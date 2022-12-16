TÜBİTAK'tan yerli Lazer Dedektör Sinyal Kuvvetlendirme Çipi!

Lazer güdümlü füzeler ve hava savunma sistemlerindeki lazer dedektörlerin çıkışından elde edilen sinyallerin güçlendirilmesi gerekiyor. TÜBTİAK BİLGEM tarafından geliştirilen Lazer Dedektör Sinyal Kuvvetlendirme Çipi, bu sinyallerin güçlendirilerek kullanılmasını sağlayacak.
Dışa bağımlılık sona erdi
Daha önce yurt dışından temin edilen çipler kullanılıyordu. Artık TÜBİTAK mühendisleri ve teknisyenleri tarafından üretilen çipler kullanılarak dışa bağımlılık sona erecek. Dışa bağımlılığın sona erilmesinin yanı sıra geliştirilen çip, mevcut çiplere göre daha yetenekli özelliklere sahip. Lazer güdümlü füzelerin daha hassas çalışmasını ve daha küçük hedeflerin çok daha uzak mesafelerden tespit edilmesini sağlayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...