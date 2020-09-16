Tasarımıyla köklerine ışık tutan yeni Nissan Z Proto tanıtıldı

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Şimdiye dek karanlık bir silüet olarak karşımıza çıkan Nissan Z Proto sonunda resmi olarak tanıtıldı. Nissan Z Proto, 370Z'nin halefi olacak modelin ön gösterimi olarak karşımızda duruyor.

Nissan Z Proto, tasarım noktasında retro esintilerle modern dokunuşları bir araya getiriyor. "Fairlady Z" rozeti gibi detaylarla serinin 50 yıllık mirasına atıfta bulunan modelin parlak sarı gövde rengi de ikonik 240Z'nin rengine çağrışım yapıyor. Geçmişe saygı duruşu ön taraftaki yuvarlak LED farlarla devam ederken, arka taraftaki stop grubu ise bizlere 300ZX'i anımsatıyor.

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Siyah tavanı, 19 inç alaşım jantları ve çift egzoz sistemiyle dikkat çeken Nissan Z Proto'da ön lip, marşpiyel ve arka difüzör gibi karbon fiber bileşenler de bulunuyor. Z Proto'nun ölçülerine baktığımızda 4382 mm uzunluğa, 1849 mm genişliğe ve 1311 mm yüksekliğe sahip olduğunu görüyoruz. Bu da onu 370Z'den 142 mm daha uzun ve 5 mm daha yere yakın bir model haline getiriyor.

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Nissan Z Proto'nun çift turbo V6 üniteden güç alacağı ve 6 ileri manuel şanzımanla geleceği onaylandı. Japon marka motorla ilgili teknik detayları paylaşmadı fakat her yeni Z'nin kendinden önceki modele kıyasla daha güçlü olduğunun altını çizdi. Söz konusu ünitenin Infiniti Q60 Red Sport 400'den ödünç alınmış olması kuvvetle muhtemel. Bu motor bahsi geçen araçta 400 beygir ve 474 Nm tork üretiyor. 370Z'nin 337 beygir güce sahip olduğunu düşündüğümüzde bunun oldukça iyi bir sıçrama olduğunu söyleyebiliriz.

Nissan Z Proto'nun seri üretim versiyonunu ne zaman göreceğimiz henüz açıklanmadı. Fakat Z Proto'nun Nissan'ın 1.5 - 2 yıllık süreçte gösteceği 10 yeni modelden biri olduğunu belirtildi.

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