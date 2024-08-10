Çin, Starlink rakibi uyduları fırlattıktan sonra yörüngeyi enkaz alanına çevirdi

Yörüngedeki enkaz risk oluşturuyor
ABD Uzay Komutanlığı'na (USSPACECOM) göre roketin üst kademesi kısa bir süre sonra parçalanarak şu anda gezegenimizin etrafında dolaşan bir enkaz bulutu oluşturdu. Aktarılanlara göre 300'den fazla izlenebilir enkaz parçası halihazırda yörüngede dolaşıyor. Bunların Starlink için de tehlikeler oluşturabileceği değerlendiriliyor. Bununla birlikte roketin ilk 18 uyduyu başarılı bir şekilde yörüngeye yerleştirdiği belirtiliyor.
USSPACECOM ve SpaceX ise şimdilik enkaz alanının acil bir tehdit oluşturmadığını söylüyor. Bununla birlikte SpaceX, parçaların on yıllar boyunca Dünya'nın yörüngesinde kalabileceğini ve kalıcı bir yörünge tehlikesi haline gelebileceğini tahmin ediyor. Şirket bu tür tehlikeleri bertaraf etmek için Starlink uydularını uzay çöplerinden uzak manevra yapabilen iticilerle tasarladı.
Dünya yörüngesi hem aktif uydular hem de enkaz parçalarıyla giderek daha da kalabalıklaşıyor. Avrupa Uzay Ajansı'na göre, şu anda gezegenimizin etrafında dolaşan yaklaşık 10.000 operasyonel uzay aracı (bunların yüzde 60’ı Starlink uyduları) bulunuyor. Enkaz noktasında ise en az 10cm genişliğinde yaklaşık 40.500 enkaz ve en az 1 milimetre çapında 130 milyon parça var, bunlar yüzlerce kilometre hızla yörüngede dönüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.