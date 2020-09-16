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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tasarımıyla köklerine ışık tutan yeni Nissan Z Proto tanıtıldı

    İkonik Z serisinin ölmediğini göstermek isteyen Japon marka, 370Z'nin ardından gelecek modelin ön gösterimi olarak yeni Z Proto'yu tanıttı. Z Proto, retro esintilerle modern dokunuşları birleştiriyor.
    3 sa.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Tasarımıyla köklerine ışık tutan yeni Nissan Z Proto tanıtıldı
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    Şimdiye dek karanlık bir silüet olarak karşımıza çıkan Nissan Z Proto sonunda resmi olarak tanıtıldı. Nissan Z Proto, 370Z'nin halefi olacak modelin ön gösterimi olarak karşımızda duruyor.

    Nissan Z Proto, tasarım noktasında retro esintilerle modern dokunuşları bir araya getiriyor. "Fairlady Z" rozeti gibi detaylarla serinin 50 yıllık mirasına atıfta bulunan modelin parlak sarı gövde rengi de ikonik 240Z'nin rengine çağrışım yapıyor. Geçmişe saygı duruşu ön taraftaki yuvarlak LED farlarla devam ederken, arka taraftaki stop grubu ise bizlere 300ZX'i anımsatıyor.

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    Siyah tavanı, 19 inç alaşım jantları ve çift egzoz sistemiyle dikkat çeken Nissan Z Proto'da ön lip, marşpiyel ve arka difüzör gibi karbon fiber bileşenler de bulunuyor. Z Proto'nun ölçülerine baktığımızda 4382 mm uzunluğa, 1849 mm genişliğe ve 1311 mm yüksekliğe sahip olduğunu görüyoruz. Bu da onu 370Z'den 142 mm daha uzun ve 5 mm daha yere yakın bir model haline getiriyor.

    Tasarımıyla köklerine ışık tutan yeni Nissan Z Proto tanıtıldı
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    Nissan Z Proto'nun çift turbo V6 üniteden güç alacağı ve 6 ileri manuel şanzımanla geleceği onaylandı. Japon marka motorla ilgili teknik detayları paylaşmadı fakat her yeni Z'nin kendinden önceki modele kıyasla daha güçlü olduğunun altını çizdi. Söz konusu ünitenin Infiniti Q60 Red Sport 400'den ödünç alınmış olması kuvvetle muhtemel. Bu motor bahsi geçen araçta 400 beygir ve 474 Nm tork üretiyor. 370Z'nin 337 beygir güce sahip olduğunu düşündüğümüzde bunun oldukça iyi bir sıçrama olduğunu söyleyebiliriz.

    Nissan Z Proto'nun seri üretim versiyonunu ne zaman göreceğimiz henüz açıklanmadı. Fakat Z Proto'nun Nissan'ın 1.5 - 2 yıllık süreçte gösteceği 10 yeni modelden biri olduğunu belirtildi.



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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    zed (Ersin Doğan) 1 sa.
    Datsun/Nissan 240z'nin modern hali olmuş. Çok da güzel olmuş.
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    Lınc (Hakan AkFidan) 1 sa. (düzenlendi)
    Bazı firmalar bazı modellerini eski tasarımdan iyi yapacağına kötüye gidiyor.Misal bu araç ve yeni supra tasarımları çok kötü eskiye nazaran.Spor Arabaları yumuşatma merakı nereden ve kim tarafından uygulamaya sokuluyor acaba...
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    ali_0017 (Can Aldemir) 52 dk. Lınc
    yumuşatma derken? eski supra(a80) yenisine(a90) göre daha oval ve yumuşak hatlara sahip.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    .twin.turbo. (Bilal Tan) 1 sa.
    cizgiler düz desen düz değil, oval desen oval değil. Hic begemedim ordan burdan toplama sacma sapan bir tasarım 2/10
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    nct96 (Necati Çakıroğlu) 1 sa.
    Tasarım Nissan 240Z ile 300ZX ikilisinden ilham almış ki bence harika bir tasarım ortaya koymuşlar...
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    SEO19 (EEEE 55555) 2 sa.
    burun fazla uzun !
    bu yüzden fazlasıyla dengesiz !!!
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    TheCaliph_ 2 sa.
    Ben biraz Jaguar F type hissi aldim
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    1BilimAdamı (Hakan Altay) 2 sa.
    Eski tasarımların far kısımları daha agresif duruyordu, bu tatlı olmuş.
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    ahmethi (Ahmet H.) 3 sa.
    arka tasarımı güzel değil , eski modeller daha karizmatikti
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    cangunner (Can G) 3 sa.
    İç kapı kollarındaki havalandırmalar, ilginç bir fikir (:
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