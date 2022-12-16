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    TÜBİTAK'tan yerli Lazer Dedektör Sinyal Kuvvetlendirme Çipi!

    TÜBİTAK sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım ile TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilen Lazer Dedektör Sinyal Kuvvetlendirme Çipi’ni ve özelliklerini duyurdu.
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    TÜBİTAK'tan yerli Lazer Dedektör Sinyal Kuvvetlendirme Çipi! Tam Boyutta Gör
    TÜBİTAK BİLGEM, dışa bağımlılığı azaltmak için kritik bileşenlerin yerli versiyonlarını üretmeye devam ediyor. TÜBİTAK BİLGEM, lazer güdümlü füzelerin ve hava savunma sistemlerinin önemli parçalarından biri olan Lazer Dedektör Sinyal Kuvvetlendirme Çipi’ni yerli ve milli imkanlarla geliştirildi.

    Lazer güdümlü füzeler ve hava savunma sistemlerindeki lazer dedektörlerin çıkışından elde edilen sinyallerin güçlendirilmesi gerekiyor. TÜBTİAK BİLGEM  tarafından geliştirilen Lazer Dedektör Sinyal Kuvvetlendirme Çipi, bu sinyallerin güçlendirilerek kullanılmasını sağlayacak.

    Dışa bağımlılık sona erdi

    Daha önce yurt dışından temin edilen çipler kullanılıyordu. Artık TÜBİTAK mühendisleri ve teknisyenleri tarafından üretilen çipler kullanılarak dışa bağımlılık sona erecek. Dışa bağımlılığın sona erilmesinin yanı sıra geliştirilen çip, mevcut çiplere göre daha yetenekli özelliklere sahip. Lazer güdümlü füzelerin daha hassas çalışmasını ve daha küçük hedeflerin çok daha uzak mesafelerden tespit edilmesini sağlayacak.

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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 2 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 2 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 2 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 2 gün önce

    ow ye

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    ugah6aiw 3 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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