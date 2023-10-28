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    Mars'ın eskiden yaşama elverişli olduğuna dair yeni kanıtlar keşfedildi

    Mars’ın eskiden yaşam barındırmış olduğu ihtimali güçleniyor. NASA’nın Curiosity keşif aracı Mars'ın bir zamanlar yaşam için 'uygun koşullara' sahip olduğuna dair yeni kanıtlar keşfetti.
    Mars’ta yaşamın izleri: Yeni kanıtlar keşfedildi Tam Boyutta Gör
    NASA'nın Curiosity keşif aracından gelen görüntüler, Dünya'da Meksika Körfezi'nin altındaki tortul kaya taramaları ve bilgisayar simülasyonlarıyla birleştirildi. Bu sayede jeologlar, Mars'taki bir dizi kraterde “nehirlerin” eski, aşınmış kalıntılarını tespit ettiler.

    Mars bir zamanalar nehirler gezegeniydi

    Mars yüzeyinde büyük bir çarpma havzası olan Gale kraterinde NASA'nın Curiosity keşif aracı tarafından toplanan verileri inceleyen bir grup araştırmacı, Kızıl Gezegen'de bir zamanlar belki de düşünülenden çok daha yaygın bir şekilde nehirlerin aktığına dair yeni kanıtlar keşfetti. Penn State Üniversitesi'nden yerbilimci ve araştırmanın başyazarı Benjamin Cardenas yaptığı açıklamada "Mars'ın muhtemelen bir nehirler gezegeni olduğuna dair kanıtlar buluyoruz" dedi.

    Yeryüzündeki nehirler, yaşam üzerinde olumlu etkileri olan kimyasal, besin ve tortu döngüleri için oldukça önemli. Bu nedenle Mars'taki eski nehirlere dair daha fazla kanıtın keşfedilmesi, Kızıl Gezegen'de yaşam belirtileri arayışında önemli bir gelişme olabilir.

    Curiosity keşif aracının verilerinde tespit edilen ve bank ve burun özellikleri olarak adlandırılan belirli yeryüzü şekilleri çok sayıda küçük kraterde bulunuyor, ancak bunlar şimdiye kadar akan su tarafından oluşturulan tortular olarak kabul edilmemişti.

    Dünya’daki oluşumlarla örtüşüyor

    Mars’ta yaşamın izleri: Yeni kanıtlar keşfedildi Tam Boyutta Gör
    Mars'taki nehirlere dair kanıtlar, Mars'ın yörüngesine giren ilk uzay aracı Mariner 9'un Kızıl Gezegen'in yüzeyindeki kurumuş nehir kanallarını ve taşkın yataklarını görüntülemesinden bu yana biliniyor. Çeşitli Mars keşif araçları, suda oluşan jarosit gibi sülfür içeren bileşikler şeklinde mineralojik kanıtlar da buldu. Keşif araçları ve yörünge araçları ayrıca milyarlarca yıllık nehir kanallarındaki tortuların oluşturduğu sırtları da tespit etmiş durumda.

    Bununla birlikte, bank ve burun yer şekillerinin tanımlanması, nehirlerin düşünülenden daha yaygın olduğunu gösteriyor. Bunlar dik yamaçlar ve sığ 'banklar' ile 'burun' adı verilen kısaltılmış sırtların dönüşümlü bir karışımı olarak ifade ediliyor. Nehirler tarafından kanallara bırakılan tortul malzemenin daha sonra, muhtemelen hakim rüzgarlar tarafından bir yönde aşındırılmasıyla oluşuyorlar.

    Araştırma ekibi bilgisayar modellerini Curiosity'nin kraterlerin içindeki bank ve burun yer şekillerinin görüntüleri ve 25 yıl önce petrol şirketleri tarafından çekilen Meksika Körfezi'nin altındaki deniz tabanındaki tortul ana kaya katmanlarının üç boyutlu taramaları üzerinde eğitti. Eğitilen model daha sonra bu tip bir oluşumu simüle etti. Curiosity daha önce 154 km genişliğindeki Gale kraterinin sıvı suyla dolu olduğunu tespit etmişti. Bank ve burun yer şekillerinin nehirler tarafından oluşturulduğunun keşfedilmesi, Gale kraterinin içindeki su kütlesinin yapısı hakkında da bazı ipuçları veriyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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