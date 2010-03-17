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Targus'un yeni laptop çantaları ortaya çıktı

Bilgisayar akseuar üreticisi Targus, dizüstü bilgisayarlar için yeni çantalar üretti
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Bilgisayarlar için aksesuar üreten firmalardan olan Targus, dizüstü bilgisayalar için yeni çantalar üretti. Suya ve darbeye dayanıklı olan çantalar 3 modelde üretildi. Yumuşak dış tasarıma sahip olan çantalar üretti. Targus'un ürettiği çantalardan sırt çantası olarak hazırlanan modelin 80$'dan diğer iki modelin ise 50$'dan satılacağı ögrenildi.


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Batuist 9 yıl
yahuu arkadaşlar yapmayın Allah aşkına laptop çantası çıktı diye haber mi olur..
yani çok güzel eleştirirdim ama hemen cezayı kesiyorlar.. anlayın artık siz onu... haber dediğiniz bu şeyede kocaman BAN
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El Cazador 9 yıl
Saçmalığın daniskası forumu böyle gereksiz haberlerle dolduracaklarına gündemdeki haberleri koysalar bile daha iyi olur.Tamam burası donanım forumu fakat laptop çantaları ortaya çıktıda nedir yahu ?
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Denubis 9 yıl
ben modelleri hiç beğenmedim.
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Mechatronik 9 yıl

mont gibi olmuş
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TexasRanger 9 yıl
güzel ama biraz pahalı usta
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