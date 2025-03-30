Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Windows 11'e hızlı kurtarma özelliği geliyor

    Microsoft, Windows 11 işletim sisteminde Quick Machine Recovery adında bir özelliği test ediyor. Yeni özellik, BT uzmanlarının açılmayan bilgisayarı uzaktan kurtarmalarına olanak tanıyacak.
    windows 11 hızlı kurtarma (quick machine recovery) özelliği test Tam Boyutta Gör
    Microsoft, geçen yılki Crowdstrike felaketi gibi olayları önlemek için tasarlanmış bir özellik olan Quick Machine Recovery'yi test etmeye başladı. Hızlı kurtarma özelliği, Windows Insider Preview 6120.3653 sürümünde kullanıma sunuldu. BT uzmanları, bilgisayar açılmasa bile bu özellik sayesinde uzaktan kurtarabilecek.

    Windows 11 Quick Machine Recovery özelliği ne işe yarayacak?

    Windows 11, kullanıcının bilgisayarının açılmadığını algıladığında kurtarma modunu (Windows RE) yükleyecek ve Hızlı Makine Kurtarma'yı kullanarak sistemi düzeltme seçeneği sunacak. Sonrasında, Windows’un çökme verilerini analiz ederek temel nedeni belirlemesi ve Windows Update aracılığıyla kullanılabilir çözümleri alması için kullanıcının internete bağlanmasını isteyecek.

    Hızlı makine kurtarma özelliğiyle, cihazların düzgün bir şekilde başlamasını engelleyen yaygın bir kesinti yaşandığında, Microsoft, Windows RE aracılığıyla etkilenen cihazlara hedefli düzeltmeleri kapsamlı bir şekilde dağıtabilecek, düzeltmeleri otomatikleştirecek, kullanıcının elle müdahale etmesi gerekmeden sorunu çözecek.

    Microsoft, Windows 11 Home dahil tüm sürümlerde bu özelliği sunmayı planlıyor. BT yöneticileri bu özelliği açma veya kapatma ve kuruluşların ihtiyaçlarına göre özelleştirme seçeneğine sahip olacak. Quick Machine Recovery, mevcut haliyle yöneticilerin açıp kapatmasını, ağ kimlik bilgilerini ve tarama aralıklarını önceden yapılandırmasını ve Crowdstrike vb. senaryolar için düzeltme paketiyle test etmesini sağlıyor.

    Geçtiğimiz Temmuz ayında Crowdstrike, milyonlarca Windows cihazın mavi ekran vermesine neden olan hatalı bir güncelleme yayınlamıştı. Bankalar, havayollar, TV yayıncıları ve daha fazlası etkilenmişti. Sorunu çözmek için cihazlara fiziksel erişim gerektiğinden BT yöneticileri sistemleri tekrar çevrimiçi duruma getirmekte zorlandı. Hızlı Makine Kurtarma özelliği, benzer kesintileri önlemeye yardımcı olacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Atlas robot yetenekleri ile herkesi büyüledi

    O
    onurtvkcr 22 saat önce

    Merhabalar kullanabilirsiniz. https://takipcievin.com/instagram-dusmeyen-takipci-satin-al/

    Profil resmi
    TheJudgé 3 gün önce

    Joe bidenden iyi yürüyo

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    soyadının kökenini bul toptan kıyafet alıp satmak zorno ne demek oto aksesuar dükkanı açmak türk aşiretleri

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    General Mobile GM ERA 30
    General Mobile GM ERA 30
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    ASUS ROG Strix G16
    ASUS ROG Strix G16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum