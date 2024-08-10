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    Çin, Starlink rakibi uyduları fırlattıktan sonra yörüngeyi enkaz alanına çevirdi

    Çin, uydu takım yıldızı için gerçekleştirdiği ilk fırlatmadan sonra uyduları taşıyan roket yörüngede parçalandı. Roketin parçalanmasıyla tehlikeli bir alanda enkazlar oluştu.
    Çin, Dünya yörüngesini enkaz alanına çevirdi Tam Boyutta Gör
    Çin, geçtiğimiz günlerde Long March 6A roketiyle birlikte Qianfan ("Bin Yelken") genişbant ağı için ilk 18 uyduyu başarıyla fırlattı. Qianfan, SpaceX’in Starlink’ine rakip olarak konumlandırılırken nihayetinde toplamda 14 bin uydudan oluşması planlanıyor. Ancak aktarılanlara göre Long March 6A roketinin üst kademesi uyduları 800 kilometre yükseklikteki alçak Dünya yörüngesine ulaştırdıktan sonra parçalandı ve ciddi bir enkazın oluşmasına neden oldu.

    Yörüngedeki enkaz risk oluşturuyor

    ABD Uzay Komutanlığı'na (USSPACECOM) göre roketin üst kademesi kısa bir süre sonra parçalanarak şu anda gezegenimizin etrafında dolaşan bir enkaz bulutu oluşturdu. Aktarılanlara göre 300'den fazla izlenebilir enkaz parçası halihazırda yörüngede dolaşıyor. Bunların Starlink için de tehlikeler oluşturabileceği değerlendiriliyor. Bununla birlikte roketin ilk 18 uyduyu başarılı bir şekilde yörüngeye yerleştirdiği belirtiliyor.

    Çin, Dünya yörüngesini enkaz alanına çevirdi Tam Boyutta Gör
    Uydu izleme şirketi LeoLabs gibi diğer şirketler ise kazanın en az 700, potansiyel olarak da 900'den fazla parçaya yol açtığını tahmin ediyor. Bu parçaların Çin'in Qianfan uyduları dahil olmak üzere 550 km ve 400 km'de yükseklikte bulunan Starlink uyduları ve Uluslararası Uzay İstasyonu için de tehlike oluşturabileceği belirtiliyor.

    USSPACECOM ve SpaceX ise şimdilik enkaz alanının acil bir tehdit oluşturmadığını söylüyor. Bununla birlikte SpaceX, parçaların on yıllar boyunca Dünya'nın yörüngesinde kalabileceğini ve kalıcı bir yörünge tehlikesi haline gelebileceğini tahmin ediyor. Şirket bu tür tehlikeleri bertaraf etmek için Starlink uydularını uzay çöplerinden uzak manevra yapabilen iticilerle tasarladı.

    Dünya yörüngesi hem aktif uydular hem de enkaz parçalarıyla giderek daha da kalabalıklaşıyor. Avrupa Uzay Ajansı'na göre, şu anda gezegenimizin etrafında dolaşan yaklaşık 10.000 operasyonel uzay aracı (bunların yüzde 60’ı Starlink uyduları) bulunuyor. Enkaz noktasında ise en az 10cm genişliğinde yaklaşık 40.500 enkaz ve en az 1 milimetre çapında 130 milyon parça var, bunlar yüzlerce kilometre hızla yörüngede dönüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 4 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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