Windows 11'e hızlı kurtarma özelliği geliyor

Windows 11 Quick Machine Recovery özelliği ne işe yarayacak?
Windows 11, kullanıcının bilgisayarının açılmadığını algıladığında kurtarma modunu (Windows RE) yükleyecek ve Hızlı Makine Kurtarma'yı kullanarak sistemi düzeltme seçeneği sunacak. Sonrasında, Windows’un çökme verilerini analiz ederek temel nedeni belirlemesi ve Windows Update aracılığıyla kullanılabilir çözümleri alması için kullanıcının internete bağlanmasını isteyecek.
Hızlı makine kurtarma özelliğiyle, cihazların düzgün bir şekilde başlamasını engelleyen yaygın bir kesinti yaşandığında, Microsoft, Windows RE aracılığıyla etkilenen cihazlara hedefli düzeltmeleri kapsamlı bir şekilde dağıtabilecek, düzeltmeleri otomatikleştirecek, kullanıcının elle müdahale etmesi gerekmeden sorunu çözecek.
Microsoft, Windows 11 Home dahil tüm sürümlerde bu özelliği sunmayı planlıyor. BT yöneticileri bu özelliği açma veya kapatma ve kuruluşların ihtiyaçlarına göre özelleştirme seçeneğine sahip olacak. Quick Machine Recovery, mevcut haliyle yöneticilerin açıp kapatmasını, ağ kimlik bilgilerini ve tarama aralıklarını önceden yapılandırmasını ve Crowdstrike vb. senaryolar için düzeltme paketiyle test etmesini sağlıyor.
Geçtiğimiz Temmuz ayında Crowdstrike, milyonlarca Windows cihazın mavi ekran vermesine neden olan hatalı bir güncelleme yayınlamıştı. Bankalar, havayollar, TV yayıncıları ve daha fazlası etkilenmişti. Sorunu çözmek için cihazlara fiziksel erişim gerektiğinden BT yöneticileri sistemleri tekrar çevrimiçi duruma getirmekte zorlandı. Hızlı Makine Kurtarma özelliği, benzer kesintileri önlemeye yardımcı olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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