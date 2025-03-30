Windows 11'e hızlı kurtarma özelliği geliyor

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Microsoft, geçen yılki Crowdstrike felaketi gibi olayları önlemek için tasarlanmış bir özellik olan Quick Machine Recovery'yi test etmeye başladı. Hızlı kurtarma özelliği, Windows Insider Preview 6120.3653 sürümünde kullanıma sunuldu. BT uzmanları, bilgisayar açılmasa bile bu özellik sayesinde uzaktan kurtarabilecek.

PC & laptop mavi ekran hatası çözümü nedir? 8 ay önce eklendi

Windows 11 Quick Machine Recovery özelliği ne işe yarayacak?

Windows 11, kullanıcının bilgisayarının açılmadığını algıladığında kurtarma modunu (Windows RE) yükleyecek ve Hızlı Makine Kurtarma'yı kullanarak sistemi düzeltme seçeneği sunacak. Sonrasında, Windows’un çökme verilerini analiz ederek temel nedeni belirlemesi ve Windows Update aracılığıyla kullanılabilir çözümleri alması için kullanıcının internete bağlanmasını isteyecek.

Hızlı makine kurtarma özelliğiyle, cihazların düzgün bir şekilde başlamasını engelleyen yaygın bir kesinti yaşandığında, Microsoft, Windows RE aracılığıyla etkilenen cihazlara hedefli düzeltmeleri kapsamlı bir şekilde dağıtabilecek, düzeltmeleri otomatikleştirecek, kullanıcının elle müdahale etmesi gerekmeden sorunu çözecek.

Microsoft, Windows 11 Home dahil tüm sürümlerde bu özelliği sunmayı planlıyor. BT yöneticileri bu özelliği açma veya kapatma ve kuruluşların ihtiyaçlarına göre özelleştirme seçeneğine sahip olacak. Quick Machine Recovery, mevcut haliyle yöneticilerin açıp kapatmasını, ağ kimlik bilgilerini ve tarama aralıklarını önceden yapılandırmasını ve Crowdstrike vb. senaryolar için düzeltme paketiyle test etmesini sağlıyor.

Geçtiğimiz Temmuz ayında Crowdstrike, milyonlarca Windows cihazın mavi ekran vermesine neden olan hatalı bir güncelleme yayınlamıştı. Bankalar, havayollar, TV yayıncıları ve daha fazlası etkilenmişti. Sorunu çözmek için cihazlara fiziksel erişim gerektiğinden BT yöneticileri sistemleri tekrar çevrimiçi duruma getirmekte zorlandı. Hızlı Makine Kurtarma özelliği, benzer kesintileri önlemeye yardımcı olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Windows Haberleri

Windows 11'e hızlı kurtarma özelliği geliyor