara satılabilecek.
Özgün 8V160B Lokomotif Motoru Özellikleri
- Maksimum Güç: 1200 HP @1800 dev/dak
- Maksim Tork: 4960 Nm @1300/1500 dev/dak
- Maksimum Devir: 2250 dev/dak
- Silindir Çapı: 160 mm
- Kurs Boyu 187 mm
- Yakıt tüketimi: 200 gr/kWh
- Silindir Sayısı: 8
- Silindir Hacmi: 3,75 lt
- Motor Hacmi: 30,1 lt
- Tipi: 4 Zamanlı V 90 derece
- Sıkıştırma Oranı: 17
- En: 1460 mm Boy: 1750 mm Yükseklik: 1550 mm
- Ağırlık: 4500 kg
Yüzde 90’ı yerli
Motor sıfırdan tasarlanarak yüzde 100’ü Türkiye’de geliştirildi. Toplam 3 bin 600 farklı parçası bulunuyor. Bu parçalardan yüzde 90’ı Türkiye’de üretiliyor. Motorun seri üretimi ise TÜRASAŞ tarafından yapılacak.
Üç farklı versiyonu olacak
Özgün Motor'un V8, V12 ve V16 seçenekleri ile 2700 beygire kadar güç üreten üç farklı versiyonu olacak. Bugün tanıtımı yapılan V8 motor, 1200 beygir güç üretiyor. Lokomotiflerde kullanılması için geliştirilen Özgün Motor aynı zamanda jeneratörler, iş makinelerinde kara ve deniz araçlarında kullanılabilecek.
Özgün Motor’un performanslı ve verimli olduğuna dikkat çeken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, “Ülkemizdeki motor sanayisinin gelişiminde mihenk taşı olan Özgün Motor, hem kendi sınıfına hem de TCDD'nin envanterindeki lokomotif motorlarına nazaran daha uygun maliyetli, daha az yakıt tüketen, daha performanslı, daha verimli ve daha çevreci tasarıma sahip.” dedi.
Motorun hidrojenle çalışan versiyonu için hazırlıkların başladığını belirten Bakan Varank, “Buna içten yanmalı dizel motor gözüyle bakmamamız lazım. Arkadaşlarımız, aynı motor tasarımının hidrojenle kullanılması için şimdiden çalışmalara başlamış durumda. Biz bu motoru, hidrojenle de çalışır hale çok kolay şekilde getirebiliriz. Şu anda piyasada ticari olarak satılan hidrojen motoru yok. Türkiye burada öncü ülkelerden biri haline gelebilir. Bu da stratejik olarak yaptığımız işin ne kadar üstün olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı. Özgün Motor, lokomotif için Türkiye'de sıfırdan tasarlanan ve üretilen, aynı zamanda lisans hakları da TÜBİTAK'ta yani Türkiye'de olan ilk motor olma özelliği taşıyor.
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...