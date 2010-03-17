Targus'un yeni laptop çantaları ortaya çıktı

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bilgisayarlar için aksesuar üreten firmalardan olan Targus, dizüstü bilgisayalar için yeni çantalar üretti. Suya ve darbeye dayanıklı olan çantalar 3 modelde üretildi. Yumuşak dış tasarıma sahip olan çantalar üretti. Targus'un ürettiği çantalardan sırt çantası olarak hazırlanan modelin 80$'dan diğer iki modelin ise 50$'dan satılacağı ögrenildi.
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yani çok güzel eleştirirdim ama hemen cezayı kesiyorlar.. anlayın artık siz onu... haber dediğiniz bu şeyede kocaman BAN
mont gibi olmuş