Mars'ın eskiden yaşama elverişli olduğuna dair yeni kanıtlar keşfedildi

Mars bir zamanalar nehirler gezegeniydi
Mars yüzeyinde büyük bir çarpma havzası olan Gale kraterinde NASA'nın Curiosity keşif aracı tarafından toplanan verileri inceleyen bir grup araştırmacı, Kızıl Gezegen'de bir zamanlar belki de düşünülenden çok daha yaygın bir şekilde nehirlerin aktığına dair yeni kanıtlar keşfetti. Penn State Üniversitesi'nden yerbilimci ve araştırmanın başyazarı Benjamin Cardenas yaptığı açıklamada "Mars'ın muhtemelen bir nehirler gezegeni olduğuna dair kanıtlar buluyoruz" dedi.
Yeryüzündeki nehirler, yaşam üzerinde olumlu etkileri olan kimyasal, besin ve tortu döngüleri için oldukça önemli. Bu nedenle Mars'taki eski nehirlere dair daha fazla kanıtın keşfedilmesi, Kızıl Gezegen'de yaşam belirtileri arayışında önemli bir gelişme olabilir.
Curiosity keşif aracının verilerinde tespit edilen ve bank ve burun özellikleri olarak adlandırılan belirli yeryüzü şekilleri çok sayıda küçük kraterde bulunuyor, ancak bunlar şimdiye kadar akan su tarafından oluşturulan tortular olarak kabul edilmemişti.
Dünya’daki oluşumlarla örtüşüyor
Bununla birlikte, bank ve burun yer şekillerinin tanımlanması, nehirlerin düşünülenden daha yaygın olduğunu gösteriyor. Bunlar dik yamaçlar ve sığ 'banklar' ile 'burun' adı verilen kısaltılmış sırtların dönüşümlü bir karışımı olarak ifade ediliyor. Nehirler tarafından kanallara bırakılan tortul malzemenin daha sonra, muhtemelen hakim rüzgarlar tarafından bir yönde aşındırılmasıyla oluşuyorlar.
Araştırma ekibi bilgisayar modellerini Curiosity'nin kraterlerin içindeki bank ve burun yer şekillerinin görüntüleri ve 25 yıl önce petrol şirketleri tarafından çekilen Meksika Körfezi'nin altındaki deniz tabanındaki tortul ana kaya katmanlarının üç boyutlu taramaları üzerinde eğitti. Eğitilen model daha sonra bu tip bir oluşumu simüle etti. Curiosity daha önce 154 km genişliğindeki Gale kraterinin sıvı suyla dolu olduğunu tespit etmişti. Bank ve burun yer şekillerinin nehirler tarafından oluşturulduğunun keşfedilmesi, Gale kraterinin içindeki su kütlesinin yapısı hakkında da bazı ipuçları veriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.