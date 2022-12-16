Tam Boyutta Gör TÜBİTAK BİLGEM, dışa bağımlılığı azaltmak için kritik bileşenlerin yerli versiyonlarını üretmeye devam ediyor. TÜBİTAK BİLGEM, lazer güdümlü füzelerin ve hava savunma sistemlerinin önemli parçalarından biri olan Lazer Dedektör Sinyal Kuvvetlendirme Çipi’ni yerli ve milli imkanlarla geliştirildi.

Jandarma Araca Monte Milli Lazer Sistemi özellikleri ile sahada 1 ay önce eklendi

Lazer güdümlü füzeler ve hava savunma sistemlerindeki lazer dedektörlerin çıkışından elde edilen sinyallerin güçlendirilmesi gerekiyor. TÜBTİAK BİLGEM tarafından geliştirilen Lazer Dedektör Sinyal Kuvvetlendirme Çipi, bu sinyallerin güçlendirilerek kullanılmasını sağlayacak.

Dışa bağımlılık sona erdi

Daha önce yurt dışından temin edilen çipler kullanılıyordu. Artık TÜBİTAK mühendisleri ve teknisyenleri tarafından üretilen çipler kullanılarak dışa bağımlılık sona erecek. Dışa bağımlılığın sona erilmesinin yanı sıra geliştirilen çip, mevcut çiplere göre daha yetenekli özelliklere sahip. Lazer güdümlü füzelerin daha hassas çalışmasını ve daha küçük hedeflerin çok daha uzak mesafelerden tespit edilmesini sağlayacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

TÜBİTAK'tan yerli Lazer Dedektör Sinyal Kuvvetlendirme Çipi!